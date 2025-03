Orbán Viktor elárulta, hogy miért avatkoztak be az élelmiszeráraknál

A miniszterelnök szavai szerint a kereskedelmi láncok a csirkeszárnyra 42 százalékot tettek rá, a sertéskarajra 55-öt, a tejre 68-at, a tejfölre 129 százalékot, a tojásra 38-at, a túróra 69-et, a joghurt ára pedig 70 százalékkal nőtt.

Muszáj volt beavatkozni. Nem lehetett tovább nézni, hogy kifosszák az embereket, az áremelőknek meg kellett mondani, hogy eddig és ne tovább!

– jelentette ki a miniszterelnök a videóban, amely egy részlet volt a Kossuth rádiónak adott pénteki interjúból.

A kormány március 11-én jelentette be az árrésstopot az elszabaduló infláció, valamint az „indokolatlan és túlzó áremelések” miatt. Az élelmiszerárak változásának első heti mérlegét mi is górcső alá vettük, ide kattintva elérhető az elemzésünk, ami egyelőre abba az irányba mutat, hogy a kormányzati beavatkozás elérheti a célját, vagyis az infláció csökkenését. Azóta a Magyar Közlönyben is megjelent egy rendelet, miszerint az árrésstopra kötelezett áruházak és boltok kötelesek egy egységes információs táblával tájékoztatni a vásárlókat a változásokról.