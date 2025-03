Bűvös számok közelednek, de bármikor fordulat jöhet a benzinkutakon

Nem áll meg a tendencia, ugyanis március 11-től ismét alacsonyabb üzemanyagárakkal találkozhatnak a gépjárművezetők a hazai töltőállomásokon. A holtankoljak.hu szerint a benzin beszerzési ára bruttó 9, a gázolaj beszerzési ára bruttó 7 forinttal kerül majd kevesebbe keddtől.

Március 10-én az alábbi átlagárakkal találkozhatnak a kutakon:

95-ös benzin: 608 forint/liter

Gázolaj: 625 forint/liter

A portál megjegyzi, hogy az átlagárak csökkennek tovább,

a benziné akár 600 forint alá is kerülhet keddtől.

Legutóbb március 8-tól estek az árak a benzinkutakon, az év harmadik hónapja egyelőre vidáman alakul az autósok számára. A tarifák értékére Donald Trump nyomásgyakorlása is hatással lehet.

Bonyolult külső tényezők

Az üzemanyagárakat alapvetően a világpiaci folyamatok és a külső tényezők alakítják. A globális kereslet-kínálat, a geopolitikai helyzet vagy éppen a forint árfolyama is jelentősen tudja befolyásolni. Az OPEC+ döntései, a világgazdasági folyamatok, Trump politikai tervei és a geopolitikai feszültségek egyaránt bizonytalanná teszi a piacokat, de az üzemanyagárak Magyarországon ezek ellenére inkább csökkenő tendenciában voltak februárban.

A benzin ára a hónap elejéhez képest a hónap végére csökkent, míg a gázolaj ára stagnált a töltőállomásokon.

A kőolaj hordónkénti ára februárban egy szűk 73–77 dollár tartományban mozgott. A Trump által bevezetni tervezett vámok hatással voltak az olajra is, mivel a csökkenő gazdasági teljesítmény az olaj iránti keresletet is csökkenti. A Mexikó és Kanada felé bevezetni tervezett 25 százalékos vámot egy hónappal március 4-re halasztották el, de kölcsönös vámok bevezetése is napirenden van. Egy munkabizottság április 1-re készíti el a tervezetett, valamit az acélra és az alumíniumra is 25 százalékos vámot vetnek ki.

A Kínára kivetett 10, majd a hónap végén újabb 10 százalékos vámra a kínai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy február 10-től 15 százalékos vámot vet ki az amerikai szén és LNG behozatalára, valamint 10 százalékos vámot a kőolajra, valamint a mezőgazdasági berendezésekre és egyes autókra.

Az Iránnal szemben alkalmazandó erőteljesebb amerikai fellépés az olaj árát támogatta.

Valamint megkezdődtek a béketárgyalások az Egyesült Államok és Oroszország között is, valamint felmerült az orosz szankciók enyhítésének a lehetősége, amely az olaj árát csökkentette. Az ukrán dróntámadások folyamatosan károkat okoznak az orosz olajinfrastruktúrában, csökkentve az orosz olaj és olajtermékek elérhetőségét.

Bármikor megbolygathatják a piacot

A közel-keleti tűzszünet és a hutik csökkenő dróntámadási a Vörös-tengeren segíthetik az olajár csökkenését a közeljövőben. Trump visszavonta az amerikai Chevron olajipari nagyvállalat venezuelai működésére adott engedélyét. Az engedély visszavonása átrendezheti az amerikai Venezuelából történő nehéz kőolaj beszerzését, figyelembe véve a Kanadára kivetett vámokat is.

Az OPEC+ február 3-án tartotta megbeszélését, ahol a kitermelés növelését elhalasztották április 1-re, de az OPEC+ azon vitatkozik, hogy a tervezettnek megfelelően növelje-e áprilisban az olajkitermelést, vagy leállítsa azt, mivel tagjai nehezen tudják értelmezni a globális kínálati képet a Venezuelával, Iránnal és Oroszországgal szembeni újabb amerikai szankciók miatt.

A forint árfolyama 400–380 sávban mozgott és a hónap végére erősödött a hó elejei 400-as szintről. A globális gazdasági kilátások, vámemelések, a költségvetés helyzete, ugyanakkor könnyen újabb kilengéseket okozhatnak. Ha a forint gyengül, az az üzemanyagárak további emelkedését eredményezheti, függetlenül attól, hogy a Brent árfolyama épp stagnál vagy csökken.

Bár az árak jelenleg stabilak, a világpolitikai helyzet, Trump intézkedései és az OPEC+ döntései bármikor megbolygathatják a piacot.

A vámemelések hatásai könnyen csökkenthetik a globális világgazdaság teljesítményét és ezáltal az olaj iránti keresletet.