Újabb csörte Szolnokon, szándékos félrevezetéssel vádolják a polgármestert

Mint korábban megírtuk, a Szolnokra érkező kínai elektrolitgyár borzolja a kedélyeket a városban, miközben ellentmondásokba keveredett Györfi Mihály polgármester, aki tudott a beruházásról, de a lakosokat nem tájékoztatta. A városban már tüntetést is tartottak, a polgármester pedig próbálja menteni a helyzetet.

Kiderült, hogy Györfi Mihály nem csak tudott a befektetésről, de még támogatta is azt, ám utólag tagadta, hogy tudomása lett volna róla. Lapunknak nem adott egyértelmű állásfoglalást arról, hogy akkor most támogatja vagy ellenzi a gyár érkezését.

A kínai beruházó már előzetes vállalásokat is tett, garanciákat vállalt arra, hogy nem veszélyezteti a környezetet, a tervezett gyár közelében élők egészségét és életminőségét. Közben folyamatosan egyeztet a civilekkel és a szolnoki önkormányzattal. Ennek az egyeztetésnek a legújabb állomása a pénteki rendkívüli ülés, ahol a felek kibontották álláspontjukat, próbáltak megegyezésre jutni.

Joó István: Szolnok polgármestere több ízben támogatta a beruházást

Politikai csörtével kezdődött a pénteki rendkívüli közgyűlés a szolnoki városházán, amelyről a Szolnok TV élőben tudósított. A legfontosabb téma a KunlunChem 100 millió euró összértékű, két ütemben megvalósítani tervezett vegyipari beruházása volt, amely a kormányzati bejelentések szerint 120 új munkahely létrejöttét, valamint évi mintegy 700 millió forint iparűzési adóbevételt jelentene Szolnok városa számára.

Emlékezetes, hogy a Szolnokon tartott márciusi tüntetésen elszabadultak az indulatok, erről videó is készült, ahol Györfi Mihály polgármester melegítőben, magából kikelve ordibál:

A Fidesz–KDNP-frakció módosító javaslatának eredményeként először arról döntött a testület, hogy a 2024. novemberi zárt testületi ülés jegyzőkönyvét nyilvánosságra hozza. A dokumentum és az eddig nyilvánosságra került levelek ugyanis a Fidesz szerint egyértelműen igazolják, hogy Györfi Mihály többször kapott tájékoztatást a beruházásról, és a kínai céggel is egyeztetett.

Politikai produkcióval próbálja palástolni a polgármester, hogy ezt a beruházást több ízben támogatta. Szándékosan félrevezetett egy befektetőt, akit korábban támogatásáról biztosított. A politikai színjáték fontosabb volt a számára, mint Szolnok fejlődése

– mondta Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója az ülésen, többször szembesítve Györfi Mihályt korábbi támogató ígéreteivel. Hozzátette azt is: a novemberi zárt ülésre a cég Györfi Mihály állításával ellentétben nem kapott meghívást a polgármestertől.

A polgármester szerint „mindegy, hogy ki hogyan szavazott a tavaly novemberi 28-i ülésen” – ezzel elismerve, hogy valóban hónapok óta tud a projektről. Joó István álláspontja szerint politikai célból a polgármester mégis megtagadja korábbi támogató ígéretét.

A HIPA vezérigazgatója javaslatként megfogalmazta, hogy a városvezetés kössön településfejlesztési szerződést a kínai befektetővel, amiben Szolnok minden elvárását megfogalmazza, a cég pedig rögzíti vállalásait.

A kínai beruházó tanulmányutat szervez civileknek, újságíróknak

A vitát követően a KunlunChem lehetőséget kapott a beruházás bemutatására. „Vegyipari cégként megértjük, hogy vannak, akiknek kérdéseik merülnek fel, és mi nyitottak vagyunk minden kérdés megválaszolására. A napokban megkezdtük az egyeztetést a helyi civil szervezetekkel, és a helyi képviselőknek is levelet írtunk, melyben 10 konkrét vállalást tettünk a szolnokiaknak a biztonságos, fenntartható működés érdekében” – tájékoztattak.

„Ennek jegyében örömmel jelentem be azt is, hogy áprilisban egy tanulmányutat szervezünk 15 szolnoki lakosnak Yibinbe, a zöldenergia-ipar fővárosába, ahol megtekinthetik egyik üzemünket is. Testületi tagokat, helyi újságírókat és szolnoki civileket is meghívunk” – árulta el a terveket Gao Fan, a KunlunChem Hungary ügyvezetője.

Hangsúlyozta: a KunlunChem az ilyen üzemek létrehozásában nagy tapasztalattal rendelkező, elismert magyar cégekkel dolgozik a gyár tervezésében. Ezek a szakértő cégek tisztában vannak a magyarországi szabályokkal, a magyar és európai kibocsátási határértékekkel, amelyeket maradéktalanul be is fognak tartani.

Beszédét követően Szűcs Renáta okleveles gépészmérnök adott tájékoztatást az üzemről, a technológiai tudnivalókról, bemutatva a cég látványterveit és üzemrajzát. A szakértő kifejtette, hogy az üzem a legmagasabb környezetvédelmi és iparbiztonsági elvárásoknak megfelelve működik majd. A gyártás egész technológiai folyamata pedig zárt és automatikusan szabályozott, biztonsági intézkedésekkel védett.

A közgyűlés elfogadta a szakmai beszámolót, illetve egyhangúlag döntött a polgármester népszavazási kezdeményezésről szóló tájékoztatójáról és a szükséges források megteremtéséről.