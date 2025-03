Megjelent az új rendelet az árrésstopról, egy hetük van a kereskedőknek cselekedni

Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter rendelete a péntek esti Magyar Közlönyben jelent meg, és a kihirdetését követő hetedik napon (tehát március 29-én) lép hatályba.

A rendelet szerint a 30 élelmiszer-kategóriában árcsökkentésre kötelezett kereskedők az érintett termékek listáját kötelesek feltüntetni üzletükben egy legalább A3 méretű táblán, valamint közvetlenül az árucikkek mellett egy címkén is tájékoztatni kell a vásárlókat a változásról.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet alapján

a hipermarket, nagy méretű szupermarket, szupermarket, diszkont és a diszkont területi minimumánál kisebb, de bruttó 200 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzletet üzemeltető kereskedő a vásárlók által használható összes bejáratánál, az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de legalább 297×420 milliméter nagyságú (A3 méret) méretben, jól látható információs táblán köteles kihelyezni a tájékoztatót;

a bruttó 200 négyzetmétert nem meghaladó alapterületű üzletet üzemeltető kereskedő az arculati elemeket és szöveget tartalmazó tájékoztatót a vásárlók által használható bejáratánál az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de legalább 210×297 milliméter nagyságú (A4 méret) méretben, jól látható információs táblán köteles kihelyezni;

a kereskedő köteles a formai követelményeket, arculati elemeket és szöveget tartalmazó jelzést is használni a vásárlók tájékoztatása érdekében, melyet közvetlenül a termék mellett – egyedi árkiírás alkalmazása esetén az egyedi árkiírás mellett –, jól látható helyen köteles kihelyezni, legalább 80×50 milliméter nagyságú méretben;

azon kereskedő, aki kizárólag csomagküldő kereskedelmet folytat, valamint azon kereskedő, aki rendelkezik internetes honlappal, honlapjának nyitó felületén jól látható méretben közzéteszi a tájékoztatót, valamint az egyes termékek ára mellett jól látható méretben elhelyezi a jelzést.

Fotó: kormány.hu

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a kormány március 11-én jelentette be az árrésstopot az elszabaduló infláció, valamint az „indokolatlan és túlzó áremelések” miatt. Az élelmiszerárak változásának első heti mérlegét mi is górcső alá vettük, ide kattintva elérhető az elemzésünk, ami egyelőre abba az irányba mutat, hogy a kormányzati beavatkozás elérheti a célját, vagyis az infláció csökkenését.

(Borítókép: Németh Kata / Index)