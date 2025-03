Megtört az átok, tartósan 400 alatt a forint

További erősödést mutat a forint a főbb devizákkal szemben, miután öthavi csúcsot ért el kedden. Úgy tűnik, egyelőre a devizapiaci szereplőket nem aggasztják a geopolitikai feszültségek, így a forint is szárnyra kaphatott.

A magyar fizetőeszköz a reggeli órákban

az euró val szemben 398,5-re,

val szemben 398,5-re, a dollárral szemben pedig 375,1-re erősödött.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az Indexnek a keddi, öthavi csúcs elérése után arról beszélt, hogy a forint árfolyama az elmúlt időszakban meglehetősen izgalmasan alakult, és sok tényező befolyásolta – ez akár napon belül is jelentős mozgásokat eredményezett. Az elmúlt hetekben a háború lezárásával kapcsolatos várakozások érdemben tudták erősíteni a forintot – így kerültünk be múlt hét szerdán a 400-as szint alá.

Ugyanakkor péntek este Trump és Zelenszkij tárgyalása kudarcba fulladt, aminek nyomán a háború lezárása messzebbre került.

Emiatt a forint 407-ig gyengült, majd némi korrekció után 403 és 404 között állt meg. A forint szempontjából szintén rossz hír, hogy az amerikai elnök ténylegesen kivetette a 25 százalékos vámot minden olyan termékre, amely Kanadából és Mexikóból származik. Ez azért rossz hír, mert ez növelte annak a veszélyét, hogy Európa sem ússza meg a vámokat a későbbiekben, ami a nyitott magyar gazdaságnak sem tenne jót. A forint számára tehát a mostani közeg nem éppen kedvező.

„A hét elején ugyanakkor ismét benézett 400 alá az árfolyam, és úgy tűnik, hogy ez egyelőre ott is marad.” Regős Gábor arra is kitért, hogy ebben az új jegybankelnök szerepét nehéz megítélni. Azonban a bizottsági meghallgatásán Varga Mihály hangsúlyozta az árfolyam stabilitásának és kiszámíthatóságának fontosságát, ami a gazdaság szempontjából valóban fontos lenne, különösen is a mostani inflációs közegben, amikor ismét egy, a jegybanki célsávot érdemben meghaladó inflációt okozott a gyengülő forintárfolyam.