A héten újabb árváltozást fogunk tapasztalni a magyar kutakon. A holtankoljak.hu szerint csütörtökön a benzin beszerzési ára bruttó három forinttal emelkedik majd, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig két forinttal fog csökkenni.

A szerdai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 598 forint/liter,

gázolaj: 612 forint/liter.

A benzin és a gázolaj ára közötti különbség egyre kisebb lehet a fenti lehetséges változás érvényesítésével a kutakon.

Hasonló korrekciót tapasztalhattunk múlt szombaton is, legutóbb ugyanis március 17-én változtak az árak, és akkor is a benzin drágult, a gázolaj pedig olcsóbb lett. Az üzemanyagárakat alapvetően a világpiaci folyamatok és a külső tényezők alakítják. A globális kereslet-kínálat, a geopolitikai helyzet vagy éppen a forint árfolyama is jelentősen tudja befolyásolni.