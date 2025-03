Varga Mihály köszöntötte az új államháztartásért felelős államtitkárt

Kiskergely Kornél váltja Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkárt a pozíciójában. Banai 2025 áprilisának végén távozik a Nemzetgazdasági Minisztériumból, Kisgergely pedig májussal foglalja el a megüresedett széket. Ehhez Varga Mihály, a jegybank új vezetője köszöntötte is új pozíciójában az új államtitkárt.

Banai Péter Benő távozásával az államháztartásért felelős államtitkári feladatokat Kisgergely Kornél veszi át – jelentette be szerdai közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A közlemény ismertette, Banai Péter Benő 1998 óta dolgozik a Pénzügyminisztériumban, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumban, amely egyben első munkahelye is. 2014 óta tölti be az államháztartásért felelős államtitkári posztot. Ez idő alatt tudásával és szakértelmével érdemben járult hozzá a költségvetés stabilitásának megőrzéséhez, a magyar állam mindennapi működéséhez szükséges háttér biztosításához.

Banai Péter Benő 2025 április végével távozik a Nemzetgazdasági Minisztériumból, munkáját a Magyar Nemzeti Bankban folytatja tovább.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az elmúlt hónapok és évek kitartó munkájáért köszönetét fejezte ki és sok sikert kívánt a távozó államtitkárnak. Az államháztartásért felelős államtitkári feladatokat Kisgergely Kornél, a Magyar Export Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (EXIM) vezérigazgatója veszi át.

Mint ismertették, Kisgergely Kornél karrierjét a Mol kockázatkezelési területén kezdte, majd 4 éven keresztül dolgozott a jegybankban a pénzügyi elemzések és a monetáris stratégia szakterületeken. 2013 márciusától pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár volt, ezalatt az Államadósságkezelő Központ igazgatóságának elnöki tisztségét is betöltötte. 2013 és 2016 között az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgatója, 2016 és 2019 között a Hiventures vezérigazgatója volt. 2019. augusztus 1-jétől az MFB pénzügyi divíziójának vezetését látta el. 2022. június 1-jétől az EXIM vezérigazgatója és az igazgatóság elnöke.

A nemzetgazdasági miniszter Kisgergely Kornéltól elvárja, hogy munkájával hozzájáruljon a gazdasági stabilitás és a szigorú fiskális fegyelem fenntartásához, az államháztartási hiány és az államadóság folyamatos csökkentéséhez, valamint a pénzügyi hatékonyság növeléséhez.

Varga Mihály, a jegybank friss vezetője egy Facebook-posztban köszöntötte Kisgergely Kornélt, ahol annyit fűzött kettejük közös képéhez, hogy „üdv a fedélzeten májustól!”