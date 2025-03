Varga Mihályék üzentek a főellenségüknek: Nincs pardon

Az inflációval szemben nincs pardon, az árstabilitás elérésével mindenki nyer – jelentette be a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank az X-en, reflektálva a kedden megjelenő februári inflációs adatra.

„A KSH mai közlése alapján Magyarországon az infláció 2025. februárban 5,6 százalék volt. Ezzel az áremelkedés üteme egymást követő harmadik hónapban tartózkodott a jegybank toleranciasávja felett – jelezte az X-en az infláció, így az árstabilitás felett őrködő Magyar Nemzeti Bank, amelynek Varga Mihály az új elnöke.

Az inflációval szemben nincs pardon, az árstabilitás elérésével mindenki nyer

„Az infláció tartós csökkentése és az árstabilitás újbóli elérése alapvető feltétele az újraindult gazdasági növekedés fenntartásának és fokozatos élénkülésének” – folytatták.

„Ehhez elkötelezett és összehangolt inflációellenes gazdaságpolitikára van szükség. A Magyar Nemzeti Bank üdvözli és a maga eszközeivel támogatja, hogy a kormány prioritásként kezeli a hazai infláció csökkentését” – fogalmaztak. „Az inflációt szigorú monetáris kondíciók fenntartásával tartósan vissza kell szorítani a 2-4 százalékpontos jegybanki toleranciasávba” – jelezték.

Februárban újabb negatív meglepetést okozott az infláció

Mint kedd reggel megírtuk, a fogyasztói árak emelkedése a januári magas szint után februárban sem lassított. A lakosság leginkább az élelmiszerárakon keresztül érzi a bőrén az inflációt. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétette a friss, februári adatokat. Ez alapján a fogyasztói árak átlagosan 5,6 százalékkal haladták meg 2025. februárban az egy évvel korábbiakat. Az élelmiszerek ára 7,1 százalékkal nőtt.

Az inflációs számokat követően jött Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése, mely szerint március közepétől a harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot.

„Sajnos a kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásainktól, ezért úgy kellett döntenünk, hogy intézkedéseket vezetünk be a kereskedelemre. Március közepétől a harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot. Az elmúlt időszakban a tojás esetén ez 40 százalék, a vaj és a tejföl esetén pedig több mint 80 százalék volt, lássuk be, ez elfogadhatatlan” – jelentette be videójában Orbán Viktor. A bejelentést követően pedig az Index birtokába jutott a lista az árrésstopos élelmiszerekről, amiről ide kattintva olvashat bővebben.