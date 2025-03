Úgy tűnik, Európa észlelte a veszélyt, és nem csinálná ki teljesen saját autóiparát

Ahogy arról az Index több alkalommal is beszámolt, története legnagyobb változásain, és ahhoz kapcsolódó kihívásain megy keresztül az európai, benne a magyar autóipar, melyek a következők:

A pontok után nézzük a sztori részletesebben. Bár a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete szerint a személyautó-eladások száma növekedést mutatott 2024-ben az előző évhez képest – a MGE pedig az idei évre is hasonló számokat vár a piactól –, az utóbbi időszakban egyre több jel utal arra, hogy az elektromos áttörés lassabb ütemben valósulhat meg, mint azt korábban várták. Az elektromosautó-eladások ugyanis az elmúlt évek megállíthatatlan térnyerése után látszólag visszaestek, bár kétségtelen, hogy egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a járműeladási tortából.

A megtorpanás ellenére azonban az autóipar elektromos átállásának mozdonyán továbbra sem található a fék – legalább is az uniós döntéshozók fejében biztosan nem. Ahogy arról korábban többször írtunk: az Európai Parlament 2023. februárban szavazta meg azt a jogszabálytervezetet, amely 2035-től kizárólag szén-dioxid-mentes üzemanyaggal működő autók gyártását és eladását engedélyezné, amivel betenné a kaput a belső égésű motoros autóknak.

A megállapodás értelmében a kivezetés fokozatosan történne: 2030-ig a 2021-es szinthez képest az új személygépkocsik esetében 55, az új kishaszongépjárműveknél pedig 50 százalékkal kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást. A teljes karbonsemlegességet pedig a 2035-ös céldátumig kell elérni.

Az elektromobilitásra való egyoldalú törekvés célja utóbbi, vagyis a kibocsátásmentes közlekedés elérése. Fontos azonban, hogy a lakosság reális képet kapjon a zöldátállásáról – mondta korábban az Indexnek Knezsik István. A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) és az Autós Nagykoalíció (ANK) elnöke egy háttérbeszélgetésen ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a teljes életciklus-elemzések azt mutatják, hogy bármilyen hajtásláncról legyen szó, a károsanyag-kibocsátás különbsége 5 százalékon belül mozog. Ez azt jelenti, hogy az alapanyag-bányászattól kezdve a gyártáson át a használatig és újrahasznosításig számolva gyakorlatilag 120–140 gramm/kilométer károsanyag-kibocsátás alatt egyetlen technológiával sem lehet közlekedni, hiába tűz ki az EU ennél jelentősen alacsonyabb célokat.

A szén-dioxid-mentes üzemanyag az unió törekvései szerint kizárólag az elektromos autókat jelenti a jövőben. Knezsik István azonban – a német autógyártói szféra képviselőivel egyetértésben – úgy véli, hogy bár a jövő mobilitásának kétségkívül fontos szereplői lesznek, nem az elektromos autó az egyetlen megoldás, különböző hajtásláncok párhuzamos fejlődése várható a következő évtizedekben – ezekből jelenlegi ismeretek szerint tizenkétféle érhető el.

Jelen állás szerint tehát 2035-től kizárólag szén-dioxid-mentes üzemanyaggal működő autók gyártását és eladását engedélyezné. Magyarországnak azonban nagy szerepe lehet abban – a németekkel együtt –, hogy ez ne jelentse a belső égésű motorral hajtott autók végét, és a jövőben is lehessen gyártani, illetve forgalomba helyezni ilyen hajtásláncú autókat – hangsúlyozta egy, az Index részvételével zajló háttérbeszélgetésen Palkovics László.

Többek között a korábbi technológiai és ipari miniszter hathatós közreműködésével ugyanis az alábbi kitételt foglalták az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátások csökkentéséről szóló uniós rendeletbe: „A Bizottság 2026-ban felülvizsgálja a rendelet hatékonyságát és hatását, és jelentést nyújt be a Parlament és a Tanács részére”.

„Mindezt ráadásul egy német zöldpárti politikussal karöltve értük el. Jól mutatja a helyzet komolyságát, hogy még egy zöld politikus is támogatta, hogy ne kizárólag az elektromos autók jelentsék a jövő fenntartható mobilitását” – fogalmazott az ex-miniszter, aki két konkrét példát is említett: a szintetikus üzemanyagok, valamint a hidrogén egyaránt térdelőrajtban várják a felülvizsgálatot.

Ezzel a két hajtási alternatívával ugyanis „életben tarthatók” az uniós jogszabály által gyakorlatilag „elkaszálni kívánt” belső égésű motorok, egyben lehetővé téve a jelenleg forgalomban lévő mintegy 1,7 milliárd jármű környezetkímélő tovább használatát is.

A szintetikus üzemanyag előállítási technológiája már létezik. A Fischer–Tropsch-szintézissel előállított üzemanyagok használhatók a meglévő infrastruktúrában. Olajipari szereplők becslései szerint 2050-re a fejlett országokban értékesített üzemanyagok 80 százaléka lehet szintetikus eredetű. A technológia már létezik, a fő kihívást a zöld hidrogén előállításának költségei és a szükséges egyéb zöld alapanyagok koncentrált elérhetősége jelenti – hangsúlyozta Palkovics László.

Az Európai Bizottság március 5-én bemutatott járműipari akciótervében ugyanakkor – egyelőre – nem módosította a 2035-ös célt a fosszilis tüzelőkkel hajtott új autók betiltására vonatkozóan – mutatott rá a Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE) főtitkára. „Európa tehát nem változtatott a klímacélokon, ami továbbra is számos kihívás elé állítja a kontinens járműiparát” – mondta Kilián Csaba.

Fontos azonban – ahogy fentebb kifejtettük –, hogy a fosszilis tüzelőkkel hajtott autók betiltása nem jelenti automatikusan a belső égésű motorral hajtott autó végét. Az Európai Unió ugyanis nem a belső égésű motoros autókat tiltja be – jelenlegi állás szerint – 2035-től, hanem kizárólag szén-dioxid-mentes üzemanyaggal működő autók gyártását és eladását engedélyezné. Márpedig, ahogy azt a szintetikus üzemanyag kapcsán bemutattuk, a belső égésű motorral hajtott járművek megfelel(het)nek ezen kritériumnak. Ám nem elhanyagolható bökkenő Knezsik István szerint, hogy „a fizika törvényei értelmében lehetetlen küldetés az a törekvés, hogy a használati mellett az előállítási fázis is karbonmentesen történjen, vagyis az autó teljes életciklusa alatt nem kivitelezhető a zéró kibocsátás, hiszen már csak az áram előállítása is mindenképp szén-dioxid-kibocsátással jár” – hangsúlyozta.