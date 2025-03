Térképen a 2024-ben megfiatalodott gyorsforgalmi utak

Jelentősen javult a hazai gyorsforgalmi utak minősége 2024-ben – írja a Magyar Építők. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a 2022 szeptemberében üzemeltetésre, felújításra átvett szakaszokon összesen 5,1 millió négyzetméteren cserélte a tönkrement, elhasznált burkolatot új aszfaltra. Ez a társaság által üzemeltetett 1237 kilométer főpálya több mint 27 százalékát – összesen mintegy 334 kilométert – jelenti.

Ebből 4 millió négyzetméteren úgynevezett szintrehozási munkálatokat végeztek azokon a főpályaszakaszokon, ahol a burkolatállapotok nem érték el az elvárt műszaki szintet. Ezek 70 százalékban nemcsak egy réteg cserélését jelentették, hanem a felső kopórétegek alatti kötőréteget vagy akár az alapréteget is, ahol mélyebben is repedéseket, sérüléseket találtak. A munkálatok több mint kétharmadánál mintegy 20-30 centiméteres burkolatcsere történt.

További 1 millió négyzetméteren a biztonságos közlekedés érdekében történtek nagy felületű javítások, burkolatcserék.

2024-ben tizenegy gyorsforgalmi úton folytak a munkálatok: M1, M15, M3, M30, M35, M4, M7, M70, M8, M85, M86. Az útburkolat cseréjén túl több csomóponti ágat, üzemi átjárót és pihenőt is felújítottak. Az M3-as autópályán dolgoztak a legtöbbet, itt volt szükség 2024-ben a legtöbb helyen megújítani a főpályát, ezen a sztrádán 2,2 millió négyzetméteren cseréltek burkolatot. Csak ebbe a pályaszerkezetbe 400 ezer tonna aszfalt került, miközben 24 pihenő és 35 híd is megújult.

A térképre kattintva szakaszonként is megtekinthető, mely gyorsforgalmi úton, pontosan hol történtek burkolatcserék:

A második legnagyobb volumenű burkolatfelújítás az M7-esen történt, ott 1,6 millió négyzetméternyi új aszfaltot terítettek le, 79 híd és 6 pihenő újult meg. Az M1-es autópályán is több szakaszon végeztek burkolatcserét, majdnem 700 ezer négyzetméteren. Mivel itt 2025 őszén elkezdődik a pálya bővítése, csak a legszükségesebb részeken dolgoztak.

A pályák burkolatának cseréje 2022 ősze óta tart. A hivatalos Országos Közúti Adatbázis (OKA) hivatalos adatai szerint az MKIF Zrt. által üzemeltetett szakaszokon a koncesszió indulása utáni két évben a burkolatok 46 százaléka újult meg.

33 megújult pihenő várja az utazókat

Folyamatosan újultak meg a pihenők is, a 167-ből 33-ban történt korszerűsítés 2024-ben. Volt, ahol a pihenők útjai és a parkolók is megújultak, és volt, ahol az épületek is. Ilyenkor szerkezetig visszabontják, majd újraépítik a mosdókat, új tetőszerkezetet, szigetelést, vezetékrendszert, szanitereket kapnak a létesítmények, és rendbe teszik a pihenők környezetét is. Az M7-es egyes pihenőiben játszótereket is kialakítottak, és a háromnegyedükben már 2023 óta működik szelektív hulladékgyűjtés. Emellett szerte az országban 500 facsemetét is ültetett az MKIF Zrt. az autópálya-pihenőkbe.

Az Index is írt az M1-es tervezett bővítéséről, melynek során majdnem az alapig visszabontják és újraépítik az útpályát, valamint kétszer három sávosra bővítik a sztrádát. Az oldalanként egy-egy intelligens leállósáv teljes értékű forgalmi sáv lesz, amely a legforgalmasabb időszakokban megnyitható a forgalom számára, emellett lebontják és újraépítik a felüljárókat, hidakat. Az M1-en a Budapesthez közeli részeken kilométerenként átlagosan két híd található.

A szintrehozási munkákkal 2025. augusztus 31-re kell végeznie a társaságnak. Idén a tervek szerint 3,1 millió négyzetméter tönkrement, elhasznált burkolat megújítását tervezik. Ahol szükséges, a felső kopóréteg alatti kötő és alaprétegeket is javítják, cserélik. A tervek szerint megújul 40 híd és felüljáró is, és tovább folytatódik a pihenők felújítása.