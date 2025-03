Érdemes sietni a tankolással, keddtől ismét jön a drágulás

Keddtől újabb nagykereskedelmi árváltozás lép életbe, a benzin és a gázolaj ára is 2-2 forinttal emelkedik majd – számolt be a holtankoljak.hu. Bár hasonló bejelentés történt pénteken is, ennek ellenére a magyar kiskerárak változatlanok maradtak.

Ha a kutak nem érvényesítik a 2-2 forintos emelést, akkor továbbra is átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 599 Forint/liter

Gázolaj: 611 Forint/liter

A benzinkutakon legutóbb március 20-án változtak az árak, akkor a benziné emelkedett, a gázolajé csökkent.