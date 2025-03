Magyar Péter csapdát állított magának, Orbán Viktor pedig most kér egy kávét

Magyar Péter március 15-én elhangzott ígéretének megfelelően, ma elindult a Tisza Párt 13 kérdésből álló konzultációja. Nem véletlen, hogy a kérdéseket nem valódi referendum keretében tették fel, hiszen azok túlnyomórészt a népszavazási törvény tiltott tárgykörébe ütköznének. Ha alkotmányjogi felelősséget nem is kell vállalnia az ellenzéki politikusnak, azt már nehezen ússza meg, hogy követői ne kérjék számon rajta a szavazás eredményét.

Hétfő reggel nyolc órától elindult a Tisza Párt konzultációja, a Nemzet Hangja. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke március 15-i beszédében beharangozta, hogy pártja minden 16 év feletti magyart megkérdez arról, milyen országot szeretnének az Orbán-rendszer után. A Nemzet Hangja kezdeményezés keretében a kérdésekre április 11-ig lehet válaszolni online és személyesen egyaránt. A Tisza Párt elnökének a lépésére azután került sor, hogy Orbán Viktor március 7-én bejelentette, hogy véleménynyilvánító népszavazást indít Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. Magyar Péter egyébként nem csak a konzultációs ötletet, hanem magát a kérdést is átvette, amely 13. a Nemzet Hangja kérdéssorán.

Szavazás és népszavazás

Mindenekelőtt fontos tisztázni a véleménynyilvánító szavazás és a népszavazás közötti különbséget. Míg a véleménynyilvánító szavazás jogilag rugalmasabb és bármiről meg lehet kérdezni az embereket, addig a népszavazásnak szigorúak a feltételei. Hiszen a politikusok már a francia forradalom óta Európa-szerte jól tudják, hogy a népakaratnak meg kell jelennie a közügyekben, de a népet mégsem lehet akármiről megkérdezni.

Ennek megfelelően Magyarországon – hasonlóan más uniós országokhoz – nem lehet népszavazást kezdeményezni például

a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi adónemről, illetékről, járulékról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvény tartalmáról.

Emellett az is tilos, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásáról szóló törvények tartalmáról döntsenek népszavazással, ahogy az Országgyűlés feloszlatása is tabu. A közkegyelem gyakorlását is tilos népszavazással megvitatni.

Van, amiről nem dönthet a nép

A véleménynyilvánító szavazásnak nincsenek ilyen kritériumai, hiszen semmiféle jogszabály nem rendezi ezt a kérdést. Bármiről lehet véleménynyilvánító szavazást tartani. Akár azt is fel lehetne tenni, hogy Novák Katalin hozza-e nyilvánosságra a kegyelmi üggyel kapcsolatos döntésének a hátterét, ahogy azt is, hogy legyen-e ingyenes a sör. Ez utóbbi kérdésben az Alkotmánybíróság 2007-ben amúgy elutasított egy népszavazási kezdeményezést. A határozat indoklása is tanulságos:

Az Alkotmánybíróság a jövőben az egyértelműség részének tekinti azt is, hogy a népszavazási kérdésben foglalt döntési kötelezettség ne legyen kivitelezhetetlen, végrehajthatatlan, következményeiben kiszámíthatatlan.

Egy szó, mint száz, a véleménynyilvánító szavazásnak jogi következménye nincs, csak politika jelentősége van. Így a mostani szavazás egy dolgot rögzít

Ha Magyar Péter megnyeri a 2026-os választásokat, akkor neki politikai okok miatt egyszerűen végre kell hajtani azt, ami mellett a szavazásban résztvevők kiálltak.

Ha nem nyeri meg a következő választásokat, akkor sincs hova hátrálnia a kérdésekben, mostantól ezeknek a kérdéseknek a képviseletét várják majd el tőle. Hiszen gyakorlatilag most azt kérdezi a választóktól, hogy a kijelölt témákban hogyan kellene eljárnia a döntéshozónak.

Azzal együtt, hogy a Tisza Párt elnöke maga is hangsúlyozta, hogy ezek a kérdések nem egyértelműek, és nem lesz mindenhol egyértelmű többsége az egyik oldalnak.

Márpedig, ha most az emberek kiállnak például amellett, hogy az szja egységesen 9 százalékos legyen és ő jövőre megnyeri a választásokat, akkor nehezen lesz magyarázható, hogy miért nem alkalmazza ezt az adókulcsot. Ez a példa azért is fontos, mert Orbán Viktor régóta egyszámjegyű szja-t szeretne, de nem tudja államháztartási okokból megvalósítani. Magyar Péter ennek ellenére ezt úgy kérdezi meg most az emberektől, hogy jelenleg nincs minden információ a birtokában a költségvetés jelenlegi helyzetről.

Mindenki kevesebb adót szeretne fizetni

De térjünk vissza a népszavazásra. Magyar Péter most összesen tizenhárom kérdést tett fel, a mi értékelésünk szerint összesen hét gazdasági, hat pedig politikai felvetés. A hét gazdasági közül pedig szintén hat adószabályzást, illetve költségvetési kérdést érint. Márpedig erről nem véletlen, hogy nem lehet népszavazást tartani.

Az adópolitikai és költségvetési stratégiáról négyévente az országgyűlési választásokon szavazunk, amikor egy párt mellett döntünk.

Ugyanis a nép, akitől a közhatalom ered, nincs és nem is lehet a birtokában minden, ezzel kapcsolatos információnak, nincs szakmai rálátása ezekre a kérdésekre. Konkrét költségvetési és az adópolitikai kérdésekről nem lehet érzelmi alapon dönteni. Arról nem is beszélve, hogy nyilvánvalóan mindenki kevesebb adót szeretne fizetni. De tényleg, ki nem szeretné, hogy az állam évente minimum 500 milliárd forint extra forrást biztosítson az állami egészségügyi rendszer fejlesztésére?

Ezt a levest Magyar Péter főzte

Így tehát most úgy fognak igennel szavazni az emberek, hogy nincsenek információik arról – ahogyan Magyar Péternek sem –, hogy ezekbe a költségvetést érintő kérdésekbe beleroppan-e az ország. Maradjunk a példánál, körültekintően a kérdés így hangzana: akkor is szeretné, hogy 500 milliárd forint extra forrást biztosítson az állami egészségügyi rendszer fejlesztésére, ha ez esetleg az államháztartás csődjét okozná és ön emiatt elveszítené a munkahelyét?

Ám a szavazók és Magyar Péter között egy különbség van: a Tisza Párt elnöke politikai felelősséget vállal a válaszokért. ha most az általa indított szavazáson az emberek számon is kérik majd tőle, amit megszavaznak.

Ahogy azt levezettük, az alábbi kérdésekről nem is lehetne – legalábbis formális népszavazás keretében – megkérdezni az embereket és ennek okai vannak:

Egyetért-e ön azzal, hogy a gyógyszerek áfakulcsa 0 százalékra csökkenjen? Egyetért-e ön azzal, hogy az állam ne fordíthasson költségvetési forrásokat magánegészségügyi beruházások támogatására, és évente minimum 500 milliárd forint extra forrást biztosítson az állami egészségügyi rendszer fejlesztésére? Egyetért-e ön azzal, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsa maximum 5 százalék legyen? Egyetért-e ön azzal, hogy az szja egységesen 9 százalékra csökkenjen? Egyetért-e ön azzal, hogy újra bevezetésre kerüljön a korábbi területeken a kata adózási forma? Egyetért-e ön azzal, hogy az 5 milliárd forintos vagyon felett extra adófizetési kötelezettség kerüljön kiszabásra?

Persze ezekre mindenki igennel szavaz majd, de nem véletlen, hogy ezt népszavazással nem lehetne feltenni. Hiszen akkor automatikusan elképesztően nehéz helyzetbe kerülne a költségvetés, mert jogilag erre rákényszerülnének a döntéshozók. Esetleg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek úgy kellene költségvetést készítenie 2026-ra, hogy nincs bevétele az államnak.

Ezt Magyar Péter is jól tudja, ezért indított véleménynyilvánító szavazást. Ugyanakkor a Tisza Párt elnöke, ahogy azt korábban levezettük, kezdeményezésével most a saját farkába harapott: a rá szavazók a konzultáció eredményét biztos, hogy számon fogják kérni tőle.

