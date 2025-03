A szuverenitásvédelmi törvény miatt újabb uniós forrásoktól eshet el Magyarország

Piotr Serafin, a bizottság költségvetéséért felelős uniós biztosa szerdán az Európai Parlamentben azt mondta, „újabb következményei is lehetnek a magyar szuverenitásvédelmi törvénynek, ha az EB úgy ítéli meg a már elindult vizsgálatában, hogy az uniós Alapjogi Chartával is ütközik a jogszabály”. A politikus a lap szerint két szakbizottság előtt értékelte a feltételességi mechanizmust, ami alapján már korábban is függesztettek fel forrásokat Magyarország esetében.

Ha az Európai Bizottság arra a következtetésre jutna, hogy az Alapjogi Chartával ellentétes a törvény, akkor akár újabb források befagyasztását is kezdeményezhetné a testület

– ezt írta a Népszava egy meg nem nevezett brüsszeli forrására hivatkozva.

A lengyel politikus a korábban felfüggesztett pénzekről is beszélt, szerinte azok a jövőben elérhetőek is lehetnek, ehhez azonban a magyar kormánynak megfelelő lépéseket kell tennie.

Emlékezetes, 2024 végén az ország egymilliárd euró uniós forrástól esett el végleg a Brüsszellel fennálló vita miatt. Ezenfelül júniusban az Európai Bíróság bírsággal sújtotta Magyarországot a menekültügyi szabályok megsértése, valamint egy korábbi bírósági ítélet figyelmen kívül hagyása miatt. Összesen 19 milliárd euró uniós forrást zároltak.