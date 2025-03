Sokan nem is sejtik, hogy Kína rejtett birodalmat épít Magyarországon

A kínai telekommunikációs óriás, a ZTE magyarországi jelenléte jóval kiterjedtebb, mint gondolnánk. A vállalat nemcsak mobiltelefonokat gyárt, hanem az okos otthoni eszközöktől kezdve egészen a mesterséges intelligencia alapú megoldásokig minden területen is terjeszkedik. A magyar felhasználók sokszor észre sem veszik, milyen mértékben szivárgott be életük minden területére a távol-keleti technológia.

„Kevesen tudják, hogy a mindennapi életük számos területén használnak ZTE-termékeket anélkül, hogy tudatában lennének ennek. A világon hozzávetőleg kétmilliárd ember használ közvetve, vagy közvetlenül ZTE technológiát nap mint nap” – világított rá Biró Albert lapunknak a barcelonai MWC technológiai konferencián.

A ZTE Corp. country managere elmondta, termékeik nemcsak a telefonpiacon vannak jelen, hanem az otthoni elektronikától kezdve az internetszolgáltatáson át egészen az ipari alkalmazásokig is.

A magyar felhasználók gyakran olyan hálózaton keresztül böngésznek, amelynek infrastruktúráját részben a ZTE biztosítja

– árulta el. Az emberek többsége nem is sejti, hogy mindennapjaikban folyamatosan kínai technológiával kerülnek kapcsolatba, legyen szó akár a háztartási elektronikáról, akár a telekommunikációs hálózatokról. A ZTE termékei és megoldásai szinte észrevétlenül épültek be a mindennapi életünkbe, miközben a vállalat egyre nagyobb szeletet hasít ki a magyar piacból. Ennek persze számos előnyét élvezzük, hiszen high-tech, megbízható termékekről van szó.

Túl az okostelefonokon – a ZTE rejtett birodalma

Biró Albert rámutatott, sokan csak okostelefon-gyártóként ismerik a ZTE-t, pedig tevékenységük ennél jóval szerteágazóbb.

Magyarországon nem kizárólag telefonokat értékesítenek, hanem például az 5G infrastruktúrát is ők szállítják az egyik mobilszolgáltatónak.

A 6G pedig már a csőben van náluk, de a bevezetése előtt a szolgáltatók várhatóan még szárazra fejik az 5G-technológiát, amíg csak csöpög onnan a profit. A vállalat emellett az IoT-eszközök (Internet of Things) piacán is egyre erősebb pozíciókat szerez, adatközpontokat, okoseszközöket épít, és optikai kábelekkel huzalozza be házainkat.

Az optika a mai tudásunk szerint időtálló technológia, szemben a koaxszal meg a rézzel. Magát az optikai kábelt nem is kell cserélni, az időtlen időkig jó lesz

– magyarázta a ZTE Corp. egyik magyarországi képviselője a barcelonai MWC 2025 szakkiállításon, miközben a vállalat legújabb fejlesztéseit mutatta be lapunknak a standjuknál.

A ZTE jelenlegi portfóliójában már nemcsak a hagyományos „Fiber to the Home” (kábel az otthonba) megoldások szerepelnek, hanem a „Fiber to the Room” (kábel a szobába) és a „Fiber to the Office” (kábel az irodába) technológia is, ami szó szerint értendő: az optikai szálat egészen a hálószobáig, vagy épp az íróasztalig vezetik el.

Tavaly mutattuk be az MWC-n az eszközt, amellyel pillanatok alatt be lehet húzni a lakásba az optikai kábelt. Végighúzod a falon, és láthatatlanul elhelyezi az optikai kábelt az élek mentén

– mondta a szakember, megjegyezve, hogy Kínában ez már nem a távoli jövő, hanem a jelen. A magyar piacon a ZTE kifejezetten jelentős szereplő az optikai hálózati megoldások területén. „Optikában is elég jól állunk, szinte biztos, hogy a top háromban vagyunk” – jegyezte meg a country manager, bár pontos piaci részesedési adatot nem tudott mondani.

Nagyobb sávszélesség: gyorsulva közelít a jövő

A ZTE lapunknak több különböző területen mutatott be innovációkat: a rádiós hozzáférési hálózat, az optikai hálózat, a mesterséges intelligencia, a szerver infrastruktúra és a 6G terén.

A rádiós hálózat területén rengeteg energiát fektetnek be a cégek a teljesítményhatékonyság növelésébe. A termékek kompaktabbak lesznek, jobb képességekkel és alacsonyabb működési költségekkel

– magyarázták a szakemberek. A mobilhálózatok egyre komplexebbé válnak. Az AI megjelenésével ezeket a hálózatokat egyre hatékonyabban lehet üzemeltetni és optimalizálni.

„Az antenna az algoritmusoknak köszönhetően ki tudja számolni az egyes felhasználók mozgását, oda tudja a nyalábot összpontosítani, ahol arra szükség van. Ez sokkal jobb felhasználói élményt nyújt az eddigiekhez képest” – emelték ki.

Ez a mindennapi felhasználó számára azért fontos, mert például jobb minőségű videókat tudnak valós időben streamelni, de közelebb kerül az önvezető autó megvalósítása is.

Itt viszont már olyan mennyiségű adatról van szó, hogy adatközpontok sokaságára van szükség, így ők is elkezdtek ilyeneket építeni folyadékhűtéses (liquid cooling) technológiával. Ezen adatközponti technológiák, szerverek, storage-ok magyarországi forgalmazására nemrég választott magyar disztribútort a vállalat.

Illetve megjelent az „edge computing” (peremhálózati számítástechnika), amelynek lényege, hogy az adatfeldolgozás a hálózat szélén, vagyis az adatok keletkezésének helyéhez közel történik, ahelyett, hogy minden adatot egy távoli központi adatközpontba vagy felhőbe küldenénk feldolgozásra. Az adatfeldolgozás így gyorsabb lesz, mivel az adatnak „nem kell sokat utaznia”, és a késlekedés (latency) is csökken, ami például az önvezető autóknál fontos, hogy alacsony maradjon.

Házhoz jönnek a virtuális edzők

A nagy sávszélességű hálózatok új szolgáltatásoknak adnak teret. A ZTE standjánál be is mutattak egy ilyet: a virtuális trénert, amelyet ki is próbáltunk.

Ez mesterséges intelligenciás edző karakter a tévében, egy „digitális Schobert Norbert”, azzal a különbséggel, hogy valós időben figyeli, hogy jól mozgunk-e, sőt ránk is pirít, ha bénázunk. Van egy kamera a tévé alatt, amely a mozgásunkat figyeli, és a tréner reagál a mozdulatainkra. Rendes edzést tart, ha az ember nem jól mozog, például nem emeli elég magasra a kezét, akkor szól, és megmutatja, hogyan kell jól csinálni.

Ezzel gyakorlatilag megspórolunk egy személyi edzőt, extrém introvertáltként meglehetősen jól hangzik ez az opció. Persze aki emberi interakciókra vágyik, annak nem biztos, hogy ez lesz a kedvenc edzésformája.

Demi megmondja, hogyan jutsz el A-ból B-be

A mesterséges intelligencia a mindennapi felhasználói élményt is átalakítja. Biró Albert bemutatta a cég legújabb okostelefonos fejlesztését:

Tegyük fel, hogy találsz egy fényképet az interneten, ez lehet egy szép hely vagy jó étterem, és elküldöd az AI-asszisztensnek – a miénket nem Sirinek, hanem Deminek hívják –, és akkor megkérdezed, hogy a képen látható hely hol van, ő pedig megmondja neked, hogy ez Bécsben van. Ha oda akarsz menni, lefoglalja neked a Railjeten a vonatjegyet, a taxit és minden egyebet elintéz

– részletezte a fejlesztést. A mesterséges intelligencia azonban nemcsak kényelmi szolgáltatás, hanem komoly társadalmi kérdéseket is felvet. „Beszélhetünk itt mindenféle mesterséges intelligenciáról, meg önvezető autókról, de évekkel ezelőtt megnéztük, hogy Európában a közúti árufuvarozásban tízmillió ember dolgozott közvetve és közvetlenül. Ha bejön az automatizáció, az önvezető autó és a mesterséges intelligencia, akkor annak a tízmillió ember nagy részének az életét meg kell tudni oldani” – figyelmeztetett a szakember.

Persze ez nem feltétlen tízmillió munkanélkülit jelent majd, hanem azt, hogy a jövőben még kevésbé dőlhetünk hátra, folyamatosan át kell képeznünk magunkat, hogy új munkakörök elvégzésére legyünk alkalmasak.

Keleti nyitás és technológiai verseny

Emlékezetes, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tavaly novemberben hivatalos látogatást tett Kínában. Több olyan vezető kínai vállalat képviselőjével is találkozott, amelyek meghatározó szereplők a mesterséges intelligencia, digitalizáció, akkumulátor-technológia és az intelligens határátkelési megoldások terén. Köztük volt a ZTE is, ezért rákérdeztünk a cég képviselőjénél, hogy ezen a területen mi tartja lázban a magyar kormányt.

Van fogadókészség kormányzati oldalról a kínai vállalatok, így a mi cégünk iránt is, ez abszolút igaz. Hiszen Kína élen jár a technológiai innováció és köztük a mesterséges intelligencia fejlesztését illetően

– mondta Bíró Albert, aki emlékeztetett, a kormány célja, hogy minél szélesebb körben elérhető legyen az országban a mobilinternet, fejlett legyen a távközlési infrastruktúra, és egyre több ember használja a mesterséges intelligenciát. Ez egybecseng azzal az üzenettel, amit az Indexen megjelent friss interjújában mondott Palkovics László, a frissen kinevezett mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos: „a legfontosabb feladat maga az AI itthoni pozicionálása – hogy eloszlassuk a félelmeket és átadjuk az embereknek ezt az eszközt”.

Biró Albertnek a technológiai versenyt illetően határozott véleménye van:

Kína már diktálja a trendeket, és ez így is lesz a jövőben, ebben egészen biztos vagyok.

Hozzátette, „ez nagyon kiélezett verseny. Itt nagyon nehéz elsőket, másodikokat hirdetni, mert másodpercről másodpercre változik. Egyik nap bejelenti valaki, hogy ilyen AI-platformja van, a másik napján a másik jelenti be, hogy neki meg amolyan.”

Új generációs eszközök a láthatáron

A ZTE nemcsak infrastruktúrát, hanem fogyasztói termékeket is gyárt. A vállalat három fő mobiltelefon-márkával rendelkezik: a hagyományos ZTE belépő szintű készülékekkel, a Nubia a felső kategóriás telefonokkal, míg a Red Magic a játékosoknak szánt eszközökkel rukkol ki.

Az új RedMagic 10 Pro modellben már Qualcomm Elite 8-as chipset van, és olyan speciális hűtési megoldással rendelkezik, aminek köszönhetően órákon át lehet rajta játszani túlmelegedés nélkül

– emelte ki Biró. A kiegészítők között bemutatott egy 140 wattos power banket is, amellyel akár notebookot is lehet tölteni.

Az innovációk között olyan különleges eszközök is vannak, mint például a szemüveg nélküli 3D-s notebook és különböző okosotthon-megoldások. A notebookot kipróbáltuk, valóban 3D szemüveg nélkül éreztük úgy, mintha benne lennénk a képernyőben. Tehát nem kinyúlt onnan valami, hanem mi kerültünk elképesztően közel a digitális világhoz. Ezt úgy éri el a laptop, hogy a szemmozgásunkat kamerás AI segítségével figyeli, és ahhoz igazítja a képet.

Ezek már nemcsak bemutatódarabok, hanem elérhető termékek is

– hangsúlyozta a szakember. A kínai technológiai előretörés egyre láthatóbb a magyar piacon is, és ahogy Biró Albert fogalmazott: „Ami a kínai hálószobákban most van, az lesz valószínűleg Magyarországon is a hálószobákban néhány év múlva.”

(Borítókép: ZTE Corp.)