Anarchista törekvésből lassan a pénzügyi szektor megkerülhetetlen szereplőjévé válik

A blokklánc-technológia egyre nagyobb figyelmet kap a pénzügyi szektorban, ahogy a hagyományos bankrendszerek is felismerik az ebben rejlő lehetőségeket. Hazai és nemzetközi szereplők már aktívan dolgoznak azon, hogy a decentralizált rendszerek és a centralizált banki struktúrák közötti szakadékot áthidalják. De hogyan jutottunk idáig? Mik a kihívások és lehetőségek? És mi vár ránk a következő években?

A blokklánc-technológia megértéséhez célszerű némi filozófiai-történeti kitekintést tenni. Története egészen a 80-as évek végére, a kriptoanarchista mozgalomhoz nyúlik vissza. Timothy C. May és társai már akkor megfogalmazták azt az aggodalmat, hogy a technológiai óriáscégek túl nagy befolyást szerezhetnek az emberek adatai felett. Ez a gondolat vezetett el ahhoz az elképzeléshez, hogy az egyéneknek technológiai eszközökkel kell visszaszerezniük az irányítást saját pénzügyeik és személyes adataik felett.

Ebből az eszmei háttérből született meg 2009-ben a Bitcoin – az első olyan digitális pénz, amely nem igényel központi hatóságot a működéséhez. A mögötte álló blokklánc-technológia új korszakot indított el a pénzügyek világában.

A Bitcoin – bár volatilis volt az árfolyama az évek során – az első olyan kritpovalutává vált, amely az aranyhoz hasonlóan egyfajta menekülőutat jelentett a befektetések terén. Jó példa volt erre Oroszország, melyet az európai uniós szankciók egyik elemeként lekapcsoltak az SWIFT-rendszerről (egy nemzetközi elektronikus kommunikációs rendszer, amelyen keresztül a bankok egymás közötti bankközi forgalmat bonyolítanak le, azaz fizetéseket teljesíthetnek és számolhatnak el egymással.), melynek hatására kripto-kereskedésbe fogott. A feltehetően rendelkezésre álló olcsó áram segítségével mintegy 30 ezer dollárért tudtak Bitcoint bányászni. Viszonyításképp a Bitcoin aktuális árfolyama 83 ezer dollár felett, 30,5 millió forint körül mozog, igaz, nem olyan rég még 100 ezer dollár felett is járt a jegyzés.

Emberek helyett a rendszerben van a bizalom

A blokklánc alapjaiban különbözik a hagyományos adatkezelési rendszerektől. Egy elosztott főkönyvi technológia (DLT), amely decentralizált módon működik, vagyis nincs egyetlen központi entitás, amely irányítaná vagy módosíthatná az adatokat.

A rendszer egyik legnagyobb előnye a bizalom nélküli működés: a tranzakciók érvényesítését és hitelességét nem egy központi szereplő végzi, hanem a hálózat tagjai konszenzus-mechanizmusokon keresztül ellenőrzik egymást. Mindez lehetővé teszi a tranzakciók gyors, átlátható és megmásíthatatlan rögzítését. Ez gyökeresen ellentétes a bankrendszerek logikájával, ahol központi szerverek és hatóságok tárolják, védik és hitelesítik az adatokat.

A blokklánc-technológia alapjaiban alakítja át a pénzügyi szektort, jelentős hatékonyságnövekedést és biztonságot nyújtva mind az intézmények, mind az ügyfelek számára – mondta a Bankchain.hu által szervezett konferencián Vidákovics Attila, a szervező, magyar tulajdonú Mosaic Galaxy vezérigazgatója. Az egyik legfontosabb előnye az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítése, amely az „egyetlen igazságforrás” elvére épül. A megváltoztathatatlan és átlátható adatkezelés révén csökkennek a tranzakciós költségek, gyorsabbá válik az elszámolás, és megszűnnek a manuális adatellenőrzésből adódó hibák.

A blokklánc-technológia fejlődése elérte azt a szintet, ahol már nem csupán digitális pénzügyi tranzakciókra használható, hanem összetett informatikai megoldások is futtathatók rajta. A harmadik generációs blokkláncok lehetővé teszik, hogy a vállalatok saját igényeikhez és iparági szabványaikhoz igazított rendszereket építsenek. Ez különösen fontos a pénzügyi szektor számára, ahol a hatékonyság és a biztonság kiemelt szerepet kap. Az új technológiai megoldásokra a fiatalabb generációk nyitottabbak

– hívta fel a figyelmet a cégvezér.

„A decentralizált pénzügyek első generációjától (Bitcoin, 2009) az okosszerződések és a decentralizált alkalmazásokon át (Ethereum, 2015) eljutottunk a skálázhatóság fázisáig (Cardano, Polkadot, Solana, 2020), amelyben már a különböző blokklánc-hálózatok kommunikálnak egymással, de a fenntarthatóság is fő szemponttá vált. Eközben a mesterséges intelligencia, az IoT és a fejlett decentralizáció térhódításával sokan már 2023-tól a negyedik generációról beszélnek” – mutatta be a blokklánc-generációk mérföldköveit Vágvölgyi Attila, a Mosaic Chain vezető blokklánc-fejlesztője.

Világok találkozása (ütközése)

A decentralizáció alapelve nehezen illeszkedik a bankszektor erősen szabályozott, központosított működéséhez. Mégis, a pénzügyi intézmények egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a technológia iránt.

Nem véletlen, hiszen a blokklánc számos előnyt kínál a bankok számára:

Gyorsaság: a blokklánc-alapú tranzakciók másodpercek alatt lezajlanak, míg a hagyományos utalások több napig is eltarthatnak – bár ma már velünk és az AFR, vagyis az azonnali fizetési rendszer

Átláthatóság és biztonság: a tranzakciók nyilvánosan követhetők és nem módosíthatók.

Költségcsökkentés: a közvetítők kiküszöbölése és az automatizálás révén csökkenthetők az adminisztratív költségek.

„Az okos szerződések automatizálják a pénzügyi műveleteket, csökkentve a bürokratikus akadályokat és a közvetítő szereplők szükségességét. Az előre meghatározott feltételek alapján végrehajtott tranzakciók nagyobb biztonságot és kiszámíthatóságot biztosítanak, minimalizálva a csalások és visszaélések lehetőségét. A rendszer átláthatósága és megváltoztathatatlansága hosszú távon megbízhatóbb és hatékonyabb pénzügyi szolgáltatásokat eredményez” – jelezte Vidákovics Attila.

A konferencián ennek jegyében mutatkozott be az IOP Global GmbH is, amely a BC2IP platformjával kívánja segíteni a vállalatokat üzleti titkaik és szellemi tulajdonjogaik védelmében. Az IOP Global GmbH képviseletében jelen volt Dieter Klomfaß igazgató, Markus Maiwald, a cég blokklánc-szakértője és társalapítója, valamint Dr. Jörg Wagner szabadalmi ügyvéd a Trierpatent IP-ügyvédi irodából. A konferencián bejelentették, hogy a Mosaic Chainre költöztetik a BC2IP jogkezelési és azonosítási technológiáját.

A Mosaic Galaxy társalapítója és technológiai vezetője szerint a publikus, illetve konzorciális, privát blokklánc-infrastruktúrák előnyeihez nem fér kétség, ugyanakkor vannak kockázatok, melyeket kezelni kell. „A blokklánc mellett szóló érvek azonban jókora többségben vannak, hiszen a decentralizáció azt jelenti, hogy nincs egyetlen hibapont, a kriptográfia szavatolja a beépített biztonságot és azonosítást, de fajsúlyos tényező a transzparencia és a változtathatatlanság is” – mondta Molnár Péter.

A rendszergazda nélküli működés kiküszöböli a központi szereplők manipulációs lehetőségét, növelve ezzel a rendszer biztonságát. A decentralizáció biztosítja, hogy az adatok védettek maradjanak, és ne legyen egyetlen sebezhető pont, amely támadás vagy visszaélés célpontjává válhat.

Lépett az MNB Egy új, az MNB koordinálásával létrehozott blokklánc technológián alapuló osztott főkönyvi lakásbiztosítási és hitelfedezeti adatbázis révén jelentősen egyszerűsödik a jelzáloghitelt nyújtó bankok és a hitelfedezeti lakásbiztosítást nyújtó biztosítók közti kommunikáció. Ez megkönnyíti a bankok hitelfedezettel kapcsolatos egyes feladatainak ellátását és csökkenti az ügyfelek ügyintézési terheit, mivel az ügyfélnek jelzáloghitel igénylés során – az intézmények többszöri meglátogatása helyett – lehetősége van kizárólag a hitelintézetnél történő ügyintézésre, biztosítóváltás esetén pedig a bankok felé nem kell külön bejelentést tenni – olvasható a jegybank honlapján.

Híd a két világ között

A Mosaic Galaxy célja a tradicionális pénzügyi szektor és a decentralizált pénzügyi világ közötti átjárás megteremtése. Ehhez olyan blokklánc-platformot fejlesztenek, mely egyesíteni kívánja a hagyományos pénzügyi intézményeket a decentralizált pénzügyi szolgáltatásokkal (DeFi).

A projekt egyik fontos eleme a különböző blokkláncok közötti kapcsolódás (interoperabilitás), valamint az azonosítási és megfelelési (KYC – Know Your Customer – ismerd meg az ügyfeled) folyamatok integrálása. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely biztosítja a pénzügyi szabályozások betartását, miközben megőrzi a decentralizált technológia előnyeit.

Összességében egy publikus blokkláncot fejlesztenek, amely lehetővé teszi más ökoszisztémákhoz való kapcsolódást és a különböző pénzügyi szolgáltatások integrációját. A projekt emellett decentralizált irányítási rendszert (governance) is alkalmaz, amely lehetővé teszi a közösségi döntéshozatalt.

Úton a digitális jegybankpénz felé A blokklánc-technológia legizgalmasabb alkalmazása a jegybanki digitális valuták (CBDC) területén történik. Az EU, az USA, de még Magyarország jegybankja is vizsgálja a digitális pénz lehetőségét. A CBDC célja, hogy ötvözze a hagyományos pénzrendszerek stabilitását a blokklánc előnyeivel. Bár a konkrét technológiai megoldások még nem véglegesek, az irány egyértelmű: a központi bankok is nyitnak a decentralizált technológia felé – a kontroll megtartása mellett.

Jog és szabályozás: versenyelőny vagy akadály?

A technológia mellett a jogi környezet is kulcsszerepet játszik a blokklánc terjedésében. „Az Európai Unió a világon elsőként vezetett be egységes szabályozási keretet a kriptoeszközökre – a 2023-ban elfogadott MiCA-rendelet (Markets in Crypto Assets)” – emelte ki Pajor Dávid ügyvéd, a PwD Consulting jogi tanácsadócég tagja.

A MiCA célja az átláthatóság növelése, a csalások visszaszorítása és a fogyasztóvédelem megerősítése. A szabályozás azonban nem terjed ki mindenre – például az NFT-k és a decentralizált pénzügyi szolgáltatások továbbra is szabályozási „szürkezónában” maradtak.

Magyarországon a 2024. évi VII. törvény implementálta a MiCA-t, szigorú engedélyezési rendszert bevezetve.

A MiCA-rendelet stabilabb és átláthatóbb környezetet teremt a kriptoeszközök piacán, ez pedig hosszú távon előmozdíthatja az innovációt és a szélesebb körű elfogadottságot. Ugyanakkor rövid távon szigorúbb megfelelési követelményeket és nagyobb működési költségeket eredményezhet, különösen a kisebb szereplők számára

– mondta Pajor Dávid.

A MiCA három fő tokenkategóriát különböztet meg – használati tokenek, stabilcoinok és eszközfedezetű tokenek. „Ezek szabályozása az engedélyekhez, átláthatósághoz és befektetői védelemhez kötött. Az EU célja a versenyképesség növelése, ugyanakkor a tagállamok eltérő ütemben hajtják végre a szabályokat” – mutatott rá Dávid Péter, a Fintechjog.hu vezető partnere.

A jövő dilemmái: technológia, átláthatóság és skálázhatóság

A blokklánc-technológia fejlődése tehát óriási lehetőségeket kínál, azonban még mindig számos technológiai és szabályozási kihívás nehezíti az előrehaladást:

Technológiai éretlenség: bár sok fejlesztés zajlik, a blokkláncok közötti kommunikáció, a skálázhatóság és a biztonság kérdései még nem teljesen megoldottak.

Szabályozási bizonytalanság: a kormányok és szabályozó hatóságok még mindig keresik a megfelelő jogi kereteket a blokklánc és a kriptovaluták szabályozására.

Elfogadás a pénzügyi szektorban: bár számos bank érdeklődik a technológia iránt, az ágazat konzervatív hozzáállása miatt a bevezetés lassú lehet.

Az együttműködés lehet a jövő záloga

A decentralizált és a hagyományos pénzügyi világ nem feltétlenül ellentétei egymásnak – inkább egymást kiegészítő rendszerek lehetnek. Összességében a blokklánc-technológia új korszakot nyit a pénzügyi szektorban, csökkentve a költségeket, növelve a biztonságot, és lehetővé téve a gyorsabb, megbízhatóbb és hatékonyabb banki szolgáltatásokat.

A Visa, Mastercard, sőt a J.P. Morgan is komoly blokkláncfejlesztésekbe kezdett – ez is mutatja, hogy a pénzügyi világ egyértelműen az új korszak felé halad. A kérdés már nem az, hogy elterjed-e a blokklánc, hanem az, hogy hogyan és milyen feltételek mellett.

A decentralizált világ és a hagyományos pénzügy nem lehet egymás ellenfele. Együtt kell működniük

– szögezte le Vidákovics Attila.

A konferencián bejelentették, hogy a Mosaic Alpha fejlesztői csapata április elsején elindítja a Basket Manager Combine elnevezésű globális kripto-kereskedési versenyét, amelynek összdíjazása 30 ezer dollár. A három hónapon át tartó megmérettetés elsősorban kripto-influenszereknek, vagyonkezelőknek és tapasztalt befektetőknek szól, de vállalkozó kedvű magánszemélyek is elindulhatnak rajta. A verseny célja, hogy az indulók token kosarakat hozzanak létre és menedzseljenek, s az lesz a győztes, akinek a tokenportfóliója a verseny utolsó napján a legnagyobb értékű. A verseny kizárólag a Mosaic Alpha platformján fut; a nevezés ingyenes. Az első helyezett 15, a második 10, a harmadik 5 ezer dollár értékű KDX tokennel gazdagodik.

(Borítókép: A Sakamoto Metal által gyártott arany Bitcoin Ver 2.0 aranyérem 2018. január 25-én Tokióban. Fotó: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)