Megtakarítás plusz kamatbónusz: így hozható össze egy Budapesten kívüli lakás

Újabb lakás-takarékpénztár emelt a közelmúltban a vállalható havi befizetés mértékén, ezzel már két szolgáltatónál is elérheti a százezer forintot a havi megtakarítás összege. Így akár egyetlen szerződéssel is összehozható egy vidéki lakás ára – persze ha a leghosszabb megtakarítási időszakkal és hitel felvételével is kalkulálunk.

Ahogy arról az Index nemrég beszámolt: egyre vonzóbbá válnak a hazai lakáspénztárak által kínált konstrukciók: a közelmúltban az Erste Lakás-takarékpénztár is úgy döntött, hogy megemeli a vállalható havi befizetések mértékét az egyes módozatoknál. A pénzügyi szolgáltató január 25-től emelt a vállalható összegeken: addig 10 ezer és 50 ezer forint között változhatott a választott havi befizetés – 10 ezer forintos lépésközökkel –, most viszont már a 60 ezer és a 100 ezer forint közötti sáv között is lehet választani, szintén tízezres ugrásokkal.

A lakástakarék indoklása szerint a lépést az indokolta, hogy a legtöbb ügyfél már korábban is a lehetséges legmagasabb, 50 ezer forintos havi befizetést vállalta, és az átlag is 40 ezer forint körül alakult. Ezzel már két lakástakaréknál – a Fundamentánál és az Erste Lakástakaréknál – adott a havi 100 ezer forintos befizetés lehetősége.

Lépést tartanak a piaccal a lakástakarékok

A 100 ezer forintos havi befizetés lehetősége óriási, éppen ötszörös emelkedést jelent az állami támogatásos konstrukciók időszakában – 2018 októbere előtt – megszokott, havi 20 ezer forintos plafonhoz képest. Sokáig az egyik fő kritika pont az volt a lakás-takarékpénztári megtakarításokkal kapcsolatban, hogy a konstrukció nem teszi lehetővé az érdemi megtakarítás felhalmozását: a választható összegek megemelésével ezt a problémát igyekeznek kiküszöbölni a szolgáltatók

– nyilatkozta az Indexnek Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Hozzátette: miután a Fundamentánál 178 hónap (több mint 14 év) a leghosszabb választható futamidő, ott már 40 millió forint körül alakul a maximális – a felvehető hitellel együtt értendő – szerződéses összeg, de az Erste Lakástakarék leghosszabb, 10 éves megtakarítási időszakú módozatánál is 37 millió környékén alakul. „Ez már olyan nagyságrend, amely a fővároson kívül önmagában is lehetővé teszi egy saját lakás megvásárlását” – emelte ki a szakértő.

A lakáshitel-szerződések összege (háztartásoknál, éves, milliárd forint) 2019 911,4 2020 928,2 2021 1303,1 2022 1195,3 2023 594,8 2024 1351,4

Forrás: MNB

A vállalható havi befizetések emelése persze szükséges is ahhoz, hogy a lakástakarékok lépést tartsanak az ingatlanpiaccal: bár az utóbbi öt–hat év egyáltalán nem volt nyugodtnak nevezhető a gazdasági környezet alakulása szempontjából, az ingatlanárak emelkedése szinte töretlen volt Magyarországon, miközben drasztikusan megdrágultak a felújításoknál, építéseknél használt építőanyagok is – emlékeztetett Gergely Péter.

Kamatbónuszokból nincs hiány

A lakástakarékok az állami támogatás megszűnését követően a befizetések után járó kamatbónusszal igyekeznek vonzóvá tenni a lakáscélú öngondoskodást: az elérhető kamatbónusz mértéke leginkább attól függ, hogy milyen hosszú megtakarítási időszakot vállal az ügyfél.

Az Erste Lakástakaréknál 5, 8, és 10 éves megtakarítási időszak közül választhatnak az ügyfelek: előbbinél 15 százalékos, utóbbi kettőnél pedig 30 százalékos a befizetések után járó kamatbónusz mértéke. A tízéves futamidejű konstrukciónál viszont négy év után lakáscélú részkifizetésre is adott a lehetőség. Az Erste Lakástakarék most a számlanyitási díjra vonatkozó akciót is érvényben tart: a pénzintézet a szerződéses összeg egy százalékát elengedi abban az esetben, ha az ügyfél – egyéb feltételek teljesítése mellett – a teljes megtakarítási időszakban fenntartja a szerződést, a befizetések esetleges elmaradása a teljes futamidő alatt egyszer sem éri el a három hónapot, és az ügyfél az Ersténél vezetett folyószámláról fizeti be – csoportos beszedési megbízással – a vállalt havi összegeket.

A Fundamentánál a megtakarítási időszak 46 hónaptól egészen 178 hónapig terjedhet a választott konstrukciótól függően. A lakástakaréknál most több akció is fut párhuzamosan: az Extra jóváírási akció lényege, hogy a feltételek teljesítésekor, a vállalt havi megtakarítás mértékétől függően, a szerződéses összeg 1,25 vagy 1,75 százalékát jóváírják az ügyfél számláján a megtakarítási időszak lejárata után, a kiutaláskor. (Az 1,75 százalékos jóváíráshoz havi legalább 60 ezer, az 1,25 százalékoshoz pedig 40 ezer forintos befizetést kell vállalni.)

Szintén él a Fundamentánál a Gyerek akció: ennek lényege, hogy ha az ügyfél Otthontervező Lakásszámlát vagy Gyarapodó Lakásszámlát nyit, és kedvezményezettként kiskorú közeli hozzátartozóját jelöli meg, úgy a választott lakásszámla termékkedvezményén felül további fix 5 százalékos bónuszt írnak jóvá az akciós feltételek teljesítése esetén. A lakástakarék a futamidőt hosszabbító, már meglévő ügyfelekre szabott Plusz 25 Bónusz nevű akciót is érvényben tartja – a most hatályos hirdetmény szerint 2025. március 20-ig.

Az OTP Lakás-takarékpénzár kétféle – 4 és 8 éves – megtakarítási időszak mellett kínálja a konstrukcióit: a rövidebb futamidőnél 10 százalékos, a 8 évesnél pedig 30 százalékos a kamatbónusz mértéke. Az OTP lakáskasszájánál 10 és 50 ezer forint között mozoghat – 10 ezres lépésközökkel – a vállalt havi befizetések összege.

„Annak ellenére, hogy a három lakástakarék konstrukciói kivétel nélkül a kamatbónuszokra épülnek elsősorban, mind a választható futamidőket, mind a kínált kedvezményeket tekintve vannak lényeges különbségek az egyes konstrukciók között, így mielőtt döntést hoznánk, mindenképp érdemes lakástakarék-kalkulátort használni” – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, hozzátéve, hogy a körültekintő döntéshozatal azért is lényeges, mert lakáscélú öngondoskodást szolgáló, hosszú távú konstrukcióról van szó.

Nagyot nőhet a betétállomány a kasszáknál

A szakértő szerint a három hazai lakástakarék betétállományának – és később a hitelpiaci pozícióinak – határozottan jót tehet a vállalt befizetések emelkedése. A lakástakarékok teljes betétállománya az MNB Aranykönyv című összesítésének legfrissebb adatai szerint 1000 milliárd forint közelében alakult 2023. végén – azóta vélhetően már jelentősen növekedett a portfólió.

A három hazai lakás-takarékpénztár főbb számai (2023. végi, egyedi adatok, milliárd forint) Betétállomány Mérlegfőösszeg Erste Lakás-takarékpénztár Zrt. 111,470 139,875 Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt. 551,875 661,099 OTP Lakástakarékpénztár Zrt. 326,247 468,92

Forrás: MNB Aranykönyv, 2023

A lakástakarékok piacán a pénzügyi szakértő szerint az is nagyot lendíthet, hogy a kasszákra vonatkozó szabályozás őszi módosítása nyomán már üdülők vásárlására, illetve felújítására is fordítható a felhalmozott megtakarítás – és persze az ahhoz esetlegesen kapcsolódó hitel.

Gergely Péter meglátása szerint ez a lehetőség azért nagyon fontos, mert a nyaralók rendre kimaradnak az állami támogatású programokból, illetve lakáshitellel sem minden esetben finanszírozzák megvásárlásukat a bankok. Így – tette hozzá – azok, akik nyaraló, hétvégi ház vásárlását kívánták hitelből finanszírozni, eddig a lakáshiteleknél jóval drágább szabad felhasználású jelzáloghitelekre, esetleg a személyi kölcsönökre támaszkodhattak.

(Borítókép: Shutterstock)