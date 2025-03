Megújulhat az egyedi kormánydöntés alapján megítélt támogatások rendszere

Tavasszal módosíthatja a kormány az egyedi döntés alapján megítélt támogatások rendszerét, mellyel a magyar gazdaság növekedési irányát segítenék elő. A pályázatokban előnybe kerülnének a kutatás-fejlesztést is végző vállalatok beruházásai. Ugyanakkor újabb kötelezettségeket is előírnának a pályázóknak, de számos könnyítést is tartalmazna a szabályozás.