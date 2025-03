Nagy Márton az árréskorlátozásról: Ha kell, akkor árstop is lesz

Ha kell, akkor árstop is lesz – többek között így jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt, hogy szerinte már az első nap tapasztalatai alapján kijelenthető: sikeres az árréskorlátozás. A gazdasági miniszter egyértelművé tette, hogy a kormány elkötelezett amellett, hogy az állampolgárokat sújtó élelmiszer-inflációt letörjék.

Döntött a kormány a március 17-től hatályos 10 százalékos árréskorlátozásról: az intézkedés 30 élelmiszer-kategóriában több mint 1000 terméket érint. Ez azért vált szükségessé, mert a fogyasztói árak emelkedése a januári magas szint után februárban sem lassított, és a lakosság leginkább az élelmiszerárakon keresztül érzi a bőrén az inflációt. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint már márciusban lehet nyoma az élelmiszer-árrésszabályozásnak.

Már márciusban kismértékben megjelenhet az élelmiszerár-inflációban az árrésstop hatása

– mondta a nemzetgazdasági miniszter, akinek a véleménye szerint ezért az élelmiszerárak inflációja a korábban – a hónap első napjaiban tapasztaltak alapján – előre jelzett 9 százalék alá csökkenhet március egészére nézve. Áprilisra, ha teljes mértékben megjelenik az intézkedés hatása – Nagy Márton szerint érvényesül az árrésstop teljes hatása –, akkor 2 százalékponttal csökkenhet az élelmiszer-infláció.

Így a jövő hónapban 7 százalék alá mehet ebben a szegmensben a drágulás mértéke. Januárban a fogyasztói árak átlagosan 5,5, februárban pedig 5,6 százalékkal haladták meg a tavalyit. A nemzetgazdasági miniszter szerint azok a vélekedések, amelyek 5 százalék feletti 2025-ös éves átlagos inflációval számoltak, még az árrésstop bevezetése előtt készültek, az intézkedés hatásaival nem számoltak. A miniszter most úgy számol, hogy idén 4,5 és 5 százalék közötti lesz az éves átlagos infláció.

A kormány szerint működik az intézkedés

Nagy Márton kedden egy sajtótájékoztatón kiemelte, az árréskorlátozás az online árfigyelő adatai alapján – amit még 2023 júliusában indított a kormány – hatékonyan működik, szerinte már az első nap után is kijelenthető, a kormány jól döntött, amikor ezt az intézkedést választotta. „Az online árfigyelőn önök számára is elérhető az árcsökkenés. Vissza fogjuk tölteni a múlt heti listát, így ehhez lehet majd hasonlítani mindennap az árak mozgását.” Innentől kezdve ez egy fontos adatbázis lesz.

Most tudom azt mondani önöknek, hogy legalább 1000 termékről van szó, ennyire hat az árrésstop. Átlagosan 16 százalékkal csökkentek itt az árak, korábban 10 százalékot várt a kormány. Még vannak átárazások, így ez a 16 százalék tovább növekszik idővel.

Nagy Márton szerint 760 termék esetében árcsökkenés látható, de 160 terméknél ez nem figyelhető meg. Feltehetően azért, mert 10 százalék alatt volt az árrése. Arra is kitért, hogy 70 terméknél kismértékű áremelkedés látható, itt vizsgálatokat indítottak, ennek eredménye pedig az lett, hogy korábbi akcióról vagy adatfeltöltési hibáról volt szó.

A legnagyobb árcsökkenés – 50 százalék fölötti – a joghurtokat, a tejfölt, a tejeket, illetve a túrót és a zsiradékokat érintette. „Tegnap leültünk újra a kereskedőkkel, megbeszéltük az árazási és az ellenőrzési kérdéseket. A hatóságoknak semmi más dolguk nincs most, mint a szabályok betartatása.” Május végén dönt a kormány arról, hogy mi lesz az árréstoppal, „a jelenlegi árak alapján sikeresnek tekinthető a beavatkozás”.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint jelenleg a kiskereskedelmi vállalatok betartják a szabályokat.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Tesco mennyiségi korlátozásról döntött az árrésstop hatálybalépésével párhuzamosan, de a Lidl és a SPAR sem maradt tétlen. A Lidl Magyarország korlátozást vezetett be a kereskedelmi vásárlók számára. Az árrésstoppal érintett termékkörből nem lehet vásárolni, ha a vevő áfás számlát kér. A Tesco is mennyiségi korlátozást vezetett be: tejből egy kartonnal, tejtermékekből (termékenként és terméktípusonként) 4 darabot lehet venni, valamint a SPAR üzleteiben a mérendő termékek esetében 3 kilogramm, egyéb árucikkek esetében 10 darab, valamint 1 liternél vagy 1 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékeknél maximum 10 liter, illetve 10 kilogramm vásárolható.

Nagy Márton ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy ellátási zavar nem lehet. A boltok saját döntése a korlátozás, a miniszter szerint ez más kereskedők elleni intézkedés. (A veszteségek átrendezése.) „A fogyasztók hozzá fognak jutni a termékekhez, a szabályzás ezt biztosítja.” Később arra is kitért, hogy a két cég közötti forgalom korlátozásának az arányairól szól.

A fogyasztók továbbra is védettek.

A 30 termékkategória szélesítéséről már gondolkodik a kormány, „elkötelezettek vagyunk az élelmiszerárak leszorításában”, ugyanakkor döntést még korai erről hozni. „Ha kell, akkor árstop is lesz” – összegezte a miniszter. A keresztárazási lehetőség Nagy Márton szerint nem kerülhet most szóba, így más termékek nem drágulhatnak most, de ha ez megtörténik, ebben is lép majd a kormány.

A kormányfő korábban már többször kiemelte, hogy a készpénz használatának a lehetőségeire a kormány kifejezetten figyel. Az Index kérdéseire most Nagy Márton kifejtette, hogy a céljuk, hogy minden településen legyen legalább egy ATM. Ennek érdekében egy munkacsoport áll majd fel, ami a kormányt, a kereskedelmi bankokat és a jegybankot is érinti,

mivel a Magyar Nemzeti Banknak a jogköre ezt szabályozni.

„Ezt nagyon fontos dolognak tartjuk, a boltoknál is elérhetővé tettük a készpénzfelvételt. A készpénzhez való hozzáférés kiemelten fontos a kormány számára.” A következő hetekben ezért Nagy Márton foglalkozik majd azzal a programmal, hogy minden településen legyen ATM.

„Egy-két hetet adok a bankoknak, hogy csökkentsék a bankszámladíjakat” – mondta hétfőn a nemzetgazdasági miniszter, kedden ezt azzal egészítette ki, hogy a bankok után a távközlési szektor lesz az, ahol tárgyalást kezdeményeznek a díjemelések korlátozásáról. A kisboltok tekintetében pedig kiemelte,

a kormány jól tudja, hogy jobban érintettek az árréskorlátozásban.

„Figyeljük, hogy milyen sérüléseket szenved. A korábbi programokhoz hasonló támogatásban gondolkodik a kormány.” A nemzetgazdasági miniszter szerint a falusi üzleteket és a kocsmákat védeni kell, „a faluk számára ez létkérdés”.

(Borítókép: Nagy Márton 2025. január 20-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)