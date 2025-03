Drasztikus lépésre kényszerült a Nébih, tömeges égetéssel védekeznek a ragályos betegség ellen

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) vírust azonosított egy kisbajcsi szarvasmarhatartó telepen. A rendkívül ragályos betegség több mint ötven év után jelent meg újra Magyarországon – legutóbb 1973-ban fordult elő az országban.

A telepen, ahol mintegy 1400 szarvasmarha található, március 3-án jelentkeztek a betegség tünetei. A fertőzött állatoknál magas lázat, levertséget tapasztaltak, a szájban és lábvégeken jellegzetes hólyagos elváltozások voltak láthatók. A helyi állategészségügyi hatóságot a telepet ellátó állatorvos március 5-én értesítette, aznap helyszíni vizsgálat és mintavétel is történt. A kórokozó jelenlétét a Nébih laboratóriuma március 6-án erősítette meg.

Mint arról beszámoltunk, Pásztor Szabolcs országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el a súlyos gazdasági kárral járó betegség elterjedésének megakadályozása érdekében. A telep zárlat alá került, és további korlátozó intézkedéseket vezettek be.

Egy hatalmas gödörbe szállítják a leölt állatokat

Az érintett állatállomány felszámolása haladéktalanul megkezdődött. Szombaton este Pintér Róbert bábolnai önkormányzati képviselő arról tájékoztatott, hogy a leölt marhákat egy Bábolna közigazgatási területéhez tartozó külterületre szállítják. Az ugytudjuk.hu-nak megerősítette, hogy

a csaknem ezer tonnányi tetemet egy Bábolna mellett ásott hatalmas gödörben fogják megsemmisíteni.

Ezt – információi szerint – a Nébih rendelte el, és jelölte ki a területet is. A képviselő ugyanakkor nehezményezte, hogy erről a település vezetői hivatalos értesítést nem kaptak. Információi szerint egészen jövő hét csütörtökig folyamatosan tart majd az állati tetemek szállítása és égetése.

Több korlátozás is érvényben van

A betegség rendkívül ragályos, a szarvasmarhák mellett minden párosujjú patás állat fogékony rá, így a sertések, juhok, kecskék, bivalyok és egyéb állatok is veszélyeztetettek. Emberre nem jelent veszélyt, azonban az állatállományokban rendkívül súlyos gazdasági károkkal jár. A fertőzött állatokat nem lehet gyógyítani – ha egy gazdaságban egyetlen állat is megbetegszik, akkor az összes párosujjú patás állatot fel kell számolni. A járványügyi helyzet rendkívüli, ezért a korlátozások is szigorúak:

A dunántúli régióban a fogékony állatok teljes forgalmi korlátozása lép életbe legalább 72 órára;

Legalább március 17-éig csak azonnali vágásra szállíthatók az állatok;

A fogékony állatok külföldre szállítását felfüggesztették;

Az érintett kisbajcsi telep körül 10 kilométer sugarú körben számba veszik a fogékony állatfajokat tartó gazdaságokat. Ezen a területen tilos a vadászat;

Győr vármegye egész területén a fogékony vadfajokból víruskimutatásra vérmintát vesznek;

Tilos Győr vármegyében minden fogékony állatfajt bemutató rendezvény megtartása március 17-éig;

További rendelkezésig nem látogathatók ilyen állatfajt tartó turisztikai helyek.

A kormány szerint a szükséges források rendelkezésre állnak

A betegségről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is beszélt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján, ahol támogatásáról biztosította az agrárszektor szereplőit. Jelezte, hogy a járvány által elszenvedett veszteségek végső soron a sertéshús, illetve a tej árában is megjelenhetnek.

A helyzet mindenképp kezelést igényel, az ehhez szükséges források rendelkezésre állnak

– nyilatkozta a miniszter. Az intézkedéseket a járványhelyzet alakulása alapján folyamatosan felülvizsgálják.