Úgy néz ki, hogy 2024 a bankok éve volt Magyarországon

A turbulens gazdasági környezet közepette újabb bank számolt be kiváló pénzügyi eredményről. A CIB Csoport bejelentette: 2024 több szempontból is története legsikeresebb éve volt, idén pedig valamennyi szegmensben további bővülést várnak.

Úgy tűnik, hiába a nehéz és egyben továbbra is bizonytalan gazdasági környezet, a bankok nehéz körülmények között is csúcsokat halmoznak. Az OTP, valamint az MBH Bank után a CIB Bank is kiváló 2024-es évről számolt be, ami több szempontból is története legjobb éve volt.

A csoport tovább tudta növelni piaci részesedését stratégiailag kiemelt szegmenseiben, bővítette a távoli szerződéskötéssel igénybe vehető szolgáltatásainak körét és a digitális csatornákon keresztül elérhető termékeinek kínálatát. Kiemelt céljai közé tartozik a digitális banki szolgáltatások továbbfejlesztése, ezzel párhuzamosan a fiókhálózat szerepkörének átalakítása, a fenntartható hitelezés bővítése, a költséghatékonyság javítása és a bevételek növelése a hitelportfólió jó minőségének fenntartása mellett

– közölte Simák Pál elnök-vezérigazgató a bank eredményeit bemutató sajtótájékoztatón, aki azt is közölte, hogy a bank kimaxolta az extraprofit adóteher lefelezéséhez szükséges állampapírvásárlást, ennek köszönhetően tavaly 14,6 milliárdról 8,7 milliárd csökkent a befizetett extraprofitadó.

Lakossági és vállalati szegmensben is stabil a növekedés

A CIB Bank mind a lakossági, mint a vállalati szegmensben nagyot ment tavaly.

A bank 2024-ben 15 százalékkal növelte a kezelt lakossági vagyont és 9 százalékkal a hitelállományt, míg a lakáshitelezésben 7,1 százalékos piaci részesedést ért el. A lakossági üzletág több fő területre fókuszál: csalásmegelőzés, ügyfélelégedettség növelése és a megtakarítások védelme. „A digitális ügyfelek aránya 80 százalék, a fedezetlen kölcsönök 58 százalékát teljesen digitálisan folyósítják, és a számlanyitások 30 százaléka digitális úton történik” – mondta Ákos Tamás, a lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettes.

A kisvállalati üzletágban 5 százalékos hitel- és lízingállomány-növekedést realizáltak, és 22 százalékkal nőtt a kisvállalati ügyfelek befektetési alapjainak állománya. „A bank idén a lakossági ügyfélszám bővítésére, a fedezetlen hitelek automatizációjára és két számjegyű jelzáloghitel-piaci részesedés elérésére törekszik” – jelezte Ákos Tamás.

A bank vállalati ügyfélszáma tavaly 6 százalékkal nőtt, és 126 új ügyfél akvirálásával 7 százalékra növelték piaci részesedésüket – számolt be Szabó Balázs, a CIB Bank vállalati üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese.

„A vállalati üzletágat kiegyensúlyozott ügyfélszerzési és megtartási stratégia, valamint a piaci részesedés növekedése jellemezte. Az egymilliárd forint feletti árbevétellel rendelkező vállalatok körében a bank akvizíciós eredményei kiemelkedőek voltak, bár a korábban kitűzött harmadik hely helyett az ötödik helyet sikerült elérni” – tette hozzá a vállalati üzletágért felelős vezérigazgató-helyettes.

Rekordokat értek el a faktoring területén, valamint 18,9 milliárd forintnyi ESG-finanszírozással támogatták a zöldgazdaságot. Hasonló siker figyelhető meg a lízing területén, ahol 20 százalékkal sikerült növelni a flottafinanszírozás új kihelyezéseit.

„A digitalizáció terén jelentős lépések történtek. Az internetbanki szolgáltatások bővítése és a teljesen online számlanyitási lehetőség egyre nagyobb népszerűségnek örvend a vállalati ügyfelek körében. A fenntartható finanszírozás területén is komoly eredményeket ért el a bank, a zöldhitelezés volumene 40 százalékkal haladta meg a tervezett célokat. Az ESG-szempontok kiemelt figyelmet kapnak, különösen a kkv-k zöldberuházásainak támogatásával” – mondta Szabó Balázs.

Stratégiai prioritások, jövőbeli kilátások

Simák Pál elmondta: a CIB Bank négyéves stratégiai ciklusokban működik, jelenleg a 2025-ig tartó ciklus utolsó évében van. A stratégia kiemelt pillérei:

Digitalizáció: az ügyfelek több mint 80 százaléka már digitális csatornákat használ, ami az egyik legmagasabb arány a magyar bankpiacon.

Fenntarthatóság (ESG): a bank jelentős erőforrásokat fordít zöldtermékek fejlesztésére és a környezeti lábnyom csökkentésére.

Növekedés: a bank stratégiai célja, hogy növelje ügyfélkörét, jelenleg 455 ezer ügyféllel rendelkezik, de ezt 500 ezerre szeretné emelni a következő években.

„A hitelezési aktivitás növekedése még várat magára, a banki piac általános lassulása és a vállalatok kivárási stratégiája miatt. A megtakarítások terén azonban jelentős emelkedés tapasztalható, különösen az állampapírok és befektetési alapok iránti kereslet növekedése miatt. Az agrárfinanszírozás szempontjából az EU-támogatások megérkezése kulcsszerepet játszhat a piaci aktivitás fokozásában – mondta az elnök-vezérigazgató.

Ami a vállalati üzletágat illetve, a bank 2025-ben is a stabil növekedés fenntartását tűzte ki célul, folytatva a digitális fejlesztéseket, az ESG-alapú finanszírozást és az ügyfélkör további bővítését.

Ami a várható gazdasági kilátásokat illeti: a bank idei inflációs várakozása 5 százalék, ami magasabb a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által előrejelzett 3,3-4,1 százalékos fogyasztóiár-indexnél. A GDP-növekedést 2025-re 2, 2026-ra 3,1 százalékra várják, ami szintén pesszimistább becslés a jegybankénál. Az euróárfolyama 2024-ben átlagosan 405,9, 2025-ben pedig 413,5 forint lehet, míg a kamatszintet 5,75 százalékra prognosztizálják. A lakossági és kisvállalati hitelezésnél egyaránt növekedést várnak, utóbbit főként a támogatott hitelprogramok hatására.

Nézzük a fő számokat!

A CIB Csoport a 2024-es üzleti évet 71 905 millió forint nyereséggel zárta, 14,1 százalékkal meghaladva a 2023. évi értéket.

A mérlegfőösszeg 3 463 210 millió forintot tett ki 2024. december végén (+4,4 százalék 2023. decemberhez képest). A növekvő mérlegfőösszeget főként az ügyfél- és banki források növekedése eredményezte.

2024. december végén a konszolidált bruttó ügyfélhitel-állomány 1 668 719 millió forint volt (+4,4 százalék növekedés 2023 végéhez képest). A vállalati szegmensben a gazdasági bizonytalanságok és az NHP nagymértékű kifutása miatt alacsony volt az új finanszírozás iránti kereslet, ezzel szemben a lakossági piacon az új jelzáloghitelek iránti kereslet 17 százalékkal nőtt a fellendülő lakáspiaccal összhangban, míg a személyi kölcsönök új folyósítása 60 százalékkal emelkedett.

Az ügyfélbetétek állománya 2 530 108 millió forint volt december végén (+5,5 százalékkal magasabb a 2023 végi értéknél), a növekedéshez elsősorban a lakossági szegmensek járultak hozzá.

A saját tőke az időszak végén 356 138 millió forint volt (+12,4 százalékkal nagyobb 2023 végéhez képest), a növekedés főként a tárgyidőszaki nyereségnek köszönhető.

A bevételek 174 223 millió forintot tettek ki (+3,5 százalék 2023 hasonló időszakához képest). A bevételek az alacsonyabb kamatkörnyezet ellenére is nőttek 2023-hoz viszonyítva, köszönhetően a növekvő üzleti aktivitásnak, különösen az ügyfélhitelezésben és a megtakarításokban, valamint a növekvő tranzakciós forgalomnak.

A hitelportfólió minősége erős maradt, a 90 napon túli késedelemben lévő hitelek aránya 0,5 százalékra javult (-0,07 százalékkal csökkent 2023 végéhez képest).

Jutalékbevételeink a piaci átlagot meghaladóan növekedtek, a működési költségek növekedésének üteme pedig a szektorátlag alatt maradt. A csoport működési költségei 12,9 százalékkal emelkedtek az előző évi szinthez képest, és 73 830 millió forintot tettek ki bankadó és extraprofitadó nélkül, főként a beszállítók inflációs áremelése és a béremelések miatt.

A csoport által fizetett bankadó az extraprofitadóval együtt 14 472 millió forinttal járult hozzá a magyar költségvetéshez 2024-ben.

A költség/bevétel aránya 2024-ben nagyon egészséges 42,4 százalékot ért el.

Növelte piaci részesedését vállalati betétgyűjtésben (5,1-ről 5,4 százalékra), és a piacnál gyorsabban nőtt a lakossági személyi kölcsön új folyósításban (CIB Csoport +60,0 százalék; piaci átlag +57,2 százalék).

A lízingpiacot 2024-ben több területen is jellemző jelentős visszaeséshez képest a CIB Lízing az agrárlízing-terület új folyósításában meg tudta tartani a finanszírozási volumenét (CIB Lízing -0,8 százalék; piaci átlag -28,6 százalék.), és a géplízing-finanszírozás területén +45,2 százalékos növekedést ért el az új folyósításban, miközben a piaci átlag -4,9 százalék volt.

A vállalatcsoport mindeközben további lépéseket tett:

a díjbevétel-termelő képesség erősítésére, a mérlegszerkezet átalakítására, hogy bevétel-termelő képessége még kevésbé függjön a kamatkörnyezet változásától. Miközben az átlagos kamatszint a felére csökkent, a CIB képes volt nettó működési bevételét növelni. Ehhez a hitel- és betétállomány megelőző években már bizonyított intenzív növelésének folytatása mellett olyan szolgáltatások felfuttatása és továbbfejlesztése járult hozzá, mint a banki biztosítás, a vagyonkezelés vagy az úgynevezett Confirming faktoringszolgáltatás;

a tevékenységei egyszerűsítése irányába automatizáláson, folyamatai újratervezésén és új prioritások felállításán keresztül;

az ESG-stratégia végrehajtására, az energiafelhasználás optimalizálására, az ESG-szempontok vállalatirányítási szintű beépítésére, a termékportfolió ESG-szempontú bővítésére, átalakítására.

a kibercsalás-kísérletek még aktívabb megelőzéséért integrált kampányokkal hívta fel a lakosság figyelmét a veszélyekre ésmegelőzési módokra.

