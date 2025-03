Az árrésstop hatása: van olyan termék, amelynél 64 százalékos az árcsökkenés

A hétfőn elindított árrésstop után megérkeztek a számok, amelyek bizonyítják, hogy a 30 alapvető élelmiszerre bevezetett korlátozás milyen hatásokkal volt a bolti árakra. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden még arról beszélt, hogy ha kell, akkor a kormány keményebb fellépésre is hajlandó lenne, tehát ha az árrésstop nem működik, akkor jöhet az árstop.

Itt viszont még nem tartunk, egyelőre megérkeztek a számok, hogy a március 13-i adatokhoz képest az intézkedés bevezetését követően milyen mértékben csökkentek az alapvető élelmiszerek kiskereskedelmi árai. A felsorolt 996 élelmiszertípus közül csaknem 800 ára csökkent a kormányzati közbelépést követően. Bár 10 százalékos csökkenést garantált a miniszter, de vannak olyan árucikkek, amelyek esetében 64 százalékos csökkenés is előfordul.

Táblázaton mutatjuk, mely termékek ára csökkent a legjobban, és melyekért kell többet fizetni az árrésstop ellenére:

Nagy Márton szerint a lakosság védelmében árstop is lehet

A március 17-től hatályos 10 százalékos árréskorlátozás 30 élelmiszer-kategóriában több mint 1000 terméket érint. Ez azért vált szükségessé, mert a fogyasztói árak emelkedése a januári magas szint után februárban sem lassított, és a lakosság leginkább az élelmiszerárakon keresztül érzi a bőrén az inflációt. Így a jövő hónapban 7 százalék alá mehet ebben a szegmensben a drágulás mértéke. Januárban a fogyasztói árak átlagosan 5,5, februárban pedig 5,6 százalékkal haladták meg a tavalyit. Ezzel szemben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint már márciusban lehet nyoma az élelmiszer-árrésszabályozásnak.

Kedden a gazdasági miniszter arról tájékoztatta az Indexet, hogy az árréskorlátozás az online árfigyelő adatai alapján – amit még 2023 júliusában indított a kormány – hatékonyan működik, szerinte már az első nap után is kijelenthető, a kormány jól döntött, amikor ezt az intézkedést választotta.

Az online árfigyelőn önök számára is elérhető az árcsökkenés. Vissza fogjuk tölteni a múlt heti listát, így ehhez lehet majd hasonlítani mindennap az árak mozgását.

A tárcavezető szerint átlagosan 16 százalékkal csökkentek itt az árak – a kormány várakozásait ez jelentősen felülmúlta, korábban 10 százalékot vártak. Még vannak átárazások, így ez a 16 százalék tovább növekszik idővel. Nagy Márton szerint 760 termék esetében árcsökkenés látható, de 160 terméknél ez nem figyelhető meg. Feltehetően azért, mert 10 százalék alatt volt az árrése. Arra is kitért, hogy 70 terméknél kismértékű áremelkedés látható, itt vizsgálatokat indítottak, ennek eredménye pedig az lett, hogy korábbi akcióról vagy adatfeltöltési hibáról volt szó.

A legnagyobb árcsökkenés – 50 százalék fölötti – a joghurtokat, a tejfölt, a tejeket, illetve a túrót és a zsiradékokat érintette. „Tegnap leültünk újra a kereskedőkkel, megbeszéltük az árazási és az ellenőrzési kérdéseket. A hatóságoknak semmi más dolguk nincs most, mint a szabályok betartatása.”

Május végén dönt a kormány arról, hogy mi lesz az árrésstoppal, ugyanakkor Nagy Márton az Indexnek kiemelte: „a jelenlegi árak alapján sikeresnek tekinthető a beavatkozás.”

Nagy Márton kifejtette, a boltok saját döntése az árukorlátozás, a miniszter szerint ez más kereskedők elleni intézkedés, a veszteségek átrendezése. „A fogyasztók hozzá fognak jutni a termékekhez, a szabályzás ezt biztosítja.” Később arra is kitért, hogy a két cég közötti forgalom korlátozásának az arányairól szól. Végezetül Nagy Márton arra is kitért, hogy ha kell, akkor árstop is lesz. Így a gazdasági miniszter egyértelművé tette, hogy a kormány elkötelezett amellett, hogy az állampolgárokat sújtó élelmiszer-inflációt letörjék.

