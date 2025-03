Bánhegyi Zsófia az év európai marketingvezetője címért versenyez – így látja a szakma jövőjét

Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója és a Magyar Marketing Szövetség alelnöke bekerült az European Marketer of the Year 2025 verseny döntőjébe. Az interjúban a marketing gazdasági hatásáról, a bizalomépítés fontosságáról és a marketing szerepéről beszél a felsővezetői döntéshozatalban.

„Továbbra is jelentősége van az ügyvezérelt márkaépítésnek, tehát annak, hogy a márka ne csak termékeket vagy szolgáltatásokat kínáljon, hanem magasabb szintű társadalmi értéket is képviseljen” – hangsúlyozta Bánhegyi Zsófia.

A Media Future-nek adott interjújában

volt szó az European Marketing Confederation (EMC) által szervezett rangos versenyről, aminek a shortlistjére idén 8 szakember került, köztük Bánhegyi Zsófia. Arról kérdezték, mennyire volt nehéz bekerülni a 8 szakembert taglaló listára. Eleinte azt gondolta, hogy hátrányból indul, hiszen csak a magyar piacon tevékenykedő állami vállalatot képvisel, de kiderült, ennek az ellenkezője igaz. „Nagy megtiszteltetést jelent a shortlistre kerülni, hiszen az európai szövetség százezer marketinges szakembert képvisel” – mondta Bánhegyi.

A marketing és a kereskedelem kapcsolata véleménye szerint többet változott az elmúlt öt évben, mint valaha. A Covid-járvány miatt nehéz helyzetbe került a gazdaság, a kilábalásban nagy szerepet játszott a marketing eszköztára. Esetében a verseny zsűrije figyelte ennek jelenlétét, a felelős játékszervezés megvalósítását vizsgálták.

A Szerencsejáték Zrt. életében betöltött szerepéről kérdezték Bánhegyi Zsófiát, aki hat éve vette át a marketing igazgatóságát a cégnél. „Marketingtechnológiai programunk a Szerencsejáték Zrt. történetében először kapott elismerést az Európai Lottótársaságok Szövetsége innovációs versenyén, ahol a felelős megközelítést is díjazták” – nyilatkozta Bánhegyi. Hangsúlyozta, náluk a bizalom megtartása áll a középpontban, legyen szó marketingről vagy kereskedelemről.

A személyes és hazai marketingszakma sikereit és eredményeire vonatkozó kérdésre bemutatta a Marketing Trendbookot, ami az ő kezdeményezésére jött létre 150 szakmabeli kollégája együttműködésével. Régóta aktív a hazai szakmai közösségfejlesztésben, jelenleg a Marketing Szövetség alelnökeként is tevékenykedik.

„Szakmailag károsnak gondolom sok más marketinges szakemberrel együtt annak a trendnek az elterjedését itthon is, hogy marketingcsapatok, ügynökségek kifejezetten szakmai díjak elnyerése érdekében gyártanak kampányokat. Úgy gondolom, ez nem lehet üzleti célja egy vállalatnak” – nyilatkozta arra a kérdésre, hogy miért lettek egyre fontosabbak az eredmények a szakmában.

Bánhegyi szerint a szakma jelenleg két fő kihívással küzd, az egyik a tehetségkrízis, miszerint nagyon kevés fiatal választja a marketingpályát az elmúlt időben. A másik kihívás pedig, hogy cégen belül nagyon különbözően látják a marketing helyét és szerepét.

Arra a kérdésre, hogy miért válik egyre fontosabbá a marketing szerepe, azt válaszolta, hogy az elmúlt 10 évben számos új területei születtek, azt tekinti missziójának, hogy a marketing ténylegesen lefedje azt, ami hozzátartozik. A magyar marketingszegmensről Bánhegyi véleménye pozitív, elmondása szerint nemzetközi szempontból is magas színvonalú az, amit letesznek a magyar cégek és ügynökségek az asztalra.

A cégük egyik nagy vállalása a fogyatékossággal élők integrációjának támogatása. „A saját felmérésünk alapján a lakosság 40 százaléka gondolja úgy, hogy a hazai nagyvállalatok közül mi tesszük ezen a területen a legtöbbet, mind a foglalkoztatás, mind a fogyatékossággal élő játékosok megközelítése, mind az érintett magyar lakosság felé.”

Az interjú végén pedig arra válaszolt, hogy miért is szereti ezt a szakmát. Már gyakornokként is marketinggel foglalkozott, és azóta is folyamatosan a területen dolgozik. Folyamatosan a megújulásra és innovációra törekszik, jelenleg a csapatában 180 kollégája megváltozott munkaképességű.

Szeretem a marketing révén elősegíteni a kapcsolatok megerősödését, bizalmat és valódi, kézzelfogható értékeket építeni. Ezenfelül nagyon jó összetartó közösséget alkot a magyar szakma, kifejezetten szeretek a része lenni

– nyilatkozta Bánhegyi Zsófia.

(Borítókép: Somay Márk / Szerencsejáték Zrt.)