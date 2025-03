Orbán Viktor bejelentette, a kormány belenyúl harminc alapvető élelmiszer árába

„A kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásainktól, ezért úgy kellett döntenünk, hogy intézkedéseket vezetünk be a kereskedelemre. Március közepétől a harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot” – jelentette be kedden Orbán Viktor miniszterelnök. Februárban az élelmiszerek ára 7,1 százalékkal nőtt.

„Az indokolatlan és túlzó áremelések megfékezése érdekében tárgyalásokat folytattunk az elmúlt napokban a kereskedelmi láncok képviselőivel” – jelentette be Orbán Viktor kedden a Facebook-oldalán.

Mint azt reggel írtuk, a fogyasztói árak emelkedése a januári magas szint után februárban sem lassított. A lakosság leginkább az élelmiszerárakon keresztül érzi bőrén az inflációt. A magyar gazdaság kriptonitja a fogyasztói árak mellett a gyenge ipari teljesítmény.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétette a friss, februári adatokat. E szerint a fogyasztói árak átlagosan 5,6 százalékkal haladták meg 2025. februárban az egy évvel korábbiakat.

Orbán Viktor közölte, harminc alapvető élelmiszernél fagyasztják be az árrést

Sajnos a kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásainktól, ezért úgy kellett döntenünk, hogy intézkedéseket vezetünk be a kereskedelemre. Március közepétől a harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot. Az elmúlt időszakban a tojás esetén ez 40 százalék, a vaj és a tejföl esetén pedig több mint 80 százalék volt, lássuk be, ez elfogadhatatlan

– jelentette be videójában Orbán Viktor.

A miniszterelnök kiemelte, minden olyan élelmiszer esetében, ahol az árrés elszállt, az árakat csökkenteni kell úgy, hogy a fogyasztói ár maximum 10 százalékkal haladja meg a beszerzési árat, és ezt ellenőrizik is. Ezeket az intézkedéseket március közepén vezetik be, és május végéig tartják hatályban. „Akkor felülvizsgáljuk, és ha szükséges, folytatjuk is. A túlzott és indokolatlan áremeléseknek véget fogunk vetni” – összegezte a kormányfő.

Az élelmiszerek ára februárban 7,1 százalékkal nőtt, ezen belül

a liszté 44,3,

az étolajé 27,5,

a tojásé 24,7,

a tejé 22,5,

a vajé és vajkrémé 19,2,

a kávéé 16,1,

a gyümölcs- és zöldségléé 14,5,

a csokoládé és kakaóé 13,8,

a tejtermékeké 10,9 százalékkal.

A termékcsoporton belül a száraztészta ára 4,4 százalékkal mérséklődött.

