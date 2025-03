Újabb kedvezőtlen adatok, melyek nem adnak okot bizakodásra

A nyers adatok szerint 9,6 százalékkal maradt el az építőipari termelés volumene 2025 januárjában az egy évvel korábbitól – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Ami a havi bázist illeti, a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 1,6 százalékkal meghaladta idén januárban a 2024. decemberit.

Az építőipar januári teljesítménye és a szerződésállomány még mindig nem ad okot az örömre, de úgy látjuk, hogy az épületek építése szegmensben hamarosan felpattanás lesz tapasztalható – értékelte az adatokat Juhász Attila, az Újház Zrt. és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke. „Ez részben a bázishatás eredménye lehet, hiszen 2024 második felében kifejezetten rossz adatok láttak napvilágot, részben annak köszönhető, hogy ismét élénkülni látszik a társasházak építések piaca. A vállalati beruházások, iroda, ipari és kereskedelmi ingatlanok építését azonban még mindig a kivárás jellemzi, és nem kedvez a szektornak az állami építőipari beruházások visszafogása sem” – tette hozzá.

Ugyanakkor

Ez a lendület februárban megtört, aminek oka az lehet, hogy kifejezetten hideg február áll mögöttünk, a tavalyi második hónap 8,2 Celsius-fokos országos átlaghőmérsékletével szemben idén februárban csak 2,7 Celsius-fok volt, ami sok kivitelezői munkát ellehetetlenített. 2025 első két hónapjában a szerkezetépítési anyagok volumene így is 26,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi azonos időszaki értékesítést, a tetőfedésben használt anyagoké 10,3, a burkolás- és szanitertermékek forgalma 15,1, a szigetelőanyagoké pedig 12,3 százalékkal emelkedett.

– jelezte Juhász Attila.

Van azonban növekedés felé mutató irány – erre Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (GFÜ) vezető elemzője hívta fel a figyelmet.

„Éves alapon a termelés volumene 9,6 százalékkal csökkent, amelyben ugyanakkor közrejátszott a magas tavaly januári bázis. Ezzel szemben havi alapon 1,6 százalékos növekedést mutatott az ágazat. Egyhavi adatból ugyanakkor nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, főleg az építőipar esetében, amely hajlamos a jelentősebb havi volatilitásra, viszont az érme másik oldala, hogy az ágazati adatok szeptember óta inkább a növekedés irányába mutatnak” – fogalmazott.

Hozzátette:

miközben a kereslet visszaesése az árakban nem jelent meg. A tavalyi év során az építőipari termelői árak közel 6 százalékkal nőttek.

„A szerződésadatok alapján a kilátásokkal kapcsolatban is jelentős a bizonytalanság. Januárban a megkötött új szerződések volumene 15,8 százalékkal elmaradt a megelőző évi szintjétől, amelyet a nagyobb részben a vállalati szférához kötődő épületek építésére kötött szerződések volumenének 19,7 százalékos csökkenése okozott. Az egyéb építmények esetében ezzel szemben 8,9 százalékos bővülést regisztrált a KSH. A szerződésállományi adatok is ezt a kettősséget tükrözik, az ágazat egészét tekintve stagnálás látható, amelyen belül az épületeknél érdemi mérséklődés, míg a nagyobb részben az állami megrendelésekhez kötődő egyéb építmények esetében 14,2 százalékos növekedés” – fejtette ki az elemző.

Molnár Dániel szerint az építőipari termelés fokozatosan futhat fel.

Elsőként a lakáspiacon a lakásépítések, illetve -felújítások oldaláról élénkülhet meg a kereslet, amelyet a 21 pontos új gazdaságpolitikai akcióterv lakhatást érintő intézkedései is támogatnak majd, de a rendelésállomány adatai alapján a költségvetési szférához kapcsolódó területeken is fokozatos bővülés következhet be. Az ágazat kilátásai kapcsán a szűk keresztmetszet a vállalati szféra lesz. Itt, amennyiben rendeződik a külső kereslet, a beruházási hajlandóság is javulhat, így pedig megvalósulhatnak az elmúlt időszakban a gazdasági bizonytalanságra tekintettel elhalasztott fejlesztések is, azonban ezek inkább csak az év második felében, illetve jövőre tudják majd támogatni az ágazatot