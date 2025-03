Így csinálnak kedvet egy hiányszakmának, ami kulcsfontosságú életünkben

A részvevők számában megduplázása mellett rendezték meg ismét az Autós Szakmák Tanulmányi Versenyét. A megmérettetésnek – a szakmai versenyen túl – az is célja, hogy minél több fiatalt tartson a járműjavítás területén, hiszen az autószervizek is jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek. Autókat márpedig a jövőben is kell majd javítani.

Az Autós Nagykoalíció (ANK) és az Autószerelők Országos Egyesülete (AOE) a 2024/2025-ös tanévben is meghirdette az AOE bázisiskolái autószerelő, autószerelő technikus, autóelektronikai műszerész, gépjármű mechatronikus, gépjármű mechatronikai technikus és alternatív járműhajtási technikus tanulói részére a közös rendezésű tanulmányi versenyét, az Autós Szakmák Tanulmányi Versenyét (ASZTV).

Tavaly 113 csapat, azaz 226 tanuló mérte össze tudását az ország minden szegletéből.

Az idei tanévben ezt a jelentkezői létszámot sikerült megduplázni, ugyanis 229 csapat, azaz 458 diák vett részt az első fordulón.

Újdonság, hogy korosztály szerint két csoportra osztották a szervezők a diákokat, így elindult a „Junior” megmérettetés is. A Junior kategória létrehozását az motiválta, hogy a korábbi évek tapasztalata szerint a felsőbb évesek kerültek tovább a regionális döntőkbe, így a fiatalabbak kimaradtak a gyakorlati feladatokból.

Már az első forduló is hozott némi újdonságot, mivel a korábbi online verzióval ellentétben decemberben minden iskolában papíralapon töltötték ki a diákok a teszteket a szervezők felügyelete mellett. 7 régióra bontva, minden régió legjobb 2 csapata jutott tovább a középdöntőbe Junior és 18 év feletti kategóriában. Így összesen 28 kétfős csapat mutatta meg gyakorlati tudását 7 helyszínen.

A regionális fordulókon a diákoknak 6 állomáson kellett feladatokat megoldani. Az állomásokat a szervezők és a támogatók biztosították, a házigazdák szervizek voltak az ország több pontjáról.

A feladatokat úgy állítottuk össze, hogy az autós szakmák tananyagait a lehető legszélesebb körben lefedjék, ugyanakkor arra is ügyeltünk, hogy a mindennapi munka során is gyakran előforduló problémákkal és feladatokkal találkozzanak a diákok. A különböző korosztályoknak különböző feladatokkal készültünk. A támogatókkal is egyeztetve igyekeztünk a junioroknak ágazati alapozó feladatokat adni, illetve az alap elméleti tudást gyakorlati feladatokkal számon kérni

– mondta Őri Péter, a verseny szakmai szervezője.

Minél több diákot a szakmában tartanának

Az Autós Nagykoalíció és az MGE elnöke arra bíztatta a diákokat, hogy a szakmában helyezkedjenek el, találják meg az autójavítás jövőjében azt a területet, melyet a legjobban tudnak végezni.

Fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb körben lássák a diákok, hogy olyan szakmát birtokolhatnak, amely már túlmutat azon a képen, amit korábban az autójavításról festettek. A modern technika nagymértékű „digitális” rátermettséget vár el a szakemberektől, a különböző hajtásláncok pedig lehetőséget adnak új technológiák és karbantartási eljárások megismerésére. A járműben található kommunikációs hálózatok pedig leginkább egy informatikusi beállítottságú, de a gépjárműben található alrendszerek működését jól ismerő szakembert követelnek. A mechanikus szerelések pedig továbbra is megmaradnak, hiszen a karosszéria, futómű és fékrendszerek aktívan igénylik a kétkezi munkát

– mondta Knezsik István.

Ha valaki tovább szeretne tanulni és lépni a ranglétrán, arra is van lehetőség: egy jó diagnoszta vagy akár szervízvezető is válhat azokból, akik kellő tapasztalatot gyűjtenek össze és nem hátrálnak meg a tanulástól. „A műhelyek tárt karokkal várják a fiatal szakembereket. Egy ilyen versenyen a vállalkozóknak és a szakmát kiszolgáló cégeknek lehetősége nyílik találkozni a jövő szakembereivel, a regionális középdöntőkön pedig kifejezetten a környékbeli fiatalokkal beszélgethetnek. Ez kiváló lehetőség a tanulóknak is, hogy megismerjék lehetőségeiket” – tette hozzá Knezsik István.

A tanulmányi verseny döntőjét – immár második alkalommal – a Széchenyi István Egyetemen tartják.