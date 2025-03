Orbán Viktor: Jó oka volt, hogy vétózzak Ukrajna ügyében

Orbán Viktor miniszterelnök számos, a magyar gazdaságot érintő intézkedést jelentett be február végén. Egyrészről összesen négy ponton lesz változás az adózásban, de arról is beszélt, hogy visszatér Palkovics László, sőt már az is kiderült, hogy mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosként, és az MI (mesterséges intelligencia) legnagyobb mértékű hasznosításáért, valamint kockázatainak, veszélyeinek megelőzéséért felel.

Orbán Viktor szerint egyszerűen megengedhetetlen a magyar fogyasztókat sújtó élelmiszer-infláció, ezért a nyugdíjasoknál jön az áfa-visszatérítés. Alábbi cikkünkben részletesen elemeztük a kormányfő döntéseit, és összeszedtük a tíz legfontosabb, gazdaságot érintő idézetét is.

Orbán Viktor: Nagyobb sportlétesítményeket kellett volna építeni

A miniszterelnök szombaton a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gazdasági Évnyitóján mondott beszédet, amelyen először Varga Mihály új pozícióján viccelődött, majd elmondta, még nem hallott olyat, hogy türelmes jegybanki politika, de biztos benne, hogy megtudja, mit jelent ez.

„Jó helyen vagyunk. Ebben a létesítményben sokkal több kulturális és gazdasági esemény történik, mint sportesemény – mondta a helyszínről a miniszterelnök, majd hozzátette, ez is mutatja, hogy a sportlétesítmények építésének van értelme. – A hibákat nehezen ismeri be az ember, de egyet most be kell ismernem. A látogatottsági mutatók azt mutatják, hogy nagyobbat kellett volna építeni.”

A miniszterelnök szerint támadójáték lesz a gazdaságban

Orbán Viktor Nagy Elek mondandóját idézte, aki azzal zárta beszédét Puskás Öcsire hivatkozva, hogy támadófutballt kell játszani a gazdaságban is.

Ebben nem lesz hiány, támadójáték lesz, hiszen ez az áttörés éve

– fogalmazott Orbán Viktor, aki felidézett egy futballmérkőzést, amelyet a parlamenti válogatott játszott, és az öltözőben a mérkőzés előtt kiderült, hogy a csapatban csak csatárok vannak, majd jött a kérdés, hogy akkor ki védekezik, erre pedig érkezett a válasz:

Majd az ellenfél védekezik.

A kormányfő elmondta, a második korszak Parragh Lászlóhoz kötődik, akivel szintén kötött megállapodást a kormány. Felsorolta, hogy a meghatározott célokat teljesítették, így például a munkanélküliségi ráta 4 százalék körüli tartását, a magyar vállalatok kifektetését, valamint a jelentős vállalati adócsökkentést is.

Azzal a korszakkal kötött megállapodásainkat mi betartottuk

– tette hozzá, majd azt mondta, ez is bizonyítja, hogy együtt tud működni a mindenkori MKIK-elnökkel, és ez Nagy Elekkel is így lesz.

Kiemelte, hogy 2010-ben öt ígéretet tett a vállalkozóknak, amelyekből a négyet már teljesítettek: a vállalkozások adóterheit regionális szintre hozták – jelenleg Magyarországon a legalacsonyabb társadalmi adó, és a harmadik legalacsonyabb az SZJA az régióban –, állami tőke és hitelprogramokat indítottak, tíz év alatt egymillió munkahelyet hoztak létre, és azt ígérték, hogy az EU-s pénzek 50 százaléka megy kis- és középvállalkozásokhoz, az elmúlt öt évben pedig 100 forint uniós támogatásból 51 forint ment a kkv-khoz.

„Fontosak az arányok – mondta Orbán Viktor. – Mi öt ígéretet tettünk, amelyek közül négyet teljesítettünk. Önök azt ígérték, támogatnak, de tartok tőle, hogy ötből négy vállalkozó minket támogatna, úgyhogy ha ez lesz a helyzet, akkor visszatérünk az ötödik pontra.”

Orbán Viktor: Mi vagyunk az adócsökkentés kormánya

A kormányfő a magyar kormány gazdaságpolitikájáról elmondta, három pillérből áll.

Mi vagyunk az adócsökkentés kormánya

– jelentette ki Orbán, majd hozzátette egy lista szerint a 7. legversenyképesebb adórendszer van Magyarországon, és azon dolgozik, hogy ebben az első legyen. A kormány adópolitikája a családok segítését tervezi, a gyermekvállalásra ösztönöz, valamint az alacsony adóterhekre.

A második pillér a kiszámíthatóság, amiről elmondta, a kormány munkaalapú rendszerben gondolkodik, ezért a munkahelyteremtés a legfontosabb céljai között szerepel. Elmondta, nem ért egyet azzal, aki szerint elfogytak a magyar munkavállalók Magyarországon, számításaik szerint háromszázezer embert munkába tudnak állítani.

A harmadik pillér a vállalkozások támogatása. A miniszterelnök meggyőződése, ha a kormány nem segíti a vállalkozókat, akkor az ország hatékonysága és a gazdasága csökkenni kezd. Azonban a magyar kormány értéknek tekinti a vállalkozások támogatását, ahogy a befektetéseket is és a külföldi beruházásokat is.

A kormányfő elmondta, mi okozna pénzügyi instabilitást Magyarországon

Orbán Viktor kiemelte, mennyire fontos, hogy a költségvetés egyensúlyban legyen, ezért Nagy Mártonnak ez jelöli ki az a mozgástérét és ez mutatja, hogy meddig nyújtózhat a kormány.

„Ha az elsődleges hiányunk negatívba menne az egy olyan pénzügyi instabilitást okozna az országban, amit nem engedhetünk meg – mondta a kormányfő. –Szeretném az önök figyelmét felhívni arra, hogy az elmúlt tizenöt évben olyan kormánya volt az országnak, amely minden választási évben csökkentette a költségvetési hiányt.”

Fotó: Szollár Zsófi / Index Orbán Viktor 2025. március 8-án

A NATO két legnagyobb hadsere, az amerikai és a török, a szövetségesünk

Orbán Viktor a nemzetközi környezet alakulásával kapcsolatban a csütörtöki EU-csúcsról kezdett először beszélni.

Közölte, jó oka volt, hogy Ukrajna ügyében vétózzon.

Elmondta, még több fegyvert kell küldeni Ukrajnába és még több pénzt kell fegyvereken keresztül és azontúl Ukrajnába.

„Most amikor az amerikaiak a mi nemzeti pozíciónkban vannak, hiba lett volna föladni a politikánkat” – mondta Orbán Viktor, aki arra kért mindenkit, hogy támogassák a magyar kormányt, hogy fenntarthassák a békepárti álláspontjukat. Közölte, Magyarország a háború három éve alatt 20 milliárd eurót vesztett el, ezért ha valakinek igazán érdeke van a háború lezárásának és a békében, az Magyarország.

Úgy látja, Magyarországnak nem kell aggódnia a biztonságáért, amikor a háború véget ér, mert akkor is lesz NATO, és a katonai szövetség két legnagyobb hadserege, az amerikai és a török Magyarország legnagyobb szövetségese, és a háború végével ugyanúgy lesz gazdasági szövetség is az Egyesült Államok és Magyarország között.

Fotó: Szollár Zsófi / Index Orbán Viktor 2025. március 8-án

Orbán Viktor: Ilyet a második világháború óta nem láttunk

Orbán Viktor megemlékezett arról, hogy amíg minden politikai és gazdasági vezető céljait lehet ismerni, addig az uniós gazdasági politika nem ismert, ez azonban érthető, mert az EU-nak olyan fordulatra kell rászánnia magát, ami ellentétes az eddigi működésükkel.

Az unió szabálya eddig az volt hogy a tagállamok költségvetési hiánya legyen 3 százalék alatt, a versenytársaink azonban évtizedek óta nem ezt csinálják, és ennek következményeivel most kell szembesülnie az uniónak

– magyarázta a miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy amilyen gazdasági minták működnek Németországban olyan gazdasági minták működnek az unióban. Németország átáll infrastrukturális fejlesztésre és a hadseregük fejlesztése, amely Orbán Viktor szerint minden más európainál nagyobb lesz.

Ilyet a második világháború óta nem láttunk

– mondta Orbán Viktor, aki szerint egyelőre nem tudni, hogy az orosz vagy az amerikai fél ezt meg akarja-e akadályozni vagy sem, igaz, a miniszterelnök szerint az oroszoknak nincs eszköze arra, hogy a német tervet hátráltassák, de az amerikaiaknak lenne.

Azt nem tudja, hogy stratégiailag és középtávon jó lesz-e Németországnak és Magyarországnak, mivel veszélyek és lehetőségek is vannak, ugyanakkor rövidtávon mindenképpen pozitív, és ha a német gazdaságban pozitív változás történik, az a magyar gazdaságban is áttételesen hamar megjelenik.

Ezután a magyar demokráciát és jogállamiságot féltőkhöz szóval megjegyezte, hogy Németországban az adósságfék eltörlését a kimenő Bundestag szavazza meg, nem pedig az, amit február 23-án választottak meg a németek, mivel a leendő kormánykoalíciónak megvan az előző Bundestagban kétharmados többsége.

Ezután a magyar miniszterelnök az uniós tervekről beszélt, amelyek két pillérből állnak:

felfegyverezni a tagállamok hadseregét közös hitelből, valamint Ukrajna további finanszírozása, átvállalva a kieső amerikai támogatásokat is.

Emellett úgy látja, az Európai Unió 27 tagállamából Magyarországon kívül 26 szeretné felgyorsítani Ukrajna EU-csatlakozását, ami szerinte rövid-, közép- és hosszútávon is nagy költségekkel jár az Európai Uniónak és a tagállamoknak, ám a kormányfő úgy véli az EU ezeket egyszerre nem tudja kigazdálkodni, és ez a brüsszeli döntés összedönti az európai gazdaságot.

Az Európai Unió elszigetelődött az Egyesült Államoktól, Kínától és Oroszországtól

Orbán Viktor szerint a magyar stratégia fontos pontja, hogy semmilyen elszigetelődést nem szabad vállalni, vagyis gazdasági semlegességre van szükség.

„Mindegy merről fúj a szél, a magyar gazdaság érdeke, hogy mindenkivel a lehető legjobb kapcsolataink legyenek, és ebben semmilyen ideológiai elgondolást nem szabad belevinni – mondta a miniszterelnök. – Nem szabad abba a helyzetbe kerülnünk, amilyenbe az Európai Unió kormányozta magát.”

Orbán Viktor szerint az EU elszigetelődött, mert vámháborúban áll az Egyesült Államokkal, vámháborút kezdett Kínával, és elvágták magukat Oroszországtól a szankciókkal, ám ez Magyarországra nem igaz, mert nekünk a lehető legjobb kapcsolatunk van Oroszországgal, Kínával és az Egyesült Államokkal is.

Orbán Viktor: Sajnos nem a miniszterelnök irányítja a gazdaságot

A miniszterelnök megemlékezett a Demján Sándor Programról, azonban ez nem lehet sikeres a vállalkozások véleménye és segítsége nélkül.

A gazdaságot nagy sajnálatomra nem a miniszter, de még csak nem is a jegybankelnök, sőt még nagyobb sajnálatomra nem is a miniszterelnök irányítja, hanem a gazdasági szereplők, vagyis a vállalkozók

– fogalmazott a miniszterelnök, aki elmondta, a kormány stratégiája szerint ez az áttörés éve. Úgy látja, rengeteg pénz van a magyar gazdaságban, a magyar vállalatoknál, a háztartásoknál, és óriási a bankok hitelezési kapacitása is. Ezért annyi a feladat, hogy ebben az évben ezeket a pénzeket megmozdítsák és a gazdasági növekedés céljára állítsák.

Közölte, jelenleg összesen 4682 állami beruházás zajlik 12,5 ezer milliárd forint értékben, de ennél több beruházást is terveznek, miközben Budapest fejlesztése továbbra is kiemelt cél.

Orbán Viktor végül kiemelte, az uniós források most és a következő időszakban is megérkeznek Magyarországra.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gazdasági Évnyitóját percről percre közvetítettük, amelyet ezen a linken tud elolvasni.

(Borítókép: Orbán Viktor 2025. március 8-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)