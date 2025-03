Nagy vihart kavart a maglódiak körében, amikor tavaly kiderültek a részletei annak a beruházásnak, amelyet a lakóövezet közelébe tervezett az előző városvezetés idején a tulajdonos-befektető. Az ő területén ugyanis egy dél-koreai cég alumíniumdaraboló üzemet létesítene Maglód határában, közvetlenül a 31-es főút mellé.

Novemberben az önkormányzat lakossági fórumot szervezett, hogy a beruházó ismertesse a terveket, amelyektől a helyiek nem voltak elragadtatva. A többórás párbeszédet egy idő után rendszeres bekiabálások szakították félbe, a maglódiak ugyanis attól tartanak, hogy az építkezés túl közel van a lakóingatlanokhoz, a megnövekedett forgalom miatt pedig még zajosabb lesz a környék, elviselhetetlenebb a közlekedés.

A Samwon Industrial Co. Ltd. első lépésként egy 6000 négyzetméteres csarnokot építene, a dél-koreai, alumíniumszerkezetek gyártásával foglalkozó cég később még egy, hasonló nagyságú épületet húzna fel a területen, és átmeneti szálló kialakítása is része a projektnek. A munkálatok előkészületeként az előző évben már 1,8 hektáron kiirtottak egy erdősávot, ami szintén nem nyerte el a lakosság tetszését.

Időt nyert a polgármester

Maglód önkormányzata változtatási tilalmat rendelt el a területen, így maximum három éve van arra a városvezetésnek, hogy olyan településrendezési szerződést kössön a beruházóval, ami a helyiek számára a legmegfelelőbb. Kérges László polgármester szerint rengeteg jogi kérdést kell rendbe rakniuk, ezért folyamodtak a változtatási tilalomhoz.

„Tavaly október elején vettem át a város irányítását, és ezzel egy időben kezdték kivágni a fákat a 31-es főút mellett” – kezdte Maglód polgármestere az Indexnek.

A lakosok egy része összefüggést látott a két történés között, holott ez folyamatban lévő ügy volt, jóval korábbra tervezték a fakivágást, de végül épp az én beiktatásom kezdetére esett. Azért is tartottunk novemberben lakossági fórumot, hogy mindent a polgárok elé tárjunk.

Kérges szerint a városnak nem érdeke, hogy a változtatási tilalmat három évig fenntartsák.

„Miután mindenben megállapodtunk, visszavonjuk a tilalmat, úgy számolunk, hogy ez egy-másfél év alatt megtörténhet. A jogi kérdések tisztázása mellett a lakosság igényeit is szeretnénk figyelembe venni. Az a célunk, hogy a kivágott fákat pótolják, megpróbálunk a csarnok magasságából alkudni, valamint a két körforgalom kialakítására is olyan megoldást találni, ami leginkább megfelel az embereknek. Elküldtük a feltételeinket a vállalkozónak, de egyelőre hivatalos, írásos választ még nem kaptunk” – mondta.

Munkásszálló helyett „minihotel”

Herendi Tamás alpolgármester egy tévhitet szeretett volna eloszlatni.

Korábban elterjedt olyan pletyka, mely szerint 300 fő befogadására alkalmas munkásszálló is épülne a területen. A tervek szerint azonban 24 fős szállás kialakítása a projekt része, ahol a dél-koreai cég vezetői, alkalmazottai laknának. Első körben 60 embernek biztosítanának munkalehetőséget.

Herendi kiemelte, a dél-koreai üzem tervezésénél – annak mérete miatt – még csak helyi településképi véleményt sem igényelt a hatóság, azt az országos főépítész véleményezte. Egyedül a 24 fős szállásépületet kellett ellenőrizni, hogy megfelel-e a helyi építési szabályzatnak. A maglódi jegyzőnek semmilyen építési hatósági jogköre nincs.

Kérges László az előző ciklusban alpolgármesterként dolgozott, de nagyon keveset tudott a tervekről. „Nem megbántva az elődömet, de sajátosan kezelte az ügyet, nem nagyon vont be a részletekbe senkit, én magam is minimális információval rendelkeztem. Ugyan volt felhatalmazása arra, hogy megkösse a településrendezési szerződést, de ezt elmulasztotta, így most futunk a történések után” – nyilatkozta.

A polgármester kiemelte, hogy folyamatosan egyeztetnek a helyi civil szervezetekkel és a jövőben is a lakosság bevonásával kezelik majd a beruházást. Kérges elmondta még, hogy a 31-es főút melletti terület egy részén épül meg a gyár, míg a másik felén kereskedelmi egység kialakítása a tulajdonos célja, de ennek kapcsán még nem adott az önkormányzat számára részletes információt.

(Borítókép: Herendi Tamás és Kérges László. Fotó: Tövissi Bence / Index)