Süti- és fagyievők, van egy rossz hírünk: igencsak drága mulatság édesszájúnak lenni

Nemzetközi tekintetben is megállja helyét a magyar cukrászipar, amely világbajnok fagylaltkészítővel is büszkélkedhet. Az elmúlt évek negatív gazdasági hatásai azonban a süti- és fagyiárakban is jócskán visszaköszönnek, ami 1500 forint körül sütemény- és átlagosan 550-600 forintos fagylaltárakban ölt testet. Eközben égető probléma a munkaerőhiány, illetve hogy a cukrászdák nehezen férnek hozzá a támogatási fazékhoz, ami a versenyképességük fenntartásához kulcsfontosságú volna. A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökével vettük górcső alá az iparág helyzetét.

Talán nem meglepő, hogy a elmúlt öt esztendő Covid-járvánnyal, lezárásokkal, orosz–ukrán háborúval, inflációval, energiaár-robbanással, összességében recesszióval terhelt időszaka egyetlen iparágat, így a cukrászipar szereplőit sem kímélte.

Bár a szegmens viszonylag jól vészelte át a koronavírus-járványt, köszönhetően annak, hogy a cukrászdai forgalmon döntő részét – mai napig is – az elviteles értékesítés adja (70–80 százalék). A cukrászdák energiaintenzív vállalkozások, a hűtőpultok, fagyasztók, illetve egyéb berendezések áramigénye nagyon magas. A 2022-es év végén sok cég kényszerült nagyon kedvezőtlen energia-szerződésekbe, amikből rendkívül nehéz volt szabadulni (mostanra nagyrészt sikerült), ám vannak még néhányan, akik továbbra is beleragadtak – tekerte vissza az idő kerekét Indexnek adott iparági kitekintőjében Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

A cukrásziparban elmaradt a konszolidáció, természetes piaci tisztulásról kevésbé beszélhetünk, több esetben ugyanis a magasabb minőségi nívót képviselő cukrászdák is kénytelenek voltak lehúzni a rolót.

1500 forint egy szelet sütiért

A csokoládé és más alapanyagok árai drasztikusan emelkedtek az elmúlt években, ami a cukrásztermékek áraiban is visszaköszön, ahogy a bér- és egyéb költségek – például az említett energiáé – növekedése is tovább terhelte a vállalkozásokat.

Az elmúlt 5 esztendőben az árak évente átlagosan 10–15 százalékkal emelkedtek a cukrászdákban. Egy szelet sütemény ára már korábban átlépte a sokáig lélektani 1000 forintos átlagárat,

ma már inkább 1500 forint körül mozog, ami azonban még mindig „bagatell” az éttermek 2500–3000 forintos desszertáraihoz képest. Egy gombóc fagyit átlagosan 550–600 forintért lehet kapni,

és bár a költségekből kiindulva a 800 forintos ár sem lenne irreális, nehezen elképzelhető, hogy a vásárlók ezt hajlandók lennének megfizetni. Amennyiben mégis, az szinte biztosan volumen-csökkenéshez vezet, vagyis kevesebb fagyi fogyna.

„A kakaóbab világpiaci ára extrém módon megemelkedett, míg a vaj, tejszín és egyéb alapanyagok ára is megduplázódott az elmúlt években. Egy szelet sütemény alapanyagköltsége önmagában 300-400 forint, a többi költségről pedig még nem is beszéltünk” – mutatott rá Erdélyi Balázs.

A fagyi és Dubaji csoki nagyot dob

A magasabb árak hatására a forgalom sok helyen visszaesett, a kosárérték csökkent, azaz kevesebb süteményt vásárolnak egyszerre. A tavaszi időszakok jól indulnak, de a rendkívül meleg nyarak visszavetik a vendégforgalmat. Az ősz általában gyengébb, mivel a nyári kiköltekezés után, illetve az iskolakezdés miatt sokan visszafogják kiadásaikat. Ugyanakkor a Dubai-csokoládé példája megmutatta, hogy bizonyos termékekért hajlandóak voltak jelentős – akár 6–7 ezer forintos táblánkénti – összeget is fizetni. „Az előző év második felében berobbant trend hatására számos cukrászda döntött úgy, hogy bejgli helyett inkább a Dubai-csokis termékeket helyez előtérbe. Vitték is őket, mint a cukrot, ami több cukrászda évét is megmentette” – idézte fel a szakmai elnök.

A cukrászdák forgalmának és nyereségének legnagyobb részét a fagylalt teszi ki, enélkül sokan nem tudnának fennmaradni. Az oktatásban viszont alulreprezentált, a legtöbb tanuló nem is találkozik vele a gyakorlatban. Az ipartestület fagyis tematikájú szakoktatói képzéseket is indított, Év Fagylaltja versenyük pedig már több mint 25 éves, ami jelentősen hozzájárult a minőség javulásához.

Hagyományostól az újhullámosig

Ennek kapcsán rákanyarodunk a fogyasztói szokások változásainak követése jelentette kihíváshoz. Egyre nagyobb igény mutatkozik a mentes termékek iránt (cukormentes, laktózmentes, gluténmentes stb.), amihez a magyar cukrászipar jól alkalmazkodott. Jó példa erre, hogy az idén 18 éves Ország Tortája versenynek már több mint 12 éve része a cukormentes kategória. A cukrászdák kínálatának 25–30 százalékát teszi ki a mentes termékek, sőt már a fagylalkínálatot is régóta színesíti mentes gombóc.

A hagyományőrzés nagyon fontos, ugyanakkor elengedhetetlen a modernizáció is. A legtöbb cukrászda egyszerre kínál klasszikus magyar tortákat (például a 140 éves dobostortát, vagy az Esterházy tortát), modern francia desszerteket és mentes termékeket. Ez a háromrétegű struktúra (hagyományos–modern–mentes) lehetővé teszi, hogy minden korosztály megtalálja a maga kedvencét. A modern desszertek technológiailag és esztétikailag is magas szintet képviselnek, és segítenek megszólítani a fiatalabb generációt is.

„A magyar cukrászatok összességében jól lavíroznak a hagyomány őrzése, valamint a újhullámos termékek térnyerése között: megtartották a monarchiabeli hagyományokat, ugyanakkor nyitottak a modern desszertek iránt is. Nemzetközi szinten a fagylaltkészítés területén kiemelkedők vagyunk: Fazekas Ádám személyében világbajnok fagylaltkészítővel büszkélkedhetünk, míg az ötfős magyar csapat bronzérmet szerzett a Gelato World Cup 2024-es döntőjén” – összegezte Erdélyi Balázs.

Kevés az utánpótlás

Nehezíti ugyanakkor a helyzetet, hogy a minden iparágat érintő munkaerőhiány a cukrászatokat sem kerüli el. Ami ráadásul nemcsak a cukrászokra, hanem takarítókra, eladókra, pultosokra is kiterjed. „A munkaerő megtartása költséges, kétségtelen szépsége mellett a vendéglátásban dolgozni gyakran megterhelő, hosszú műszakokkal, hétvégi munkavégzéssel” – mondta Erdélyi Balázs, aki szerint az utánpótlás sem megfelelő ütemben érkezik, ami szerinte a képzési rendszer hiányosságaira is visszavezethető.

A duális képzés gyakorlati része elengedhetetlen, de sok cukrászda a költségek, az adminisztrációs terhek és a bizonytalan megtérülés miatt nem vállal tanulókat. A fiatalok jelentős része ráadásul alapkészségekben, illetve hozzáállásban, munkamorálban is hiányosságokkal küzd. A szakmában maradás aránya rendkívül nagyon alacsony. Míg korábban tízből két-három tanuló maradt a szakmában, jelenleg már csak átlagosan egy

– vázolta a nem túl szívderítő helyzetet a szakmai elnök.

A munkaerőhiányt számos iparágban enyhítheti az automatizáció, digitalizáció. Bár a cukrászat alapvetően kézműves szakma, az automatizáció és digitalizáció terjedése megkezdődött. A modern cukrászdákban megjelentek a dresszírozó, szeletelő, tésztaszaggató gépek, amelyek egyenletességet, kevesebb selejtet és gyorsabb munkavégzést biztosítanak. Az átállás viszont nagy kihívás, mivel a gépek jelentős pénzösszegeket emésztenek fel.

A fejlesztésekhez ugyanakkor elengedhetetlennek lennének támogatási források. És bár a Demján Sándor Program kifejezetten a mikro-, kis-, és középvállalkozásokat (mkkv) támogatja, Erdélyi Balázs elmondása szerint ezekből a cukrászdák kevésbé részesülnek. A gépesítéshez, gépparkfrissítéshez égető szükség volna fejlesztési pénzekre, a legtöbb vállalat azonban nem rendelkezik ehhez kellő forrással, ezért a versenyképesség fenntartása érdekében elengedhetetlen lenne külső forrás bevonása.

A szektor emellett rendkívül energiaintenzív – elég csak a folyamatos hűtésre, fagyasztásra gondolni – mégis kimaradt több támogatási konstrukcióból, különösen az energiaválság idején, amikor egyes cégek akár a piaci ár háromszorosát fizették az előnytelen szerződéseik miatt.

Támogatás nélkül a fejlesztés gyakorlatilag lehetetlen a legtöbb vállalkozás számára. Ez különösen a kisebb cukrászdák esetében kritikus kérdés

– summázta a szakmai elnök, aki szerint a gépesítés rendkívül fontos a cukrásziparban, de teljesen nem helyettesíthető az emberi tényező.

További nehézséget jelent az iparági szereplők számára az NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) bevezetése jelentette jelentős adminisztrációs és anyagi teher. A kisebb cukrászdák 80 százaléka korábban nem használt semmilyen vendéglátó szoftvert, az átállás költséges és időigényes. Különösen a jelentős elviteles forgalom esetében nehezíti a munkafolyamatokat, lassítja a kiszolgálást, és növeli a hibalehetőségeket is. A legkisebbek a digitalizáció előnyei helyett csak a nehézségeket tapasztalják.

Edukálják a fogyasztókat

A Magyar Cukrász Ipartestület számos rangos versenyt és programot szervez, amelyek közül három kiemelkedik: a legismertebb a Magyarország Tortája verseny, a legrégebbi pedig az Év Fagylaltja verseny, amely több mint 25 éve fut. A legfiatalabb versenyük a 2020 óta megrendezett Év Bejglije megmérettetés, amely a Covid időszak alatt indult, célja pedig szintén a szakmai fejlődés ösztönzése és a fogyasztók edukálása, hogy felismerjék a minőségi, hagyományos technológiával készült termékeket a tömegáruktól.

„Fontosnak tartjuk, hogy a vásárlók a mennyiség helyett a minőség mellett döntsenek – legyen szó bejgliről, fagylaltról vagy süteményekről” – mondta Erdélyi Balázs.

Az ipartestület emellett számos egyéb szakmai rendezvényen is aktív szerepet vállal – például a városok/megyék tortaversenyeken, a Balaton Fagyija versenyen, Az Év Pálinkás Bonbonja versenyen –, szakmai védnökként vagy társszervezőként folyamatosan képviselve és erősítve a hazai cukrászszakma jelenlétét és megbecsültségét.

A Magyar Cukrász Ipartestület egy civil munkáltatói érdekképviseleti szervezet, amelynek fő feladata a magyar cukrász szakma érdekeinek védelme, a szakmai színvonal emelése, valamint a hagyományok ápolása, továbbörökítése. Jelenleg több mint 400 aktív tagvállalkozással rendelkezik, amelyek zömében cukrászdák működtetői. Az ipartestület rendszeresen szervez rangos szakmai versenyeket, mint például a Magyarország Tortája vagy az Év Fagylaltja versenyek, ezzel is népszerűsítve a szakmát, emellett pedig szakoktatásban, duális képzésben, továbbképzésekben is szerepet vállal.

