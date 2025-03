Szakít a készpénzzel a Wizz Air, változások jönnek a fedélzeten

A Wizz Air hétfőn közölte, hogy fontos lépést tett a fedélzeti szolgáltatások minőségének javítása érdekében azzal, hogy készpénzmentes fizetést vezet be. A légitársaság járatain 2025. április 1-jétől kizárólag bankkártyával, illetve digitális fizetési megoldásokkal (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay és Google Pay) lehet kifizetni a fedélzeten vásárolt termékeket.

A Wizz Air a Revolut kártyát is elfogadja, emellett a VISA, valamint a Mastercard bank- és hitelkártyával is lehet fizetni a repülőgépeik fedélzetén.

Az átállás részeként az alábbi irányelvek lépnek életbe:

a fedélzeten történő vásárlások maximális együttes összege utasonként 150 euró lehet.

50 euró, vagy annál nagyobb összegű tranzakciók esetén beszállókártya bemutatása szükséges.

A légitársaság közleménye hangsúlyozza, hogy a készpénzmentes tranzakciókra való áttérés nem csupán a fedélzeti kiszolgálást gyorsítja, hanem ezek mellett a higiéniát is javítja, mivel a személyzetnek nem kell készpénzt kezelnie, ami hozzájárul egy tisztább és biztonságosabb utazási környezethez.

Kedvezmények

Közölték azt is, hogy Revoluttal való együttműködés részeként minden új Revolut felhasználó akár 25 eurót is visszakaphat a regisztrációt követő első, legalább 5 eurós költése után. A Revolut Pay ügyfelei a Revolut hűségprogramjának megfelelően RevPointokat is gyűjthetnek, amelyek beválthatók Revolut Pay vásárláskor, akár Wizz Air repülőjegyekre is.

Az utasok emellett a Wizz Air mobilalkalmazásán keresztül előre feltölthető vouchert is vásárolhatnak, amely teljes biztonságot garantál a tranzakciók alatt, és kiküszöböli a váratlan fizetési problémák lehetőségét.