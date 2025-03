Egy német kutatóintézet szerint nem tesz jót a nők pénztárcájának a házasság

Elena Herold, az intézet kutatója rámutatott arra, hogy a házasságban nő a férfiak és a nők jövedelme közötti különbség, függetlenül attól, van-e a párnak gyermeke – közölte az MTI.

Mint mondta, a különbség növekedése már néhány évvel a házasságkötés után megmutatkozik: míg a férfiak bevételeiben nincs változás, a nők esetében az évek során erőteljes csökkenés mutatkozik meg.

„Még ha nem is számolunk a gyermekkel, ez a csökkenés 20 százalékos is lehet, gyermekek esetén pedig akár 50 százalékot is elérhet” – tette hozzá.

Herold kiemelte azt is, hogy a házasságkötés nélkül közös háztartásban élők esetében ezt a csökkenést nem figyelték meg.

„Vélhetően a házasság jelentette erőteljesebb törvényes biztonság arra ösztönzi a nőket, hogy csökkentsék a munkaidejüket” – húzta alá, hozzátéve, hogy körülbelül minden tizedik nő teljesen feladja a munkáját, sokan pedig kevesebbet dolgoznak. Nincs szó a bérezés csökkenéséről.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy ezzel egy időben a nők által végzett házimunka mennyisége – nem számítva a gyermekek körüli feladatokat – körülbelül hasonló mértékben növekszik, ezt a munkát azonban, mint arra a tanulmány rámutat, „a férfiak rendszerint nem veszik észre”.