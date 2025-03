Csilingelt a kassza az Audi Hungariánál, bónuszt fizetnek a munkavállalóknak

Az Audi Hungariát sem kerülte el az autóipar átalakulása, ennek ellenére 2024-ben is jelentős, 8,6 milliárd eurós árbevételt könyvelhetett el a német autógyártó győri leányvállalata – derül ki a vállalat beszámolójából. Az igazgatósági elnök leszögezte: az Audi Hungaria továbbra is Magyarország egyik legnagyobb gazdasági szereplője, beszállítóival és szolgáltatóival együtt a magyar autóipar szerves része. Bejelentették, hogy idén még magasabb szintre kapcsol a motorgyártás, bónuszt fizetnek a munkavállalóknak, továbbá azt is, hogy elkötelezettek az elektromobilitás irányában.