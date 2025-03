A Matolcsy-éra végnapjaiban lezavart cégátadási ügy kezd kiegyenesedni

Nagyon úgy néz ki, hogy Varga Mihály nem tétlenkedik új pozíciójában, ugyanis a Matolcsyék által hagyott keszekusza, korrupciógyanús cégátadási ügy egy szálát már sikerült is kibogozni. Varga a saját emberét ültette a cégháló egyik kulcsfontosságú pozíciójába, az Optima Befektető Zrt. élére, amellyel egyben a lengyelországi gigabukást összehozó GTC Holding Zrt. vezetői pozíciója is betelt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Magyar Nemzeti Bank új vezetése „minden jogi lehetőségre és területre kiterjedő” vizsgálatot jelentett be a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány és az Optima Zrt. működésével kapcsolatban. 2025. február 28-án új tulajdonost jegyeztek be a zrt.-nél, mégpedig a Közép-Európai III Magántőkealapot. A helyzet pikantériáját az adja, hogy ennek a magántőkealapnak a bejelentett címe a Pusztaszeri úton található, amely a Matolcsy család cégbirodalmának központjaként ismert. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) feljelentést is tett az ügyben.

Nem sokáig élvezhették azonban az új tulajdonosok a pozíciójukat, ugyanis két héttel később Varga Mihály, a jegybank új elnöke a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány élére új kuratóriumi vezetést jelölt ki, az alapítvány tulajdonában lévő Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. élére pedig új vezérigazgatót nevezett ki. Később kiderült, hogy Matolcsy Ádám – a jegybankot korábban vezető Matolcsy György fia – Kovács Petra álnéven irányította az ügyleteket és a több száz milliárd forint – több mint 500 milliárd, amelyből 400 milliárd közpénz – kiszervezését.

A Matolcsy-éra végnapjai

A 24.hu információi szerint ugyanakkor új dokumentum került elő, ami az elmúlt napok tulajdonosmizériáját nagyjából zárójelbe is teszi, ugyanis a 2025. március 14-i dátummal ellátott papír szerint „az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. összes részvénye az Optima Befektetési Zrt. értékpapírszámláján jóváírásra került”, vagyis „az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. 100 százalékos tulajdonosa a Közép-Európai Magántőkealap III helyett ismét az Optima Befektetési Zrt.”.

Így most Hegedűs István, akit Varga Mihály elnöki pozícióba kerülése után azonnal kinevezett az Optima Befektetési Zrt. élére, egyben az alapkezelő vezetője is lett. Ugyanaznap Hegedűs a GTC Holding Zrt. (a cég, amely súlyos milliárdokat bukott egy lengyelországi befektetéssel) közgyűlését is levezényelte

cégtulajdonosként, levezető elnökként, jegyzőkönyvvezetőként és szavazatszámlálóként egy személyben.

Ugyanis a GTC tulajdonosa két Optimum magántőkealap, aminek a tulajdonosa pedig az Optimum Befektetési Alapkezelő Zrt., vagyis Hegedűs. Itt Hegedűs megszavazta, hogy az Optima Befektető Zrt. éléről menesztett Stofa Ádám utódja is ő maga legyen.