Varga Mihály kemény üzenetet küldött, Orbán Viktortól is kért egy fontos dolgot

Az elemzői várakozásoknak megfelelően a Monetáris Tanács kedden nem változtatott az alapkamat mértékén, továbbra is 6,5 százalékon tartják. Orbán Viktor miniszterelnök tavaly úgy döntött, hogy március 4-től Varga Mihályt nevezi ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) élére, így – a szokásoknak megfelelően március utolsó hetének keddi napján – az új jegybankelnök megtartotta az első Monetáris Tanács ülését.

A Magyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata egyértelmű: az árstabilitás fenntartása

– ezt válaszolta legutóbb az Index kérdéseire Varga Mihály. A március elején hivatalba lépő új jegybankelnök egyszer és mindenkorra világossá tette: a legnagyobb ellensége az infláció, és minden erejével ez ellen küzd majd a Szabadság téren. A jegybanki törvényben nem rögzített feladatokat, ami nem kapcsolódik szorosan az MNB működéséhez, redukálják.

Érdemes felidézni, ahogy Varga Mihály elfoglalta a hivatalát öt hónapos csúcsra jutott a forint az euróval szemben. A forint erősödésében komoly szerepet játszott, hogy átvette a stafétabotot. Az Index által megkérdezett elemzők már korábban jelezték, hogy az első ülésen nem változik majd az irányadó kamatláb. Ez nem is csoda, a kamatcsökkentést az infláció nem teszi lehetővé, sőt azt a nemzetközi monetáris politikai környezet sem támogatja. Sőt, a fő kérdés inkább az volt, hogy emelik-e.

A pénzromlás az idén várhatóan 5 százalék felett alakul, ami azt jelenti, hogy a jegybanknak van tennivalója az infláció leküzdése érdekében.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint ebben a helyzetben még a változatlanul tartott kamatok mellett is jelentős mennyiségi szigorítás valósulna meg itthon, ami felfelé irányuló nyomást gyakorolhat a bankközi kamatokra. Könnyen lehet, hogy ezt ellensúlyozandó, az MNB végül (régi) új eszközök bevezetésével visszapumpálja a kieső likviditás egy jelentős részét (mondjuk az NHP/NKP/állampapír-vásárlás valamiféle zöldreinkarnációjával) az év második felében.

Varga Mihály: Az alapkamat huzamosabb ideig a jelenlegi szinten maradhat

„Az inflációs pálya az idei évben a korábban vártnál magasabban alakul, az inflációs cél elérése későbbre tolódik” – jelezte a kamatdöntést követő háttérbeszélgetésen Varga Mihály jegybankelnök.

Elmondta, hogy a jegybank az árstabilitás elérésével és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával tud a leghatékonyabban hozzájárulni a gazdasági szereplők fokozott óvatosságának oldásához és a gazdasági növekedés elősegítésében. A szigorú irányultságú monetáris politikai a pozitív reálkamat biztosításával járul hozzá az inflációs cél fenntartható eléréséhez.

„Az alapkamat huzamosabb ideig a jelenlegi szinten maradhat”

– jelezte. A legfontosabb makrogazdasági és pénzügyi üzenetek között említette, hogy a globális infláció csökkenése 2024 őszén megállt. A vámemelések, valamint az élelmiszerek és a piaci szolgáltatások árakalulása felfelé mutató inflációs kockázatot jelentenek.

Itthon az év eleji átárazások a korábban vártnál magasabban alakultak.

A növekedési motorjai a fogyasztás és az előretekintően élénkülő export lesznek. A fizetési mérleg tartós többletet mutat, miközben az államdósság-ráta mérséklődik.

Így pörög fel a magyar gazdaság

Varga Mihály szerint élénkülhet az európai gazdaság, miután Németország költségvetési élénkítésről döntött. Ugyanakkor a kiadásnövelő tervek az európai piacokon a hozamok növekedésével járt együtt.

„Az árrések hatósági korlátozása mérsékelni fogja a fogyasztói árakat”

– világíott rá, ugyanakkor megjegyezte, hogy a piaci szolgáltatások erősebb árdinamikája magasabb inflációs pálya irányába hat. Az infláció a jegybanki toleranciasáv felett alakulhat, azonban 2026 elején a sávon belülre kerülhet, és az év végére közelíti meg a 3 százalékos célt.

Arra is kitért, hogy a magyar gazdaság a tavalyi negyedik negyedévében már növekedett, kikerült a recesszióból, és az idei év elején folytatódott a növekedés. A fogyasztás tovább nőhet, az ipar rossz teljesítményét pedig az új kapacitások támogatják majd idén. Arra számít, hogy az államadósság csökkenő pályán lesz. A fogyasztás a növekedés motorja lehet, hangsúlyozta újfent.

Újságírói kérdésekre válaszolt Varga Mihály

Az előadás után sor került az újságírói kérdésekre. Az alapítványok ügyével kapcsolatban elmondta, hogy a jegybank arra törekszik, hogy a jegybank fő feladataihoz nem tartozó tevékenységeket redukálja. Ebbe a körbe tartozónak érzi az alapítványok működését is, ezeket így felülvizsgálják, racionalizálják a működésüket. A személycserékről elmondta, hogy az alapítványok és az Optima élére új vezetőket neveztek ki, a vizsgálat pedig folyik. Rátért arra is, amit lapunk is megírt, hogy rendőrségi nyomozás is indult az ügyben.

A jegybank üdvözli, hogy a kormány is elkötelezett az infláció csökkentése mellett. Az árrésstop bevezetése egy új eszköz, ilyen korábban nem volt – szögezte le.

Azzal számolunk, hogy az élelmiszerárrések korlátozása 0,8 százalékponttal mérsékli az inflációt márciusban és áprilisban, lejjebb fogja szorítani az élelmiszerek áremelési ütemét.

Úgy véljük, hogy a márciusi infláció már alacsonyabb lesz a februárinál” – mondta Varga.

Varga Mihály az Indexnek: Megindult a hitelezés

Az eseményen személyesen jelenlévő kollégánk, Szabó Gyula vezető gazdasági újságíró is kérdezett Varga Mihálytól.

Jelenleg is vannak érvényben olyan kormányzati intézkedések, amelyek enyhítik a monetáris transzmissziót, ezek milyen hatással vannak az inflációs pályára? Több fiskális politikában szereplő politikus elmondta, hogy érdemes lenne az NHP-hoz hasonló programot indítania az MNB-nek, ahhoz hogy hitelezési ágon elindulhasson a növekedés. Erről mi az álláspontja?

„Mi mindig az adott állapotból vagy kormányzati bejelentésekből és más intézmények bejelentéseiből indulunk ki. Ilyen például az árréstop bejelentése is, amelyről kiderült, hogy május végéig fog fennálni. Amikor az inflációszámításra térünk ki, ezeket vesszük alapul. A kormányzattal való együttműködés jövőbeli kérdése, hogyan lehet mind a fiskális, mind a moteáris politikában a hatékonyságot növelni.

Örömteli hír, hogy a kormány elkötelezett az infláció csökkentése mellett, a kormány nyilatkozott abban a tekintetben, hogy az erősödő árfolyam kedvező hatásokkal bír az inflációra, gazdaságra, várakozásokra is.

Van egy olyan összhang, ami a korábbi időszakban talán kevésbé állt fönn.

A hitelösztönzésről elmondta, hogy minden mértékadó elemzés szerint nem árazási és likviditási problémák vannak. A magyar bankrendszer likviditása és a rendben van, a vállalatok likviditása is a régiós átlag felett van. A bizonytalanságok az, amiben változásokra van szükség. Ami a lakossági hitelezést érinti, az is megindult, ami az idei gazdasági növekedés fontos eleme lesz” – válaszolta lapunknak.

Visszatérve az alapítványokra elmondta, hogy „a múlt héten kezdeményeztem miniszterelnök úrnál, hogy a jegybank ilyen típusú tevékenységet tekintsük át. Átlátható, világos struktúrát szeretnék létrehozni, mondta az alapítványok kapcsán.”

A szabályozó oldal a kormánynál van, ezért is fordult Varga Orbán Viktorhoz. Ilyen típusú tevékenységekre hosszú távon nincs szüksége a jegybaknak – zárta a tájékoztatót.

(Borítókép: Varga Mihály 2023. december 13-án. Fotó: Németh Kata / Index)