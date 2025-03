Tovább izmosodott a magyar étrendkiegészítő-óriás – történelmet írt a BioTech

Történetének legnagyobb volumenű, mintegy 9 milliárd forint értékű beruházást valósít meg a hazai tulajdonú BioTechUSA. A cégcsoport szadai gyártó és logisztikai központjában egy olyan komplex, többrétegű, fehérjeszelet előállítására alkalmas gyártósort adott át a vállalat, amellyel megtriplázza éves szeletgyártási kapacitását, mellette pedig egy új prémiumszelet- és egy új prémium-vitamincsaláddal is piacra lép. A vállalat vezérigazgatója az Index kérdésére elmondta: garanciát vállalnak, hogy a különböző termékeik valóban tartalmazzák a csomagoláson feltüntetett összetevőket.

A BioTechUSA-cégcsoport saját tulajdonban lévő gyártó üzemeit és logisztikai központját Szadán és Dunakeszin alakította ki, 45 ezer négyzetméter hasznos összterületen, 24 ezer raklap tárolási kapacitással. Itt gyártja és csomagolja termékei túlnyomó részét, évi immáron 75 millió szeletes, 20 ezer tonna poros, 1 milliárd kapszulát és tablettát magába foglaló gyártási kapacitással. „A világon kevés étrendkiegészítő- és speciálisélelmiszer-gyártó cég mondhatja el magáról, hogy saját gyártó üzemmel és logisztikai központtal rendelkezik, amely lehetőséget ad arra, hogy a vállalat egyedi, minőségi termékeket állíthasson elő, illetve hogy a fogyasztói igényeket gyorsan, flexibilisen és magas minőségben szolgálja ki” – mondta Lévai Bálint, a vállalat vezérigazgatója.

Mindkét telephely ugyanazon minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági szabványoknak megfelelően működik, amelyeket folyamatosan fenntart, auditál, illetve a piaci igényeknek megfelelően bővít és fejleszt.

Több mint háromszorosára emelkedik a kapacitás

A 2024-ben üzembe helyezett, percenként akár 8 rendelés kiszedésére képes, „árut az emberhez” elven működő automata raktárrendszerük után újabb jelentős beruházást valósított meg a kizárólagos magyar családi tulajdonban lévő BioTechUSA-cégcsoport. A vállalat egy, a legmodernebb technológiai és szoftveres elvárásoknak megfelelő multilayer szeletsort adott át szadai telephelyén, aminek eredményeképpen

a korábbi, 20 millió single layer szelet előállítására alkalmas sorukkal kiegészülve összgyártási kapacitásuk eléri az évi 75 millió szeletet.

A fejlesztési projekt tervezési és kivitelezési szakasza összességében 3 évig tartott. „A beruházás szakmai előkészítése, kivitelezése, a technológia kialakítása, valamint a termékfejlesztés nagyszerű csapatmunka volt, amelyre joggal lehetünk büszkék. Jelenleg tesztgyártásokat végzünk, az éles gyártásra 2025 második felében kerül sor” – mondta Markovics Diána, a BioTechUSA-cégcsoport ellátási területekért felelős ügyvezető igazgatója.

A mintegy 5,5 milliárd forintos beruházással egy teljesen a BioTechUSA igényeire szabott gépkomplexum került üzembe helyezésre. „Az első lépéstől az utolsóig robotizált, emberi beavatkozást csupán minimálisan igénylő egység különlegessége a »Barfactory« program, amely folyamatfejlesztési csapatunk házon belüli fejlesztése, és amelynek köszönhetően a szeletsor vállalatirányítási rendszerünkbe történő integrációja is megvalósult. Célunk, hogy a berendezés kapacitását és hatékonyságát maximálisan kihasználjuk, figyelembe véve a folyamatosan növekedő piaci igényeket” – tette hozzá Markovics Diána.

A vállalat 2024-ben a korábbi rekordot is moderáltan megdöntve, 3,5 százalékkal 93,7 milliárd forintra növelte az árbevételét, így története legjobb évét zárta, miközben árbevételének több mint 5 százalékát fordította tisztán üzemfejlesztésre. 25 új terméket dobott piacra, 20 új üzletet nyitott, valamint 5 új állammal 103-ra növelte az általa lefedett országok számát, ráadásul a régióban egyedülálló globális együttműködési megállapodást írt alá a világ egyik legpatinásabb futballklubjával, az FC Barcelonával – amiről az Index korábban első kézből számolt be.

Kimagasló élvezeti érték

A BioTechUSA új multilayer szeletsorában rejlő lehetőségek tárháza „végtelen”, ezáltal a cégcsoport képessé válik rugalmasan alkalmazkodni a fogyasztói elvárásokhoz: többféle töltelék, csokoládébevonat, szóróanyag, illetve massza kialakítására is lehetősége nyílik. (A single layer megoldással kizárólag a csokibevonat vihető fel.) Ez pedig nem csupán a saját termékfejlesztésben, hanem a bérgyártási konstrukciókban is komoly versenyelőnyt jelent a BioTechUSA és B2B-partnerei számára. Utóbbi, vagyis a bérgyártási üzletág nem éri el a 10 százalékot a vállalat portfóliójában, a cég inkább a saját márkás termékek előállítására helyez hangsúlyt.

Azért kezdtünk bele a fejlesztésbe, mert azt érzékeltük, hogy az ilyen típusú, komplex fehérjeszeleteket gyártó európai üzemek monopol helyzetbe kerültek: magasabb átadási árakat diktáltak, miközben sztenderd termékeket szolgáltattak rugalmatlan kiszolgálás mellett. Az új szeletsorral ezeket a problémákat szeretnénk megoldani magunk és olyan más európai márkák számára, akiknek hozzánk hasonlóan szintén kiemelten fontos a minőség, valamint a tervezhetőség, és bérgyártási szolgáltatásunk keretében szeretnék igénybe venni a szadai gyártó és logisztikai komplexumunk nyújtotta előnyöket

– mondta el a beruházásról Lévai Bálint, a cégcsoport vezérigazgatója és társtulajdonosa.

Így készül egy komplex fehérjeszelet A többrétegű szeletek gyártása a likvid és szilárd alapanyagok kimérésével indul, amelyből a gyártósoron masszát kevernek, majd egy liftes rendszer segítségével ez beadagolásra kerül a proteinszelet-gyártósor formázó garatjába. A beadagolt massza úgynevezett formakeresztmetszeten halad át, így ennek megfelelő tetszőleges formájú szeletpászmákat kapunk. Ebben a lépésben történik meg az esetleges töltelék (például karamell) beadagolása is. A berendezés 15 sor masszacsíkot állít elő egyszerre, ezek átmennek az első hűtőberendezésen, mely során állaguk megszilárdul, hőmérsékletük lecsökken. Miután lehűltek, ultrahangos vágóberendezés segítségével a pászmákat szeletméretűre vágják, ezt követi az első bevonatolás, ami után rögtön a szórás következik, majd a második hűtőalagút megszilárdítja a csokoládébevonatot. Ezt egy újabb csokoládéréteg felvitele követi, majd a szelet áthalad a harmadik hűtőalagúton is, ekkor az egész szelet megszilárdul. A kész szeleteket egy robotizált berendezés csomagolja, így a teljes folyamat az alapanyag-betöltéstől a bevonatozáson át egészen a csomagolásig automatizált, ez pedig lehetővé teszi a jelentős gyártásivolumen-emelkedést.

Ami az új termékeket illeti, öt ízzel indulnak – az előzetes tervek szerint sós karamellel, mogyoróvajjal, fehér csoki-kókusszal, mogyorós csokoládéval és pisztáciával –, 50 grammos kiszerelésben. „A beruházásnak köszönhetően kimagasló élvezeti értékű szeleteket tudunk fejleszteni hozzáadott cukor nélkül, magas fehérjetartalommal. Folyamatos portfóliódiverzifikálásunk eredményeképpen ezzel a fejlesztéssel az itthoni piacon ebben a szegmensben nincs versenytársunk, de a külföldi piacainkon is jóval kedvezőbb árat érhetünk el a konkurenciához képest, hiszen az általunk képviselt minőségen történő saját gyártás egyedinek számít a fehérjeszeletek piacán” – tette hozzá Lévai Bálint, aki szerint ezzel komoly szintlépést vittek véghez a hazai édességpiacon is, „hiszen az új Crush Bar fehérjeszeletünk élvezeti értéke hozzáadott cukor nélkül is felülmúlja a szokásos, kasszasoron megtalálható édességekét”.

Lévai Bálint az Indexnek: Garanciát vállalunk termékeinkre

A cégcsoport tevékenysége exportorientált. Termékeik 83 százalékát külföldön értékesítik, a 17 százalékos hazai kereslet mellett. „Belföldön stagnál a forgalom, míg külföldön gyakorlatilag minden értékesítési csatornában és országban növekedés tapasztalható a vállalat termékei iránt.”

Az új gyártósornak köszönhetően nemcsak Magyarországon, hanem régiós szinten is jelentős versenyelőnyre teszünk szert, márkaszinten gyakorlatilag nincs komoly versenytársuk

– mondta az Indexnek Lévai Bálint. Az értékesítés három fő csatornán történik: online webshopokon, saját bolthálózaton keresztül, valamint B2B-partnereken (különösen sportkiegészítőkre szakosodott multibrandüzletek) keresztül, de jelen vannak élelmiszerláncokban, disztribúcióban, edzőtermekben és töltőállomásokon is. B2B-partnereik száma elérte a 4500-at.

A termékportfólión belül a fehérjeszeletekbe történt jelentős beruházás a növekvő keresletre reagál, és bár a fehérjeporok, szeletek és vitaminok arányát országonként eltérő fogyasztói szokások és márkaérettség befolyásolja, belföldön az egyéb kategóriák, míg külföldön inkább a fehérjepor dominál.

A piacon megjelenő, ismert márkák fehérjével dúsított termékei nem jelentenek közvetlen konkurenciát, mivel ezek inkább az egészséges életmód trendjére reagálnak, nem pedig a sporttáplálkozási piacra fókuszálnak.

Kardinális kérdés a táplálék- és étrend-kiegészítőknél, hogy valóban tartalmazzák-e a csomagoláson feltüntetett összetevőket.

A minőségbiztosítás területén a cég egyértelmű garanciát vállal arra, hogy a termékeik valóban azt tartalmazzák, amit a csomagolás feltüntet, szemben sok más piaci szereplővel, akik – megfelelő ellenőrzés hiányában – gyakran nem tartják be a címkén szereplő összetételt

– emelte ki az Index kérdésére Lévai Bálint. Bár jogszabály kötelezi a gyártókat az előírt beltartalom betartására, és az étrend-kiegészítőket is szabályozzák, sok kis volumenben dolgozó szereplő ezt kikerüli, míg a nagy, jól ismert márkák rendszeres ellenőrzés alatt állnak – tette hozzá.

Emeltek az árakon, de jobban is tudnának

Az inflációs környezet jelentős kihívást jelentett és jelent most is: az alapanyag-, gyártási, munkaerő- és energiaköltség mind olyan költségelemek, amelyek emelkedését a fogyasztói árakban érvényesíti a vállalat. Különösen a fehérjeporok területén történt jelentős drágulás, amit az alapanyaghiány is tetéz.

Az áremeléseket addig a pontig eszközöltük, amíg az a fogyasztók számára még elfogadható volt. Látjuk, hogy elértük ezt a pontot, ezért a további költségnövekedést inkább átvállaljuk

– hangsúlyozta a vezérigazgató, aki konkrét számokat nem említett.

Így mérséklik a környezetterhelést

Az új szeletsor üzembe helyezésén túl a vállalat jelentős energetikai beruházásokat is megvalósított: mindkét telephelyén napelemes energiatermelő rendszereket építettek ki, amelyek a BioTechUSA és Scitec Nutrition márkák áramfelhasználásának közel 30 százalékát biztosítják. Szadai és dunakeszi üzemeikben is megtörtént a világítás korszerűsítése, utóbbi egységben gázkazánjaikat energiatakarékos kivitelre cserélték. Szadai üzemükben új kompresszor, hűtveszárító berendezés, valamint a préslevegőrendszer energiatakarékos üzemelését elősegítő vezérlés beépítése is megvalósult az energiafelhasználás mérséklése és a környezetterhelés csökkentése érdekében.

Szintén fontos beruházás a közelmúltból a BioTechUSA új shakerlogózó üzeme Szadán, amely a vállalat Shakerstore üzletágának a korábbinál is hatékonyabb működését támogatja. Az egyedi shakereket, kulacsokat, tablettatartókat gyártó almárka fejlesztésének keretében automata szitázó és tamponozó berendezéseket szereztek be. A projekt kihívását a gyors tervezési és kivitelezési idő, a szervezeti struktúra kialakítása, új kollégák felvétele, a vállalat számára teljesen új technológia elsajátítása, valamint a kapcsolódó csomagolórészleg megszervezése és az üzem működésének vállalatirányítási rendszerbe kapcsolása jelentette. A beruházást az ugrásszerűen megnövekedett logózási igények indokolják, amit a vállalat a meglévő kapacitások lekötése felett szeretne kiszolgálni.

Növelnék a dolgozói elégedettséget

„Az ellátási területeink munkafolyamatainak felülvizsgálatára és fejlesztésére, a gyártó üzemeink termelékenységének további növelésére, valamint a logisztika hatékonyságának javítására 2025-ben is kiemelt figyelmet fordítunk. Emellett továbbra is fontos számunkra, hogy vonzó munkakörnyezetet biztosítsunk munkatársaink számára, fokozzuk lojalitásukat, és így hosszú évekig dolgozhassunk együtt. Éppen ezért a korábban már kialakított dolgozói edzőterem és a jelentősen megnövelt öltözők és étkezőterület mellett további szociális fejlesztéseket tervezünk az iparági átlagnál magasabb munkaerő-megtartó képességünk javítása érdekében” – mondta Markovics Diána, a BioTechUSA-cégcsoport ellátási területekért felelős ügyvezető igazgatója.

Elhangzott, hogy az elmúlt évek dinamikus bővülésével, illetve a SciTech felvásárlásával 100-ról 2000 fősre növekvő munkavállalói gárda tagjai átlagosan 4,6 évet töltenek el a cégnél, ami a szegmensben tapasztalt általános fluktuációból kiindulva magasnak számít

(Borítókép: BioTechUSA)