Az új adatok szerint 874 élelmiszernek csökkent az ára az árrésstopnak köszönhetően – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára szerdán a TV2 Mokka című műsorában.

Zsigó Róbert hozzátette, azért vezették be az árrésstopot, mert látszott, hogy „az árak nem emelkednek, hanem az árakat emelik”. Az elmúlt napok alatt bebizonyosodott az, hogy a kereskedelmi láncok valóban extraprofitot tettek az élelmiszerekre – jegyezte meg.

Elmondta, hogy az elmúlt kilenc napban az átlagos árcsökkenés 17,7 százalék volt, ráadásul van olyan élelmiszer, amely 60 százalékkal, 27 élelmiszer 50 százalékkal, míg több áru 40 és 50 százalék közötti arányban lett olcsóbb. A legnagyobb mértékben a tejtermékek ára csökkent, korábban a tejnél 68, tejfölnél 129, a joghurtnál 70 százalék volt az árrés.

Ellenőrzik az árrésstop betartását, súlyos bírság járhat az intézkedés elmulasztásáért

Az árrésstoprendelet betartását a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a Gazdasági Versenyhivatal hetente körülbelül száz üzletben ellenőrzi. Azt is vizsgálják, hogy a kereskedők nem terhelik-e át más termékekre a profitot. Hetvenkét terméknek nőtt az ára, aminek egyenként megvizsgálják az okát, az is lehet, hogy egy korábban akciós termék lett drágább – fűzte hozzá.

Közölte, termékkategóriánként ötmillió forintos bírságot kaphatnak a kereskedők, végső esetben be is zárhatják az üzletet, ha nem tartják be ezt az embereknek, a családoknak fontos intézkedést. „Nem fenyegetőzünk, nem akarunk háborút a kereskedelmi láncokkal, de minden egyes ügyet megvizsgálunk, és ahol jogszabálysértés történt, meg fogjuk büntetni a kereskedőt” – fogalmazott.

Kitért arra is, hogy az árréscsökkentés hatása az áprilisi inflációs adatokban látható majd először. „Az árrésstopot május 31-ig vezettük be, meglátjuk a tapasztalatokat, hogyan kell tovább folytatni, nem szabad engedni, hogy az árak emelkedjenek” – mondta.

A kormány adócsökkentési programjáról is beszélt az államtitkár

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a kormány a legnagyobb adócsökkentési programot hajtja végre a családokkal kapcsolatban. A 25 év alatti fiatalok, a négy- és több gyermekes édesanyák eddig is szja-mentesek voltak, a 30 év alatti édesanyák pedig 2023. január 1. óta, de csak az átlagbér erejéig. Most a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmük után adómentesek lesznek, és a 2023. január 1. előtt született gyermekeket is figyelembe veszik a mentességnél.