Orbán Viktor bejelentette, rengeteg pénzt akar megmozgatni

Bár korábban a már bejelentett édesanyákat érintő szja-mentesség, valamint az áfa-visszatérítés után újabb nagyobb horderejű bejelentést vártak Orbán Viktortól, a kormányfő szombaton végül pusztán megerősítette a korábbi gazdaságfilozófiáját a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) konferenciáján. „Amit a jövőt illetően mondani tudok Önöknek a magyar gazdaságpolitikáról, az, hogy annak filozófiai alapjai, leglényegesebb elemei nem fognak megváltozni.” Továbbra is a munkakalapú, a családokat pozitívan szankcionáló adórendszert lehet várni a kormánytól.

Orbán Viktor ugyanakkor kiemelte azt is: nem ért egyet azokkal, akik azt mondják, hogy elfogyott a magyar munkaerő. Szerinte körülbelül 300 ezer magyar ember még munkába állítható idehaza. „Ehhez persze képzések, egy területileg kiegyensúlyozottabb gazdaságpolitika, illetve egyebek is kellenek, de még legalább 300 ezer olyan honfitársunk van, aki úgy tűnik, hogy akarna is dolgozni, de még nem találja meg ehhez a lehetőséget.”

A gazdaságpolitikai stratégia harmadik pillére a vállalkozások támogatása lesz.

A kormányfő Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel egyetemben többször is hangot adtak annak, hogy a Széchenyi Kártya Programon keresztül a vállalkozások már eddig is több száz milliárd forint értékben részesülhetnek támogatásokban. „Három háborús év alatt plusz 400 milliárd forintot pumpáltunk a gazdaságba, kifejezetten a vállalkozások, elsősorban a kis- és közepes vállalkozások támogatására. Azt tervezzük, hogy idén (...) a 2024-es évhez képest 1730 milliárd forinttal több pénzt fogunk a magyar gazdaságba pumpálni a vállalkozókon, elsősorban kis- és középvállalkozásokon keresztül.”

Mi lesz az új európai stratégia?

Mindezt a kormány úgy akarja kivitelezni, hogy a költségvetési egyensúly végig megmarad. Ez azt takarja, hogy nullás elsődleges egyenleg kell, a kamatkiadások mértékében költekezhet túl a kormány. „Ez az a mozgástér, amivel rendelkezik a gazdasági miniszter. Hogyha az elsődleges hiányunk is negatívba megy, az olyan pénzügyi instabilitást okozhat az országban, amit nem engedhetünk meg magunknak.”

Ám itt érdemes megállni egy pillanatra.

Orbán Viktor és Nagy Márton egyértelműen kijelentették, szerintük a fiskális konzervativizmusnak európai szinten vége. A két politikus ezt Németországon keresztül vezette le, „a németek hoztak egy döntést: 800 milliárd eurós csomag, friss pénz a gazdaságban” – így Orbán Viktor, míg Nagy Márton annak adott hangot, hogy Európa legnagyobb gazdaságában „a következő 10 évben évente a GDP 2 százalékát fordítják gazdaságélénkítésre. A világ harmadik legnagyobb gazdasága, Németország is belépett a globális gazdasági versengésbe.”

Ez pedig végül ragadós lehet az Európai Unióban és a fejlesztő államok kerülhetnek előtérbe.

A Macronomx Gazdaság napja című konferenciáján a gazdasági miniszter külön kifejtette, hogy a globális gazdaság strukturális kihívás, technológiai váltás előtt áll. A folyamatot a kínaiak elkezdték, és Donald Trump hivatalba lépésével az Egyesült Államok is nagyobb sebességre kapcsolt. A fejlesztő államok szerint erre érdemes most hatalmas összegeket költeni.

Az EU mindeddig ezt másként látta, ebben a régiós megközelítésben jelentett hatalmas változást Németország minapi döntése. „De ez átmeneti beruházás, amíg át nem áll a struktúra.” A kormány már korábban is érvelt amellett, hogy a maastrichti kritériumok miatt az Európai Unió lemarad, mert az Egyesült Államok és Kína hatalmas összegeket költ versenyképességére, sokkal inkább túlköltekeznek, mint az uniós országok.

„A probléma lényege, még egyszerűbben fogalmazva az, hogy az Európai Uniónak az volt az eddigi legfontosabb szabálya, hogy a tagállamok költségvetési hiányának 3 százalék alatt kell lenni. Aki ettől eltér, egy előre ismert szankciórendszer szerint büntetést fog elszenvedni. Láthatjuk, hogy a versenytársaink nem ezt csinálják, sőt hallhattak számokat, hogy évtizedek óta nem ezt csinálják, és eljött az a pillanat, amikor az uniónak szembesülnie kell ennek következményeivel” – összegezte Orbán Viktor az MKIK konferenciáján.

Nagy Márton szerint ez nem jelentheti azt Magyarországon, hogy beköszöntött a fiskális alkoholizmus korszaka.

Egyébként a miniszterelnök külön kiemelte beszédében, hogy a kormány az elmúlt 15 év minden választási évben csökkentette a költségvetési hiányt. Ez szerinte jól mutatja, hogy „elkötelezettek vagyunk a pénzügyi fegyelem irányába”. Az mindenesetre jól látható, hogy a nemzetközi folyamatok alapján az látszik, hogy a költségvetési hiány mint a gazdaságpolitika egyik korábbi fokmérője, a jövőben megváltozik.

Elképzelhető, hogy végül Európa feltűri ingujját és elkezdi felvenni a versenyt a globális versenytársakkal szemben úgy, hogy forrást pumpál a gazdaságokba.

Mindenesetre Orbán Viktor szerint az biztos, hogy a pénzpumpa első következménye az lesz, hogy „Európa közepén megkezdődik Németország újrafelfegyverzése. Lesz német hadsereg. Az lesz a legnagyobb egész Európában, nagyobb lesz mindenki másénál, és a mögötte álló ipari bázis, amit ebből a pénzből akarnak kiépíteni, az is messze nagyobb lesz mindenki másénál. Ilyet a II. világháború óta nem láttunk.”

Fordulópont előtt a magyar gazdaság?

Bár a magyar konjunktúraérzeten egyáltalán nem látszik – Nagy Márton szerint az élelmiszer-infláció februárban felmehet akár 7 százalék fölé is –, a kormány váltig állítja: az idei év az áttörés éve lesz, illetve a gazdaság fordulópontot ért el. A nemzetgazdasági miniszter ezt a Macronomx konferencián több pontban vezette le:

rekordmagas a foglalkoztatás, a reálbér-emelkedés minden kereseti szinten érezhető, 5 százalékkal bővült a fogyasztás 2024-ben, ami a legmagasabb értékek között van az EU-ban, 2024-ben rekordéve volt a turizmusnak, folytatódott a hitelezési fordulat 2024-ben, az új és a használt autók piaca lendületet vett, az építőiparban a megrendelésállomány 20 százalék fölött van.

Tehát a legnagyobb kihívás ismét az infláció lett. A reálbérekben jelentős emelkedés ment végbe, a 2023-as reálbércsökkenést sikerült leküzdeni, „de a kérdés, hogy vissza tudtuk-e adni a lakosságnak azt, amit az infláció elvett? A válasz igen. A bérek magasabban vannak most, mint az elmúlt három évi infláció – a reálbér-emelkedés három év alatt 8,7 százalék volt. A jövedelmi kategóriák közül ez a hatás a minimálbérnél volt a legnagyobb, itt 17 százalékos reálbér-növekedés valósult meg” – mondta a miniszter.

Az Index nemrég egy táblázatban mutatta be a magyar gazdaság legnagyobb problémáját. E szerint

a 2021 és 2025 januárja közötti 4 évben 83,45 százalékkal emelkedett a szóban forgó alapvető élelmiszerek átlagára a KSH táblázatában található számok alapján.

Az alapvető élelmiszerek fogyasztói átlagárának alakulása az elmúlt 5 év januárjában (forintban):

2021 2022 2023 2024 2025 Kenyér (fehér, kg) 374 458 966 871 904 Zsemle (1 db) 30 36 69 66 68 Csirkemellfilé (csont és bőr nélküli, kg) 1360 1730 1760 1900 2310 Csirkeszárny (kg) 639 763 1180 1170 1120 Csirkecomb (kg) 653 807 1340 1230 1200 Sertéshús (comb, csont és csülök nélkül, kg) 1440 1440 1610 1890 2010 Rövid karaj (kg) 1660 1780 2510 2630 2630 Kristálycukor (kg) 254 277 260 388 386 Só (étkezési, finomított, nem tengeri só, 1 kg) 146 158 291 272 264 Tojás (10 db) 442 498 904 750 930 Burgonya (kg) 200 270 400 398 402 Tehéntej (UHT, 2,8% zsírtartalom, liter) 258 315 298 318 524 Tehéntej (pasztőrözött, ESL, 2,8% zsírtartalom, liter) 258 303 557 457 534 Finomliszt (búza, kg) 181 242 219 179 272 Rétesliszt (kg) 217 287 482 336 339 Étolaj (napraforgó, liter) 590 802 749 650 793 Sajt (trappista, tömb, kg) 1940 2400 4650 2950 3440 Vaj (legalább 80% zsírtartalom, 100 g) 332 391 791 621 708 Margarin (200–250 g) 292 362 629 601 580 Kávé (őrölt, 200-250 g) 722 812 1250 1320 1670 Sertészsír (nem mangalica, 400-500 g) 456 497 1070 812 791 Tészta (spagetti, 4 tojásos, gyári készítésű, 400-500 g) 402 479 846 615 603 Rizs (hántolt, fényezetlen, kg) 419 467 777 736 753 Kakaós csiga (db) 147 175 262 247 252

Forrás: KSH

Ez a táblázat a közelgő választások miatt is fontos, hiszen a konjunktúraérzet azt eldöntheti, és kevésbé lesz fontos a növekedés. Ahogy azt többször kifejtettük, a világjárványt követően a demokraták által elkezdődött a gazdasági helyreállás az Egyesült Államokban, de a választási eredmény ezt nem tükrözte. Jól látható, hogy a világon a lakosság konjunktúraérzetének javítása mindenhol hosszú folyamat. Pedig a kormánynak a valós konjunktúraérzet megteremtése most a választás miatt fontosabb, mint a KSH-számokban kimutatható növekedés.

Ennek megfelelően az idei kormányzati bejelentések sokkal inkább a lakossági konjunktúraérzetet célozták, mint a GDP-növekedést.

Ha visszatérünk az élelmiszer-inflációra, akkor a mostani tudásunk szerint szerdán dönthet a kormány arról, hogy a folyamatokba valamilyen módon (egyáltalán nem biztos, hogy ha lépnek, akkor az ársapkát választják) beavatkoznak. Egyelőre pusztán annyit tudni, hogy a hat nagy élelmiszerlánc közül kettő adott értékelhető választ, „ami az árak kordában tartását vetíti előre, van még munka e téren” – üzent Nagy Márton a kiskereskedelmi szektor szereplőinek.

Az Index ráadásul több forrásból is úgy értesült, hogy a kormány sokkal inkább abban gondolkodik, hogy

A BESZERZÉSI ÁRAKAT FEL KELLENE TÜNTETNI AZ ÜZLETEKBEN A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA, PUSZTÁN A LEHETSÉGES MÉRLEGELÉS MIATT

– pontosan úgy, ahogy már egy korábbi cikkünkben megírtuk. Nagy Mártont egyébként részletesen is kérdeztük arról, hogy milyen problémák állhatnak az élelmiszerárak emelkedése mögött. Hiszen gyakran felvetődik, hogy nem hatékony az egész élelmiszer-ellátási struktúra, vertikálisan nem integrált, így nem hatékony.

Nagy Márton szerint ha a termelő – most épp az alapanyagárak miatt – emel az árain, arra a folyamatban következő szereplő „ctrl+c, ctrl-v”-vel rápakolja a saját emeléseit. Nem véletlen tehát, hogy háromlépéses akciótervet dolgoztak ki az élelmiszerárak megfékezésére. Ennek első eleme – az önkéntes árcsökkentés – a kereskedőket és a beszállítókat érinti. A második, a haszonkulcs maximalizálása, ami szintén őket célozza. A harmadik, az árstop viszont mindenkire hat: a termelőtől kezdődően az összes szereplő árképzését érinti.

„Ezt a jövő szerdai kormányülésen megtárgyaljuk. Az önkéntes árcsökkentéssel kapcsolatos kérésünkre adott válaszok alapján a hat láncból kettőnek van olyan vállalása, ami értékelhető, a többi négyé nem. Meglátjuk, mi lesz a kormány reakciója erre” – hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: ha ezt nem tudjuk elfogadni, a haszonkulcs maximalizálásával jön a következő lépés. Ugyanakkor a tárcavezető szerint oda kell figyelni az élelmiszer-infláció mellett a növekvő banki számlavezetési díjakra is. A kormány ezt is észrevette, azzal „elkaptunk benneteket, ezt nem kéne csinálni” – fogalmazott a miniszter.

Rengeteg pénz van a magyar gazdaságban, rengeteg pénz van a vállalatoknál, rengeteg pénz van a háztartásoknál, és óriási hitelezési kapacitások vannak a bankoknál. Annyi a feladat, hogy ebben az évben ezeket a pénzeket megmozdítsuk, és egy értelmes módon a gazdasági növekedés és termelékenység szolgálatába állítsuk. Ez lehetséges. Erre megvannak a megfelelő embereink, megvannak a programjaink, és nagyon remélem, hogy az önök részéről is megvannak azok a kijelölt, megválasztott vezetők, akikkel le is tudjuk bonyolítani ennek a gazdasági lendületszerzésnek a folyamatát

– összegezte a magyar gazdaság jelenlegi állapotát Orbán Viktor.

(Borítókép: Orbán Viktor beszédet mond a Gazdasági évnyitó 2025 rendezvényen, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságpolitikai fórumán Budapesten, a Puskás Arénában 2025. március 8-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)