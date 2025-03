Pusztító adat érkezett, ez már a pénztárcánkat érinti

Annak ellenére, hogy januárban a kiskereskedelem forgalma 4,7 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit, a keddi KSH-adatok azt mutatják, az infláció továbbra is tombol. Ugyanakkor lehetett sejteni, hogy a februári adatok ismét kíméletlenek lesznek.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már szombaton, az Economx és az Index közös konferenciáján arról beszélt, hogy „akár 7 százalékig is felkúszhat az élelmiszer-infláció”. Ez pedig előrevetítette, hogy a teljes infláció sem tud csökkenni. Az elemzői várakozás februárra vonatkozóan 5,3 százalék volt, az Indexnek nyilatkozó szakértők úgy értékelték, hogy az idei inflációs csúcsot januárban láttuk.

Januárban a fogyasztói árak átlagosan 5,5 százalékkal haladták meg a tavalyit. Egy hónap alatt átlagosan 1,5 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az élelmiszerek ára az év első hónapjában éves szinten 6, havi szinten 1,9 százalékkal drágult. Az élelmiszer-drágulást az év első hónapjában külön táblázatba gyűjtöttük:

Az alapvető élelmiszerek fogyasztói átlagárának alakulása az elmúlt 5 év januárjában (forintban):

Forrás: KSH

A táblázat a közelgő választások miatt is fontos, hiszen a konjunktúraérzet eldöntheti a jövő évi eredményeket, kevésbé lesz fontos a tényleges növekedés.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétette a friss, februári adatok. E szerint a fogyasztói árak átlagosan 5,6 százalékkal haladták meg 2025. februárban az egy évvel korábbiakat.

Ami a havi viszonylatban történő változást illeti: februárban átlagosan 0,8 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak januárhoz képest.

NGM: Harcolunk az indokolatlan áremelések ellen!

„A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a családok pénze többet érjen és többől tudjanak gazdálkodni. A kormány ezért figyelemmel kíséri az árak, kiemelten az élelmiszerárak alakulását és kész azonnal beavatkozni. Februárban az élelmiszerár-emelés meghaladta a 7 százalékot, ami jelentős teher a magyar lakosság, különösen a családok és nyugdíjasok számára” – összegezte az adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kormány célja, hogy megvédje a családokat és a nyugdíjasokat, így mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az indokolatlan áremeléseket és csökkentse az alapvető élelmiszerek árát. Az élelmiszerárak alacsony szinten tartása közös érdek. A kormány három lépésből álló komplex akciótervet dolgozott ki az áremelőkkel szemben: 1.) önkéntes árcsökkentés; 2.) haszonkulcsok hatósági korlátozása; 3.) hatósági árak bevezetése.

A kormány mindezeken túlmutatóan döntött az online árfigyelő rendszer bővítéséről és a nyugdíjasok áfa-visszatérítéséről. A kormány a megfizethető élelmiszerárak, valamint a kiskereskedelmi verseny erősítése érdekében fenntartja és tovább bővíti az online árfigyelő rendszert, melynek segítségével a családok össze tudják hasonlítani, hol a legkedvezőbb bevásárolni – olvasható a minisztérium közleményében.

A Nemzetgazdasági Minisztérium arra is kitért, hogy az árfigyelő hatékonyságát bizonyította, hogy az indulás utáni első 3 hónap során a kezdeti 62 termékkategóriából 56 termékkategóriában, átlagosan 6,7 százalékkal csökkentek az átlagárak. A továbbiakban a nyomon követett termékek listája 100 kategóriára bővülhet, és olyan alapvető élelmiszerek is szerepelnek majd rajta, mint a hal, kávé, tea, rizs, tejszín, marhahús, zsemle és kakaópor. Mindezek mellett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság is fokozott figyelemmel ellenőrzi az alapvető élelmiszerek, például a tejtermékek és tojás árképzését, hogy a verseny tisztaságát és a fogyasztók érdekeit biztosítsák.