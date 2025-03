A telefon- és internetszolgáltatások díjaiba is belenyúlhat a kormány

A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte, hogy a kormányzat a banki szolgáltatások mellett a telefon- és internetszolgáltatások díjaiba is beavatkozhat, továbbá az élelmiszer-árréstopot további kategóriákra terjeszthetik ki, szükség esetén pedig visszahozhatják a hatósági árakat.

Nagy Márton korábban egy Facebook-videóban beszélt arról, hogy a bankok idei jelentős számladíjemelése nem indokolt, mint ahogy a KSH adatai azt írják, így a tárcavezető kijelentette, ha kell, beavatkoznak a területen.

„Mi is azt látjuk, hogy februárban nagyon jelentősen emelkedtek a bankszámladíjak: éves összehasonlításban a pénzügyi szolgáltatások díjai 13 százalékkal voltak magasabbak. A készpénzfelvétel díja 15 százalékkal, a folyószámla-vezetés díja 26 százalékkal drágult” – fogalmazott a tárcavezető.

A 24.hu megkérdezte a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy milyen drágulást korlátozó lépéseket terveznek a szolgáltatói ágazatokban. A minisztérium a következőt válaszolta:

Első lépésként önkéntes árkorlátozást kértünk a bankoktól, és javasoltuk speciális, elsősorban a nyugdíjasoknak és családoknak szóló számlacsomagok kidolgozását. Az eddigi ajánlatok nem voltak kielégítőek, ezért a tárgyalások tovább folytatódnak.

Válaszukban hozzátették, hogy „a telefon- és internetszolgáltatások díjai az elmúlt évben jelentős mértékben emelkedtek, így ezek nyomon követése mellett a kormány kész ezeken a területeken is beavatkozni, ha szükséges a méltányos árak fenntartása érdekében”.

Megfenyegette a bankokat Nagy Márton, beavatkozhatnak a számladíjakba

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a számlatulajdonosok számára minden tavasszal visszatérő jelenség, hogy a banki költségek emelkednek. Ennek oka, hogy a pénzintézetek jogosultak az előző évi fogyasztóiár-index mértékének megfelelően módosítani a számlákhoz kapcsolódó díjakat és költségeket. Idén azonban különösen fájdalmas ez a változás, hiszen a tranzakciós illeték miatt korábban már végbement egy díjemelés, így az első negyedévben kétszer emelkedtek a számlaköltségek.

Az áremelkedés nem csupán az alapdíjakat érinti, az egyes megbízások költségeit is befolyásolhatja. A szokásos éves díjmódosítás most sem marad el, és már több bank bejelentette a drágulást, így az OTP Banknál és az UniCredit Banknál már március 1-től emelkedtek a díjak, valamint április 1-től növeli meg több díjtételét a CIB Bank, a KDB Bank, a K&H Bank, valamint a MagNet Bank is. Az MBH Bank esetében április 30-tól vagy május 1-től emelkednek a díjak, attól függően, hogy milyen számlával rendelkeznek az ügyfelek.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán jelentkezett egy rövid bejegyzéssel, amelyben kilátásba helyezte, hogy beavatkozhatnak a pénzintézetek gyakorlatába.

A banki számladíjak jelentősen emelkednek. Ez nem indokolt, ezért ha kell, itt is lépni fogunk!!

– írta bejegyzésében a tárcavezető.