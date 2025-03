Magyar érdek is, hogy ne a Rubik-kocka maradjon örökre a hazai innováció Aranycsapata

Jelenlegi szintjéről szinte csak felfelé vezet a magyarországi startupszektor útja – mondták a kockázatitőke-befektetési piaci legnagyobb és legaktívabb vállalatának vezetői. Az STRT 2024-es pénzügyi eredményének közlése mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a korai fázisú vállalkozásokba történő befektetés mellett az oktatás és a mentorálás is kiemelt szerepet játszik – nem csupán a portfóliócégek támogatása, hanem a hazai vállalkozói tudásszint fejlesztése céljából is. Ez ugyanis kitörési pont lehet a magyar gazdaság számára.