Újabb bank merített hatalmasat a húsosfazékból

Jelentős állománynövekedés és magas jövedelmezőség jellemezte a 2024-es évet az MBH Bank számára. A pénzintézet 12 500 milliárd forintos mérlegfőösszeg mellett 236 milliárd adózott eredményt könyvelhetett el tavaly. A lakossági hitelezés oldalán a piaci átlagot meghaladó növekedést könyvelhetett el a pénzintézet, amely a vállalati üzletág területén továbbra is piacvezető. Az eredmények összhangban vannak az MBH Bank stratégiai célkitűzéseivel, és tükrözik a hazai bankszektorban betöltött vezető szerepét. Az MBH idén megkezdheti tőzsdei jelenlétének megerősítésére tett erőfeszítéseit.

Magas jövedelmezőség és növekedés mellett az MBH Bank kiemelkedően sikeres 2024-es évet tudhat maga mögött. A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett gyorsjelentés alapján az MBH Bank robusztus, 12 504,7 milliárd forintos mérlegfőösszeggel zárta a 2024-es évet, amit éves szinten a betétállomány 15,9 százalékos és a bruttó hitelállomány 18,4 százalékos bővülése támogatott. A pénzintézet 277,0 milliárd forint korrigált adózás előtti eredményt ért el a tavalyi évben, a saját tőkéje pedig meghaladta az 1139 milliárd forintot a negyedik negyedév végén. A bank tavaly többségi tulajdonrészt szerzett a Fundamentában, illetve a háttérben folyamatosan és sikeresen zajlottak a belső integrációs folyamatok is.

Jelentős növekedés

A pénzintézet bruttó hitelállománya az előző évhez képest 950,0 milliárd forinttal (18,4 százalékkal) emelkedett, ami így 6121 milliárd forintra növekedett. Emellett az MBH Bank ügyfélbetétállomány-növekedése éves összevetésben 15,9 százalékos volt, elérve ezzel a 8064 milliárd forintos szintet az év végén.

A lakossági hitelállomány jelentősen, összesen 36,9 százalékot növekedett éves összehasonlításban, így 2383,9 milliárd forintot tett ki az év végén, a lakossági betétállomány pedig 20,8 százalékkal, 3197,8 milliárd forintra emelkedett. Mind a betétállomány, mind a hitelállomány bővülése részben a Fundamenta-akvizíciónak köszönhető.

Az új lakáshitel-kihelyezések és a személyikölcsön-folyósítások is jelentősen erősödtek 2024-ben. A lakáshitelek értékesítését a bank egy év alatt ötszörösére növelte, a negyedik negyedévre elérte a 31 százalékos piacrészt az új lakáshitel-kihelyezésben, az új személyikölcsön-folyósításait pedig csaknem megduplázta. A bank lakossági hitelpiaci részesedése a 2023-as 16,1-ről 21,1 százalékra, míg a lakossági betéteknél 19 százalékra emelkedett.

A vállalati üzletágban ugyancsak növekedés mutatkozott: éves összevetésben 7,2 százalékkal, összesen 3044,7 milliárd forintra bővült a hitelállomány, míg a betétállomány 16,3 százalékkal emelkedett, elérve ezzel a 4640,5 milliárd forintot. A vállalati hitelek és betétek terén a bank továbbra is piacvezető pozícióban maradt, csakúgy, mint az önkormányzatoknak nyújtott pénzügyi szolgáltatások területén, ahol 40 százalékos az MBH piacrészesedése.

A lízingterületen pedig – ahol a csoport a piac első számú szereplőjeként 25 százalékot meghaladó piaci részesedéssel rendelkezik – 8,1 százalékkal, 605,4 milliárd forintra nőtt a hitelállomány éves szinten.

Szektorális szempontból kiemelkedő az MBH Bank 25 százalékos részesedése a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, míg a lízingpiacon 26,7 százalékkal vezető szerepet tölt be.

A hitelállomány növekedését javuló portfólióminőség kísérte, a nem teljesítő állomány a teljes portfólió 2,8 százalékára csökkent, melynek fedezettségét tovább javította, hogy a bank a prudens működés érdekében 41 milliárd forint kockázati költséget számolt el az év során.

Mindemellett a bankcsoport jelentős bővülést ért el a befektetési állományokban és a befektetési szolgáltatások jutalékának tekintetében is, amely eredményeket az MBH Befektetési Bank vezérelte. A befektetési szolgáltatások jutalékának összege 1 év alatt több mint 64 százalékkal emelkedett. A lakossági egyéb megtakarítások állománya pedig közel 18 százalékkal, 3013 milliárd forintra nőtt.

A 2024-es összbevétel 633,8 milliárd forint volt. A nettó kamatbevétel 511 milliárd forintot tett ki, ez 10 százalékos visszaesést jelentett, amit részben kompenzált a 12 százalékkal növekvő nettó jutalékeredmény.

A működési költségek 5,9 százalékkal emelkedtek – ami az inflációval azonos ütem –, így a költség/bevétel arány 49,9 százalék lett. A bank 2024 végén 397 fiókkal rendelkezett, ezzel továbbra is az ország legnagyobb fiókhálózatát működteti.

Erős pénzügyi eredmények és magas tőkearányos megtérülés

A társaság 277,0 milliárd forint korrigált adózás előtti eredményt ért el 2024-ben, ami továbbra is magas, 21,2 százalékos tőkearányos megtérülést jelent.

Az adózás utáni korrigált eredmény 236 milliárd forint lett.

Ez az eredmény a csökkenő kamatkörnyezet ellenére is megegyezett a korábbi év szintjével (a 2023-ashoz képest 3 százalékkal alacsonyabb). A tőkemegfelelési mutató megközelítette a 20 százalékot.

Tavaly is töretlenül haladtunk stratégiai céljaink mentén, valamint tovább erősítettük versenyképességünket és növeltük piacrészeinket. Kimagasló eredményeink biztosítják a hajtóerőt a további növekedéshez és szolgáltatásaink fejlesztéséhez. Az újabb sikeres év után idén határozott célunk a hazai bankszektorban betöltött vezető szerepünk tovább építése. A működésünk konszolidációja és integrációja terén elért jelentős haladásnak köszönhetően idén megkezdhetjük a tőzsdei jelenlétünk erősítésére irányuló lehetőségek vizsgálatát

– mondta el Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója az eredmények kapcsán.

Az MBH Csoport tőkeellátottsága erős, a saját tőke éves alapon 11,3 százalékkal emelkedett, összesen 1139,5 milliárd forintra. Tőkemegfelelési mutatója 19,6 százalék volt, amely jelentősen meghaladja a szabályozói minimumelvárást, ezzel stabilitást biztosít a csoport működéséhez. A működési költség 316,1 milliárd forintot tett ki a tavalyi évben, 49,9 százalékos éves költség/bevétel (CIR-) mutató mellett. A 2023-hoz képest magasabb költségszintet nagyrészt a cégcsoport bővülése okozta, 2024 áprilisától ugyanis a Fundamenta költségei is bekerültek a csoportköltségbe. A fenti eredmények mellett

az MBH Bank összesen 30 milliárd forint értékű bankadó- és extraprofitadó-korrekciót könyvelt a teljes évre.

„Az MBH Bank 2024-ben ismét teljesítette azt a stratégiai prioritást, hogy fenntartsa kiemelkedő jövedelmezőségét, növelje hitel- és betétállományát, valamint stabil, a szabályozói követelményeket jelentősen meghaladó tőkehelyzetet érjen el. Eredményeink jól példázzák, hogy az MBH Bank a lakosság és a vállalati szektor egyik első számú partnere. A stabil infláció, kiegyensúlyozott forintárfolyam és magas foglalkoztatottság ideális környezetet biztosított a bankcsoport számára, hogy jelentős növekedést érjen el – mind pénzügyi, mind piaci pozícióit tekintve” – emelte ki Krizsanovich Péter, az MBH Bank Stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

A 2024-es év mérföldkövei

2024-ben az organikus növekedésen túlmutatóan az MBH Bank nagy hangsúlyt fektetett az akvizíciós növekedésre is, aminek eredményeként két lépcsőben a társaság megvásárolta a Fundamenta Lakáskassza 91,23 százalékos részesedését. A 14,88 százalékos tulajdonrész megvásárlása a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után zárul le.

A hitelintézet továbbá 2024-ben is kiemelt szerepet vállalt a támogatott finanszírozási programokban is, többek között az Otthonfelújítási Program közvetítésével támogatta a lakosság energiahatékonysági beruházásait, az MFB Pont hálózatán keresztül pedig az MBH Bank továbbra is kulcsszereplő a vállalkozásokat segítő állami finanszírozási források kihelyezésében.

Erős nemzetközi láb

Nemzetközi szinten is jelentős előrelépést tett a bank: 750 millió eurós kötvénykibocsátást hajtott végre, ami a valaha volt legnagyobb ilyen típusú kibocsátás a magyar bankszektorban. A kötvényt több nyugat-európai és amerikai befektető vásárolta meg, a jegyzés pedig kedvezőbb feltételekkel zajlott, mint korábban.

A hitelminősítők továbbra is befektetésre ajánlott kategóriába sorolják az MBH Bankot, ami a befektetői bizalom stabilitását tükrözi. A bank célja 2025-ben is a fenntartható növekedés és az üzleti hatékonyság további javítása.

A pénzintézet várakozásai szerint 2025-ben erősebb növekedést tud felmutatni a magyar gazdaság. Stabil infláció, nyugodt forint, magas foglalkoztatottság mellett 2-3 százalékos GDP-t prognosztizál idén.

(Borítókép: Cserélik a logót az MKB Bank Váci úti épületén 2023. április 30-án. Fotó: Kovács Attila / MTI)