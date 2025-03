Beavatkozott a kormány, itt a fordulat az élelmiszereknél

Az árrésstop hatására egyes termékek ára 60 százalékkal is csökkent, különösen a tejfölök, joghurtok és margarinfélék esetében. Ugyanakkor voltak olyan termékek is, amelyek drágultak, amit egyes esetekben akciók lejárta vagy beszállítói áremelések okozhattak.

A fogyasztói árak emelkedése a januári magas szint után februárban sem lassított. A lakosság leginkább az élelmiszerárakon keresztül érzi a bőrén az inflációt. Mivel februárban az élelmiszerek ára 7,1 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest, március 11-én Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy 30 élelmiszer-kategóriára árkorlátozást vezetnek be, ezen belül rengeteg termék megtalálható – ennek részleteiről az alábbi cikkünkben írtunk.

Majd arról is beszámoltunk, hogy a bevezetett árrésstop első 48 órájának tapasztalatai alapján van olyan termék, amelynél 60 százalék fölötti volt az áresés, miközben a bejelentés csak 10 százalékot prognosztizált. Majd az Index elemzéséből az is kiderült, hogy a legnagyobb, 30 százalék feletti átlagos árcsökkenést a laktózmentes margarin és a sütőmargarin, a sertészsír és a laktózmentes natúr joghurtok esetében tapasztalhatjuk.

Hatalmas áresés a tejfölnél

Hétfőn a Portfolio arról írt, hogy az intézkedést követően az online árfigyelő több mint 2500 terméke közül bizonyos termékek drágulása mögött voltak olyan tényezők is, mint egy akciós időszak vége vagy beszállítói áremelés.

Az általuk vizsgált 2547 termékből 1044-nek csökkent az ára, 1185-nek nem változott, és 319-nek emelkedett. Vagyis az online árfigyelő rendszerben nyilvántartott termékek sokkal nagyobb része lett olcsóbb.

A csökkenő árú termékek aránya a legjelentősebben az Auchanban volt megfigyelhető (44,1 százalék), míg a legkevésbé az Aldi (37,2 százalék) termékeinél volt hatása az árrésstopnak. A 2549 termék közül mindössze 33 esetében láttak 40 százaléknál nagyobb áremelkedést, ebből 17 termék a SPAR-ban, 8 az Auchanban, 5 a Tescóban és 1-1 termék a három diszkontban található.

Ebben a csoportban 6 tésztaféle is található, de akadnak virslik, sonkák, szalámik és gyümölcsök is. A csoportban van 4 olyan termék, amelyeket érint az árrésstop, így ezek esetében lehet szó adathibáról, lejáró akcióról vagy megemelt beszállítói árról. Ugyanakkor a termékek többségének ára csökkent a listában, sok közülük 50 százaléknál is nagyobb mértékben, boltláncok szerint nézve a SPAR-ban 11, az Auchanban 7, a Tescóban 6, a Lidlben és a Pennyben 2-2 termék ára csökkent ilyen mértékben.

A tejfölök zöme átlagosan 30–50 százalékkal lett olcsóbb, de voltak extrém áresések is.

Jelentősen csökkent a joghurtok ára is, néhány kivételtől eltekintve 20–50 százalékkal. Ugyanakkor az árfigyelőben szereplő vajak árai – szintén néhány kivételtől eltekintve – átlagosan 10–50 százalékkal csökkentek.

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap arra hívta fel a figyelmet, hogy a kereskedelmi láncok hatalmas profitot tettek az élelmiszerekre. „Muszáj volt beavatkozni.” A miniszterelnök szavai szerint a kereskedelmi láncok

a csirkeszárnyra 42 százalékot tettek rá,

a sertéskarajra 55-öt,

a tejre 68-at,

a tejfölre 129 százalékot,

a tojásra 38-at,

a túróra 69-et,

a joghurt ára pedig 70 százalékkal nőtt.

„Nem lehetett tovább nézni, hogy kifosszák az embereket, az áremelőknek meg kellett mondani, hogy eddig és ne tovább!” – jelentette ki a miniszterelnök a videóban, amely egy részlet volt a Kossuth rádiónak adott pénteki interjúból.