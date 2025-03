Felkorbácsolt indulatok Szolnokon, mindenki üti-vágja a polgármestert

Szolnokra érkező kínai elektrolitgyár borzolja a kedélyeket a városban, miközben ellentmondásokba keveredett Györfi Mihály polgármester, aki tudott a beruházásról, csak éppen nem szólt róla a lakosoknak. A városban már tüntetést is tartottak, a polgármester pedig megkérdőjelezhető módszerekkel próbálja menteni a helyzetet, és a kínai beruházó is igyekszik hűteni a kedélyeket.

A KunlunChem kínai elektrolitgyártó cég Szolnokon építi fel első európai üzemét. A negyvenmilliárd forintos beruházással százhúsz új munkahely jön majd létre – jelentette be március 7-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Megtörtént az ilyenkor szokásos sajtófotózás, azonban meglepetésre egy ember nem állt a kamerák elé: Györfi Mihály, a szolnoki polgármester. Ellenben aznap egy sejtelmes bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán:

Szalay Ferenc miniszteri biztos lett, máris jön Szolnokra egy kínai elektrolitgyár.

A kontextus megértéséhez érdemes megjegyezni, hogy Szalay Ferenc a város fideszes volt polgármestere, akit 2024-ben győzött le Györfi Mihály az Ellenzéki Összefogás jelöltjeként az önkormányzati választáson.

A Facebook-bejegyzéssel Györfi azt sugallta, hogy nem tudott a városba igyekvő kínai nagyberuházásról. A poszt alatti kommentekben kérdőre is vonta őt Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója:

Kétszínűség és politikai haszonszerzés helyett javaslom maradjunk a tények talaján: ezt a projektet Ön nagyon jól ismeri és hosszú idő óta támogatja, ezért egyeztettünk Önnel számos alkalommal az elmúlt hónapokban

– áll a kommentben, majd bizonyításként két levelet csatolt, amelyeket Györfi Mihály írt, és amelyekben kijelenti, hogy Szolnok városa elvi szinten támogatja a kínai KunlunChem vállalat beruházását, és további személyes egyeztetéseket kezdeményez az elektrolitgyár kapcsán.

Erre Györfi úgy reagált, hogy „Szolnok polgármestereként csak a szolnokiak érdekeit képviselem. Erre esküdtem, ehhez tartom magam”. Felmerül a kérdés, hogy ha eddig támogatta a kínai elektrolitgyár városba érkezését – még ha csak elvi szinten is –, akkor mire vélhető a mostani kommunikációja. Kérdéseinkkel megkerestük a polgármestert.

Szolnok polgármestere mégis támogatja a kínai beruházást?

A következő kérdésekkel kerestük meg e-mailben Györfi Mihályt a Szolnokra érkező kínai elektrolitgyárral kapcsolatban:

Mi az álláspontja a projekt kapcsán?

Részt vett-e a projekttel kapcsolatos egyeztetéseken? Hány alkalommal?

Valóban írt-e olyan levelet, amelyben a közgyűlés elvi szintű támogatásáról tájékoztatta a HIPA-t?

Erre a következő választ kaptuk: „Szolnok polgármestereként csak a szolnokiak érdekeit képviselem. Erre esküdtem, ehhez tartom magam. Ezért bármilyen befektető érkezik a városba, és bármilyen előzetes egyeztetés is történik, én mindig azt képviselem, hogy legyenek elkötelezettek a térség gazdasági fejlődése, az itt élők életminőségének javítása és főként a környezeti értékek megvédése iránt.

Mivel a képviselőtestületnek is Szolnokot kell szolgálnia, ugyanezt az elkötelezettséget várom a közgyűlés minden tagjától. Ezért bármilyen elvi állásfoglalás is születik egy-egy beruházás kapcsán, az csak a már említett értékek megvédésével szoros összefüggésben értelmezhető.”

Szolnok polgármestere állásfoglalásában tehát nem utasította el a kínai gyár érkezését, de nem is erősítette meg, hogy jó ötletnek tartja.

Mivel a bizonyítékok szerint elvi támogatásáról biztosította a beruházást, így a levele alapján a kínai beruházót „elkötelezettnek” tarthatja „a térség gazdasági fejlődése, az itt élők életminőségének javítása és főként a környezeti értékek megvédése iránt”, hiszen mint válaszlevelében írta: „bármilyen elvi állásfoglalás is születik egy-egy beruházás kapcsán, az csak a már említett értékek megvédésével szoros összefüggésben értelmezhető”.

Káromkodó polgármester, kínai gyár, fokozódó feszültség Szolnokon

A KunlunChem befektetése komoly politikai ellenállást váltott ki. A tiltakozás nem váratott magára sokáig, demonstrációt szervezett az Agóra Szolnoki Közéleti Egyesület (továbbiakban Agóra) a helyi Tisza-szigetek és az aHang civil szervezet támogatásával március 13-án.

Az egyesület elnöke, Kovács Beáta élesen kifogásolta, hogy a szolnokiakat nem tájékoztatták időben a beruházásról, csupán a kész tényekkel szembesültek. A tüntetők a tájékoztatás hiánya mellett az esetleges környezeti hatásokat kifogásolták. Ezen a tüntetésen született az a vírusként terjedő videó, amelyben melegítőben, magából kikelve ordítozik Györfi Mihály polgármester.

„Ugye nem gondoljátok, hogy csak nekem kell itt állni? Ki hozta ide ezt a gyárat? Melyik kormány volt az, aki átb*szta ezt a népet?

„Ha tudok róla, szerintetek nem használom fel a választási kampányban?”

– tette fel a kérdést a szolnoki polgármester. Ezek a kijelentések azt sugallták, mintha nem lett volna beavatva a beruházási tervekbe, amit a HIPA-nak írt levelek cáfolnak, illetve megválasztása után még elvi támogatásáról is biztosította a kínai beruházást.

Többen állítják, Györfi nem mond igazat

Joó István, a befektetési ügynökség vezetője egy március 15-ei Facebook-bejegyzésben részletezte, hogyan egyeztetett Györfi a beruházásról a kínaiakkal.

Györfi Mihály 2024. augusztus 29-én, megválasztott polgármesterként találkozott először a vállalattal, január 20-án pedig már hivatalban lévő városvezetőként.

2025. január 27-én közösen egyeztettünk a céggel számos résztvevővel együtt. A február 17-én megtartott egyeztetésen pedig az alpolgármester vett részt.

„Ezeken a találkozókon a polgármester a cég szemébe mondta, hogy támogatja a beruházás megvalósítását. Györfi Mihály polgármester tehát ott ült a tárgyalóasztalnál és saját maga egyeztetett az elektrolitgyár részleteiről” – írta bejegyzésében Joó István. A HIPA vezére szerint Györfi hónapokon át támogatásáról biztosított egy beruházó vállalatot, most pedig kérdéses, hogy „melyik befektető fog ezek után hinni a városvezetésnek.”

Joó István azzal folytatta, hogy „nem vitás, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy saját lakókörnyezetéért aggódjon. Éppen ezért kötelezte el magát a kínai vállalat, hogy a bejelentés napján befektetői megállapodást köt a várossal, amelyben számos más vállalás mellett hozzájárul:

monitoring felügyeleti rendszerek kiépítéséhez és működtetéséhez,

ahhoz, hogy civilek környezetvédelmi méréseket végezzenek,

a helyi fenntarthatósági célokhoz

a helyi munkaerő foglalkoztatásához,

a helyi oktatási intézményekkel való együttműködéshez”

– sorolta, majd megjegyezte: „amit Györfi Mihály csinál most, az nem más mint az emberek becsapása és gerinctelen, hazug politikai hergelés”. Azért nehezményezi, hogy politikai síkra terelődött a vita, mert így a fókusz nem azon van, hogyan lehetne a város és a lakosok számára is megfelelő a beruházás, egyeztetve az előzetes vállalásokat tevő kínai céggel.

Kovács Beáta, az Agóra elnöke a tüntetésen 24.hu-nak adott nyilatkozatában szintén megerősítette, hogy Györfi tudott a beruházásról.

„Györfi polgármester úr azon állítása, hogy nem tudott a tervezett beruházásról, nem valós”

– fogalmazott. Emlékeztetett, hogy a közgyűlés zárt ülésén 2024. november 28-án a jelenlévő képviselők elvi támogatást szavaztak a projektnek. „Györfi polgármester ezt követően fel is vette a kapcsolatot Joó István kormánybiztossal, és folytatta a tárgyalásokat.”

Volt polgármester: Ott voltak nála a kínaiak

Március 7-én a település fideszes volt polgármestere is Facebook-bejegyzésben szólt hozzá az ügyhöz. „Tisztázzunk valamit: az októberben hivatalba lépő Györfi Mihályt személyesen tájékoztattam a főjegyző jelenlétében a befektetői tervekről még tavaly ősszel”.

„Többször tárgyaltunk közösen velük Budapesten, voltak itt a kínaiak nála is, s egyszer sem jelezte ellenvetését”.

„Alighanem azért, mert pontosan tudja, a szakhatóságok csak akkor engedélyezik a beruházást és a működést, ha Európa egyik legszigorúbb előírásainak mindenben teljes egészében megfelel a cég. Ő tisztában van azzal is, hogy számos szakértő megnézte a gyártási folyamatot, s mindent rendben talált, azt mondták, ez az üzem és technológia nem veszélyes egyáltalán a környezetre és az emberekre. Eddig semmilyen kifogást nem támasztott, alighanem azért, mert a tárgyalások során láthatta: minden a legnagyobb rendben!” – írta a posztban.

Politikai csatározások és megromlott viszonyok

A beruházás körüli vita politikai síkra terelődött, ami részben magyarázhatja a polgármester ellentmondásos kommunikációját. Ilyet sűrűn láttunk az elmúlt években a magyarországi akkumulátoripari beruházások körül.

Györfi Mihály ellenzéki polgármester és a korábbi fideszes városvezető, Szalay Ferenc között feszült a viszony. Időközben a polgármester és a korábban őt támogató Agóra egyesület kapcsolata is megromlott, az egyesület önkormányzati képviselője, Sámson László 2025 januárjában kilépett a többpárti koalícióból.

A független önkormányzati képviselő szerint a polgármester megköti mások kezét: „Akkor én felvetettem, hogy a lakosságot tájékoztatni kellene. Hogy fogjuk tájékoztatni őket, ha ez zárt ülés, és titoktartást fogadtatnak velünk? A polgármester igennel szavazott. A polgármester köti meg más kezét. Az ő kezét nem tudom, ki köti meg” – fogalmazott.

A tüntetésen Pető Ernő, az LMP korábbi polgármesterjelöltje egyenesen úgy fogalmazott, hogy a tüntetés létrehozásában „Györfi Mihálynak is szerepe van, negatív szerepe.” A videóban a civil tüntetők is kifogásolták, hogy nem kaptak tájékoztatást a városvezetéstől a Szolnokra települő kínai elektrolitgyárról, ez meglepetésként érte őket. Amiatt is aggódnak, hogy környezetükre és egészségükre is káros lehet az új gyár működése. Ezért kérdésekkel fordultunk a kínai beruházóhoz is.

Garanciákat vállal a kínai cég

A kínai beruházót azzal a kérdéssel kerestük meg, hogy milyen garanciákat adnak arra, hogy a gyár működése nem veszélyezteti majd a környezetet, az ott élők egészségét és életszínvonalát. Megkeresésünkre részletes választ adtak, amelyben tíz pontban fejtették ki vállalásaikat:

Nyitottak vagyunk arra, hogy beruházásunk felügyeletére állandó, 0-24-es környezetvédelmi monitoringrendszert építsünk ki. Civilek számára is lehetőséget adunk környezetvédelmi mérések elvégzésére.

Vállaljuk, hogy közös munkacsoportot hozunk létre az önkormányzattal és helyi civilekkel a beruházással kapcsolatos kérdések koordinálására, például az infrastruktúra fejlesztése vagy a környezetvédelem tekintetében.

Célunk, hogy a lehető legnagyobb mértékben helyi munkaerőt foglalkoztassunk. Törekedni fogunk arra, hogy a városban élő, itt végzett munkavállalóknak vagy itt tanuló diákoknak adjunk munkát.

Célunk, hogy együttműködjünk a helyi oktatási intézményekkel. A gyakorlati tudás megszerzése érdekében nyitottak vagyunk képzési együttműködésekre, a hallgatók bevonására már a tanulmányaik alatt is. Támogatjuk városi ösztöndíjprogram létrehozását is.

Elkötelezettek vagyunk a helyi vállalkozások támogatása érdekében beszállítói program létrehozására.

Vállaljuk, hogy hozzájárulunk a helyi fenntarthatósági célokhoz, egy környezetvédelmi és fenntarthatósági alap létrehozásával, amely zöld programokat valósít meg a régióban.

Vállaljuk, hogy minden tevékenységünket a környezetvédelmi előírásoknak teljes mértékben megfelelően alakítjuk ki. Igazodunk Szolnok város fenntarthatósági céljaihoz is.

Törekszünk arra, hogy a lehető legnagyobb arányban zöld energiát használjunk fel működésünkhöz. Gyártási folyamatunk maximális villamosenergia-igénye 2 megawatt. Gázfogyasztása nem lesz az üzemnek. A technológiai folyamat során víz felhasználására nem kerül sor. Környezetünkre azzal is figyelünk, hogy olyan területet vásároltunk meg, amelynek besorolása beruházási célterület, így nincs szükség értékes termőföldek kivonására a beruházáshoz.

Folyamatosan törekszünk a hozzáadott érték szintjének növelésére a termelés során.

Folyamatos, nyílt párbeszédre törekszünk a helyi és regionális közösséggel.

Hozzáfűzték, hogy a „legmodernebb és legbiztonságosabb technológiát alkalmazó elektrolitgyárat tervezik megépíteni Szolnokon”. A 100 millió euró összértékű, két ütemben megvalósuló vegyipari beruházás első fázisában 30 millió eurót fektetnek be és 50 új munkahelyet teremtenek. A második ütem végére a teljes létszám 120 fő lehet.

Szolnokot vegyipari hagyományai és a helyben már meglévő, magas színvonalú szakképzés miatt választottuk, de fontos szempont volt az is, hogy vásárlóink, a BMW és a Mercedes debreceni, illetve kecskeméti üzeméhez is közel legyünk

– fogalmaztak, majd megjegyezték: „A legmagasabb környezetvédelmi és iparbiztonsági elvárásoknak megfelelve fogunk dolgozni, többszintű biztonsági rendszert használva. A hasonló üzemek létrehozásában nagy tapasztalattal rendelkező, elismert, magyar cégekkel dolgozunk a gyár tervezésén. Ezek a szakértő cégek tisztában vannak a magyarországi szabályokkal, a magyar és európai kibocsátási határértékekkel, amelyeket maradéktalanul betartunk”.

Népszavazás és lakossági konzultáció a láthatáron

A kialakult helyzetre reagálva Györfi Mihály polgármester közölte, hogy rendkívüli közgyűlést hívott össze, ahol név szerint szavaznak arról, hogy tartsanak-e véleménynyilvánító népszavazást a gyárról. Az Agóra elnöke, Kovács Beáta ugyanakkor elmondta, hogy már előbb, a tüntetés reggelén benyújtotta a népszavazási kezdeményezést.

A kínai vállalat pedig jelezte, hogy nyitott a párbeszédre, és közös munkacsoportot hoznak létre az önkormányzattal és a helyi civilekkel a beruházással kapcsolatos kérdések koordinálására. A civil szervezetekkel már elkezdték az egyeztetést, és folytatni kívánják.

Az önkormányzattal az elmúlt hónapokban is tartottunk egyeztetéseket, amelyeket a következő időszakban is folytatni fogunk

– szögezték le. A cég ígéretei szerint magyar nyelvű weboldalt és Facebook-oldalt is üzemeltet, valamint szórólapokon is tájékoztatja a lakosságot a terveiről. Állításuk szerint a szolnokiaknak „semmilyen levegő- vagy talajszennyezéstől sem kell tartania”.

(Borítókép: Györfi Mihály 2024. május 15-én. Fotó: Mészáros János / MTI)