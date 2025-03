Orbán Viktor előre megmondta, kinek a malmára hajtja a vizet Németország történelmi lépése

A geopolitikai feszültségek, a nemzetközi pénzpiaci hullámverések és a török belpolitikai válság ellenére a forint higgadtan manőverezett az elmúlt napokban, sőt még erősödött is, egészen 398 alá az euróval szemben. A magyar valuta szempontjából negatív hír, hogy a Trump–Putyin telefonos egyeztetés nem váltotta be a reményeket, ugyanakkor kedvező fejlemény, hogy a német parlament megszavazta az adósságfék reformját. A jövő hét legfontosabb hazai eseménye az MNB kamatdöntése lesz, ahol most szavaz először az új jegybankelnök, Varga Mihály. Heti összefoglalónk.