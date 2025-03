Itt a harminc élelmiszer, amire jön az árrésstop

Az Index birtokába jutott a lista arról a harminc élelmiszerről, amelyre Orbán Viktor miniszterelnök kedden árrésstopot jelentett be. Ezzel lépnének oda „az indokolatlan és túlzó áremeléseknek”, amelyeket az élelmiszerboltokban tapasztalhattunk.

Kedd reggel érkezett Orbán Viktor bejelentése, mely szerint március közepétől a harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot.

„Az indokolatlan és túlzó áremelések megfékezése érdekében tárgyalásokat folytattunk az elmúlt napokban a kereskedelmi láncok képviselőivel” – jelentette be Orbán Viktor kedden a Facebook-oldalán.

Itt a lista a harminc árréstopos élelmiszerről

„Sajnos a kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásainktól, ezért úgy kellett döntenünk, hogy intézkedéseket vezetünk be a kereskedelemre. Március közepétől a harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot. Az elmúlt időszakban a tojás esetén ez 40 százalék, a vaj és a tejföl esetén pedig több mint 80 százalék volt, lássuk be, ez elfogadhatatlan” – jelentette be videójában Orbán Viktor. A bejelentést követően pedig az Index birtokába jutott a lista az árrésstopos élelmiszerekről:

Csirkemellfilé Csirkecomb Csirke far-hát Csirkeszárny Egész csirke Pulykamellfilé UHT-tej, 1,5% zsírt. UHT-tej, 2,8% zsírt. ESL-tej, 1,5% zsírt. ESL-tej, 2,8% zsírt. Étolaj Margarin Sertészsír Vaj Finomliszt Rétesliszt Késői burgonya Kristálycukor Sertéscomb Sertéskaraj Sertésoldalas Sertéstarja Tojás Tejföl Trappista Tehéntúró Natúr joghurt Gyümölcsjoghurt Fokhagyma Párizsi

A miniszterelnök kiemelte, minden olyan élelmiszer esetében, ahol az árrés elszállt, az árakat csökkenteni kell úgy, hogy a fogyasztói ár maximum 10 százalékkal haladja meg a beszerzési árat, és ezt ellenőrzik is. Ezeket az intézkedéseket március közepén vezetik be és május végéig tartják hatályban. „Akkor felülvizsgáljuk, és ha szükséges, folytatjuk is. A túlzott és indokolatlan áremeléseknek véget fogunk vetni” – összegezte a kormányfő.

Felszöktek az élelmiszerárak

Mint azt reggel írtuk, a fogyasztói árak emelkedése a januári magas szint után februárban sem lassított. A lakosság leginkább az élelmiszerárakon keresztül érzi bőrén az inflációt.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétette a friss, februári adatokat. Ez alapján a fogyasztói árak átlagosan 5,6 százalékkal haladták meg 2025. februárban az egy évvel korábbiakat.

Az élelmiszerek ára 7,1 százalékkal nőtt.

Ezen belül a liszté 44,3, az étolajé 27,5, a tojásé 24,7, a tejé 22,5, a vajé és vajkrémé 19,2, a kávéé 16,1, a gyümölcs- és zöldségléé 14,5, a csokoládé és kakaóé 13,8, a tejtermékeké 10,9 százalékkal.

