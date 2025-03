Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője félmillió forintra emelné a díjmentesen felvehető készpénzmennyiséget, emiatt törvényjavaslatot nyújtott be március 24-én. A javaslat tartalmazza továbbá azt is, hogy elfogadása esetén százezer forintig a bolti készpénzfelvétel is díjtalan lenne.