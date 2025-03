A vezérigazgatóval készült interjú során érintettük többek között

a lakhatási nehézséget és a mögötte álló okokat;

milyen előnyökkel jár a hitelfelvétellel kombinált lakás-takarékpénztári megtakarítás;

miként boldogulnak a lakás-takarékpénztárak az állami támogatás megszüntetése óta;

nyert-e a Fundamenta az MBH Bank általi felvásárlással, és ha igen, mit?

minek köszönhetően tölt be a vállalat piacvezető szerepet a lakástakarékpénztár-piacon;

és azt is megtudtuk, hányan fundamentáznak ma Magyarországon.

Tervezést igényel a saját otthonhoz jutás

Az Index az elmúlt években több alkalommal is lakhatási válságot bemutató írást közölt, ennek enyhítésére azóta kormányzati intézkedések is szárba szökkentek. Ennek apropóján elsőként arra voltunk kíváncsiak, milyen tényezők hatására nehezítik a magyarok többségének mindennapjait az otthonhoz jutás.

Morafcsik László szerint a lakhatási válság kifejezés nem pontosan írja le a helyzetet. Ehelyett inkább megoldásra váró kihívásként tekint rá. „Egy olyan helyzetről van szó, amely tudatos tervezéssel és megfelelő pénzügyi megoldásokkal kezelhető” – mondta.

Az elmúlt években jelentősen megemelkedtek az ingatlanárak, ám a bérek nem minden esetben követték ezt a növekedést – hívta fel a figyelmet az árak növekedése és jövedelmek közti aránytalanságra a Fundamenta vezérigazgatója. „Emiatt különösen a fiatalok számára lett nehezebb az önálló lakáshoz jutás, hiszen a magas árak mellett mind nagyobb önerőt kell felhalmozniuk a hitelfelvételhez” – mutatott rá.

A lakásvásárlás nem hitellel kezdődik, hanem a vagyontervezéssel és az öngondoskodással, vagyis az önerő előteremtésével

– hangsúlyozta. A lehetséges megoldások között említette a megtakarítást, amelyben a lakás-takarékpénztári konstrukciók kiemelt szerepet játszanak. „Ezek segítségével a fiatalok vagy akár szüleik és nagyszüleik időben el tudják kezdeni a takarékoskodást, így amikor elérkezik a megfelelő élethelyzet, már rendelkezhetnek annyi önerővel, hogy hitelt is igénybe vehessenek lakásvásárlás céljából” – hangsúlyozta.

A lakástakarék egyik legnagyobb előnye, hogy az ügyfelek előre rögzített feltételek mellett, fix kamattal és kiszámítható törlesztőrészletekkel juthatnak hitelhez. A megtakarítási időszak alatt a pénzintézet figyelemmel kíséri az ügyfél befizetéseit, ami megkönnyíti a hitelbírálati folyamatot. Ráadásul

a hagyományos lakástakarék-konstrukció keretében igényelt hitel a 4 megtakarítási évet követően a banki hitelekkel szemben alacsonyabb kamatozású lehet,

ami még vonzóbbá teszi ezt a finanszírozási formát.

Kihúzták a támaszkodó lábát, de talpra állt

A 2018-as állami támogatás megszüntetése hatalmas változást hozott a lakás-takarékpénztári szektorban, hiszen korábban az ügyfelek számára az állami hozzájárulás jelentette a legnagyobb vonzerőt. Amikor a kormány eltörölte ezt a támogatást, a legtöbb piaci szereplő fokozatosan visszavonult, mivel üzleti modelljük nagyrészt erre épült. Ezzel szemben a Fundamenta gyakorlatilag egyedüliként maradt talpon, köszönhetően annak, hogy üzleti stratégiája nem kizárólag a támogatásra épült, hanem az öngondoskodás és a hiteltermékek kombinációjára.

Morafcsik László elmondása szerint sokáig élt az a tévhit, hogy a lakás-takarékpénztári rendszer az állami támogatás nélkül nem működhet, „sokan kérdezték is, hogy egyáltalán létezik-e még a Fundamenta? Nemcsak hogy léteztünk, hanem fejlesztésekbe is fogtunk, és ez a stratégia minket igazolt.” A vezérigazgató kiemelte: a lakás-takarékpénztár lényege nem csupán a megtakarítás, hanem a kedvező kamatozású hitelezés is, amely továbbra is versenyképes lehetőséget kínál az ügyfelek számára.

A Fundamenta sikeresen alkalmazkodott a megváltozott piaci helyzethez azáltal, hogy teljes mértékben kihasználta szakosított hitelintézeti státuszát. Ez azt jelenti, hogy nem csupán a megtakarítási oldalra koncentrált, hanem saját hiteleket is kínált az ügyfeleknek a konstrukció keretében, ellentétben a versenytársakkal, melyek kizárólag megtakarításokat kezeltek, a hiteleiket pedig anyabankjukon keresztül nyújtották. Ez az üzleti modell, és az ezen alapuló fejlesztések nemcsak a túlélést biztosították a Fundamenta számára, de a megújult termékkínálat révén sikerült megerősíteni is a pozícióját a piacon – hangsúlyozta Morafcsik László, aki szerint valójában éppen az állami támogatás megszűnése tette azt lehetővé, hogy a lakástakarék-konstrukciók mind rugalmasabb feltételek mellett váljanak elérhetővé.

A 360 fokos ügyfélkiszolgálási modell teszi egyedivé a Fundamentát a konkurensekkel szemben. Az előtakarékosság és a hitelfelvétel ugyanis nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő területek

– szögezte le a vezérigazgató.

A lakáscélú megtakarítás és finanszírozás szinte minden társadalmi réteg számára releváns lehet, ezért a Fundamenta ügyfélköre rendkívül sokszínű. A lakás-takarékpénztár külön, célzott konstrukciókat kínál a fiataloknak, középkorúaknak, időseknek egyaránt, különösen azok számára, akik tudatosan tervezik jövőjüket és hosszú távú pénzügyi stabilitásra törekszenek. Külön figyelmet fordítanak azon ügyfelekre, akik önerő megteremtésére keresnek hosszú távú, kiszámítható megoldásokat.

Az ügyfelek havi szinten átlagosan 35–40 ezer forintot fizetnek be, amely a korábbi 20 ezer forintos átlaghoz képest közel megduplázódott.

A klasszikus előtakarékossági konstrukció keretében alkalmazott 4 éves megtakarítási időszak után pedig akár kedvezőbb kamatozású lakáshitelt vehetnek fel, végig fix kamattal. A lakástakarék révén – hitellel kombinálva – akár 50 millió forintos szerződéses összeg is elérhető, és ma már nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy valaki több szerződést is kössön. Az összeg 40 százalékát a megtakarító fizeti be, míg a fennmaradó 60 százalékot hitelként veheti fel. „A futamidők palettája nálunk a legszélesebb, ami a választható megtakarítási összegekkel együtt lehetőséget ad arra, hogy az ügyfél a saját anyagi helyzetének megfelelően állítsa be a megtakarítási időszakot és a törlesztőrészleteket” – hangsúlyozta a vezérigazgató.

A megtakarítók jelentős része lakásvásárlásra, építésre, felújításra vagy bővítésre használja fel a lakástakarék-szerződésben összegyűlt tőkét, illetve a potenciálisan ahhoz kapcsolódó hitellehetőségeket.

Öngondoskodás + kedvező hitel enyhítheti a magas árak miatti fájdalmat

Jelenleg azonban egy jól megtervezett előtakarékossági betéttel a zsebünkben – hitellel kombinálva – sem könnyű megfelelő esztétikai és műszaki tartalommal bíró ingatlanhoz jutni. „Az ingatlanárak jelentős emelkedésének egyik fő oka, hogy a kereslet hosszú időn keresztül meghaladta a kínálatot. Ez különösen igaz a nagyvárosokra, mint Budapest, ahol az új építésű lakások száma nem tudta kielégíteni a növekvő igényeket. Ezzel párhuzamosan az építőipari költségek is jelentősen megugrottak, ami további áremelkedést gerjesztett” – jelezte Morafcsik László. Az állami támogatások, mint a csok, az azt felváltó csok plusz, valamint a babaváró hitel, jelentős szerepet játszottak a keresleti piac élénkítésében.

Hangsúlyozta: az ingatlanárak csökkenésére nem igazán lehet számítani, mert a piac természetéből adódóan az árak legfeljebb stagnálnak egy időszakban, majd ismét növekedésnek indulnak. Hozzátette: az árak emelkedését a finanszírozási lehetőségek is befolyásolják: amikor a hitelkamatok alacsonyak, több vásárló lép be a piacra, ami növeli a keresletet, és ezzel az árakat is felfelé hajtja.

Morafcsik László szerint ezért is kulcsfontosságú az előtakarékosság szerepe a lakáshoz jutásban és a lakások fenntartásában. A lakástakarék-számlák egyik legnagyobb előnye, hogy

a négyéves megtakarítási időszak után kedvező kamatozású hitelt kínálnak, melyet az ügyfelek jelentős része lakásfelújításra fordít.

A Fundamenta statisztikái szerint a lakáskölcsönök mintegy 60 százalékát ilyen célra veszik igénybe, és ezáltal is elérhető akár nagyobb komfort, akár energia- és ezzel költségmegtakarítás, ami jól ábrázolja a konstrukciónak a fontosságát.

Nemcsak magánszemélyek, hanem társasházak is előszeretettel választják ezt a pénzügyi megoldást. A társasházak számára törvény írja elő a felújítási alap képzését, melyet lakástakarék-számla befizetéssel is teljesíthetnek. Ennek köszönhetően a négyéves futamidő lejárta után a társasházak akár a piaci átlaghoz képest jóval kedvezőbb feltételekkel vehetnek fel hitelt, amelyet egyebek mellett liftfelújításra, homlokzati szigetelésre vagy épp nyílászárócserére fordíthatnak.

MBH–Fundamenta: win-win

A Fundamenta 2024 márciusában az MBH Bank többségi tulajdonába került, amely Morafcsik László megítélése szerint mindkét fél és az ügyfélkör számára is jól kitapintható előnyökkel jár. A vezérigazgató leszögezte: a tulajdonosváltással még szélesebb banki termékpaletta áll a Fundamenta ügyfeleinek a rendelkezésre, így a hitel- és megtakarítási lehetőségek tovább bővültek. Ugyanakkor a Fundamenta megőrizte független szakosított hitelintézeti státuszát.

„Az MBH Bankkal való egyesülés egy win-win helyzet, amely mindkét fél számára kölcsönös előnyökkel jár. Az MBH Bank Magyarország legnagyobb proaktív, 1500 fős értékesítési hálózatát, 500 ezer potenciális lakossági ügyfelet, valamint 500 milliárd forintos betét- és hitelállományt kapott a Fundamentával” – mondta. A vállalat ezen felül évente 50-60 ezer hitelügyletet bonyolít le, a lakossági jelzáloghitel-piaci részesedése közel 10 százalék.

Személyi Bankár hálózat és a Financium képzési program

A teljes körű szolgáltatáshoz hozzátartozik, hogy a Fundamenta az egész országban személyesen jelen lévő Személyi Bankárokkal dolgozik, ami nagyon jól kiegészíti az MBH bank fiókhálózati modelljét – hangsúlyozta Morafcsik László.

„Az országos Személyi Bankár hálózat képzett vagyontervezési specialistái lehetővé teszik, hogy az ügyfelek valóban személyre szabott pénzügyi szolgáltatást kapjanak. Szakembereink nem csak lakástakarékot, hanem teljes pénzügyi portfóliót kínálnak az ügyfelek élethelyzetéhez igazodva, emellett akár az ingatlanközvetítés terén vagy egy lakáskorszerűsítés megtervezésében is tudnak segíteni” – fogalmazott a vezérigazgató.

A cég emellett képzési programjainak részeként egy saját felnőttképzési intézményt is alapított Financium Pénzügyi Campus néven, amely három területen biztosít képesítést: pénzügyi közvetítés, ingatlanközvetítés, valamint tőkepiaci közvetítés. A képzés végén a résztvevők egy év alatt három-három szakmában kapnak piacképes végzettséget, ami lehetőséget biztosít számukra a pénzügyi vagy az ingatlanszektorban való elhelyezkedésre egyaránt. „Mint piacvezető lakás-takarékpénztár továbbra is mindent megteszünk a hazai pénzügyi kultúra erősítéséért” – mondta Morafcsik László.