Eddig is sejteni lehetett, hogy a Trump-vámok fájnak – számokban mutatjuk, mennyire

Életbe léptek a Donald Trump vezette amerikai kormány által kivetett vámtarifák, amelyek olyan, eddig vámmentességet élvező kulcsfontosságú kereskedelmi partnerekre is kiterjednek, mint az Európai Unió és Kanada. Számokkal mutatjuk, hogy milyen hatással lehetnek az amerikai vámtarifák az acél- és alumíniumiparra.

Március 12-én a Trump-adminisztráció 25 százalékos vámtarifát vezetett be az importált acél- és alumíniumtermékek eddiginél szélesebb körére, valamint bejelentésük szerint ezt megduplázzák – 50 százalékra emelik a kanadai acél- és alumíniumimportra –, megszüntetve a kedvezményeket és mentességeket, amelyeket eddig egyes országok és importőrök élvezhettek.

A Boston Consulting Group (BCG) által az új szabályozás várható hatásaival foglalkozó gyorselemzés még a Kanada esetében immár megduplázott vámtétel kivetése előtt készült.

Az acél- és alumíniumtermékekre vonatkozó új vámrendszer olyan kulcsfontosságú kereskedelmi partnerekre is kiterjed majd, mint az EU és Kanada, amelyek eddig vámmentességet élveztek vagy kvóták hatálya alá tartoztak. Az új rendelkezés értelmében immár az amerikai gyártók és importőrök sem kérhetnek egyéni mentességet.

A szerdán életbe lépő új vámtarifák számos termékre vonatkoznak, beleértve az acélt, az alumíniumot és bizonyos „származtatott” termékeket, amelyek acél- vagy alumíniumtartalmuk alapján adóznak majd.

Mit jelent mindez?

Az új vámtarifák az USA mellett az exportáló országok gyártási költségeire, ellátási láncaira is komoly hatással lesznek. Az amerikai vámok innentől kezdve azokat az országokat – Argentínát, Ausztráliát, Brazíliát, Kanadát, Japánt, Mexikót, Dél-Koreát, az Egyesült Királyságot és az EU-t – is érinteni fogják, amelyek mintegy háromnegyedét adják az Egyesült Államok acélimportjának.

Az érintett acél- és alumíniumgyártóknak, valamint ügyfeleiknek gyorsan meg kell érteniük, mit jelentenek számukra ezek a tarifák, és hogyan csökkenthetik a negatív hatásokat

– fogalmaz Nicole Voigt, a BCG ügyvezető igazgatója és partnere, aki a vállalat fémipari munkáját vezeti.

Az előrejelzés szerint a februárban bejelentett változtatások hatása a következő lesz (ezek a számítások még nem tartalmazzák Kanada esetében a duplázást, pusztán a 25 százalékos vámot):

22,4 milliárd dollárral növeli az USA által importált acél- és alumíniumtermékek költségét, valamint akár további 29 milliárd dollárral a származtatott termékekét.

az USA által importált acél- és alumíniumtermékek költségét, valamint a származtatott termékekét. A vámok kiterjesztésével az érintett acélimport mennyisége 7 millió tonnáról 26 millióra nő. A „származtatott” termékekkel együtt a vámokkal sújtott áruk összértéke meghaladhatja a 72 milliárd dollárt .

A „származtatott” termékekkel együtt a vámokkal sújtott áruk összértéke . Az érintett alumíniumimport 2,3 millió tonnáról 3,5 millióra emelkedik. Ha olyan származtatott termékeket is beleszámítunk, mint a baseballütők, bizonyos repülőgép-alkatrészek és konyhai eszközök, akkor az érintett termékek értéke elérheti a 132 milliárd dollárt .

Ha olyan származtatott termékeket is beleszámítunk, mint a baseballütők, bizonyos repülőgép-alkatrészek és konyhai eszközök, akkor az érintett termékek értéke . Leginkább az amerikai fémipari gyártókat érinti , mivel ők a legnagyobb felhasználói az importált acélnak és alumíniumnak – előbbinél 24, utóbbinál 35 százalék az importfüggőség. A változások ugyanakkor jelentős hatással lesznek olyan iparágakra is, mint a gépjárműipar, a gépgyártás, az építőipar és a fogyasztási cikkek ágazata.

, mivel ők a legnagyobb felhasználói az importált acélnak és alumíniumnak – előbbinél 24, utóbbinál 35 százalék az importfüggőség. A változások ugyanakkor jelentős hatással lesznek olyan iparágakra is, mint a gépjárműipar, a gépgyártás, az építőipar és a fogyasztási cikkek ágazata. Az intézkedés növeli az amerikai acél- és alumíniumgyártók árait és profithányadát is.

A becslésben ugyanakkor nem számoltak sem a kereskedelmi partnerek megtorló intézkedéseivel, sem a majd azokra adandó amerikai válaszlépésekkel.

Az EU és Kanada már jelezte, hogy válaszlépéseket fognak tenni, de egyelőre nem közöltek részleteket – és további amerikai kereskedelmi intézkedések is várhatók. Például a február 10-i végrehajtási rendelet lehetőséget biztosít az amerikai acél- és alumíniumgyártóknak, valamint iparági szervezeteknek, hogy kezdeményezzék a vámok kiterjesztését más, acélt vagy alumíniumot tartalmazó származtatott termékre.

A Trump-adminisztráció első ciklusában bevezetett vámoktól eltérően az amerikai acél- és alumíniumvásárlók most sokkal kevesebb lehetőséget kapnak a vámok elkerülésére. Az USA 2018 óta több mint 100 ezer egyedi mentességet adott olyan importőröknek, akik bizonyítani tudták, hogy az adott acél- vagy alumíniumtermék csak korlátozott mértékben érhető el belföldön. Ez a mentességi rendszer azonban most megszűnik.

A Trump-adminisztráció most más megközelítést alkalmaz, ezáltal kevesebb lesz az alkudozás az országokkal, és a vállalatoknak sincs lehetőségük mentességet szerezni. Az amerikai gyártók most két megoldás közül választhatnak, vagy belföldről szerzik be az anyagokat, vagy többet fizetnek az importált alapanyagokért. Az ellátási források áthelyezése kevésbé hasznos, ha mindenkit ugyanazok a vámok sújtanak.

Mi következik ebből az érintett cégek számára?

A vállalatvezetők előtt álló legfontosabb kérdések és lehetőségek attól függnek, hogy hol helyezkednek el az értékláncban.

Az amerikai piacra acél- és alumíniumtermékeket exportáló cégeknek el kell dönteniük, hogy továbbra is versenyképesek tudnak-e maradni ezen a piacon, és ha igen, mely szegmensekben. Mivel a korábbi mentességek megszűntek, az exportőröknek újra kell értékelniük a versenyhelyzetet. Érdemes lehet az exportot más régiókba is diverzifikálniuk, hogy ellensúlyozzák az amerikai piacról kieső bevételeket.

Az amerikai acél- és alumíniumgyártóknak rövid távon kezelniük kell a kereslet változását az árképzésen, a termelésen és a készletezésen keresztül. Hosszú távon érdemes mérlegelniük a kapacitásbővítést, a jelenleg importált, magasabb hozzáadott értékű termékek gyártásának bevezetését, valamint a működési hatékonyság növelését, hogy versenyképesek maradjanak.

Az amerikai acél- és alumíniumfelhasználóknak azonnal ki kell számolniuk, hogy a vámok hogyan befolyásolják anyagköltségeiket és áraikat. Keresniük kell a hatás mérséklésének lehetőségeit, például azáltal, hogy dokumentálják termékeik fémtartalmát az alacsonyabb vámok érdekében, újratárgyalják szerződéseiket a jelenlegi beszállítókkal, új beszállítók után néznek, vagy alternatív anyagokat kezdenek használni.

(Borítókép: picture alliance / dpa / Getty Images)