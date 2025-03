Az elmúlt hetek talán legnagyobb közéleti botránya a Matolcsy György korábbi jegybankelnök leköszönése után kirobbant MNB-alapítvány-gate. Az Állami Számvevőszék több száz oldalas riportban foglalta össze a feltárt hibákat és hiányosságokat. Varga Mihály új MNB-elnök teljes körű vizsgálatot sürgetett, miközben a vezető tisztségviselők többségét lecserélték, de volt, aki magától távozott. A botrány kirobbanása óta Matolcsy György még nem szólalt meg. Az Index telefonon érte el a volt jegybankelnököt, aki egy rövid interjúban válaszolt a vizsgálattal kapcsolatos kérdéseink egy részére. Kitért a szerinte az Állami Számvevőszék jelentésében található hibákra, a jegybanki alapítványok vagyoni helyzetére, és értékelte a 12 éves elnöki mandátumát is. A volt jegybankelnök az ÁSZ-vizsgálat megállapításait, annak hitelességét több ponton megkérdőjelezi. Az ügyben továbbra is ellentmondásos állítások feszülnek egymásnak, amit majd a folyamatban lévő rendőrségi nyomozás tisztázhat.

Az Állami Számvevőszék a közelmúltban adott ki jelentést a jegybanki alapítványokról. A jelentést követően az Állami Számvevőszék közölte, a jegybank ügyeiben feljelentést tett az ügyészségen, a Magyar Nemzeti Bank alapítványa, a PADME átvilágítását követően. Az ÁSZ szerint az egykor 266 milliárd forintos tőkével induló alapítvány vizsgálata után vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja vetődött fel. A számvevőszék azt írta, hogy a vagyonkezelést, a befektetéseket egy lényegében átláthatatlan, a valós vagyon értékelését szinte ellehetetlenítő, közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok és magántőkealapok által alkotott cég- és befektetési struktúrán (Optima-csoport) keresztül hajtotta végre.

„Iratellenes, tényeket nélkülöző ÁSZ-jelentés”

Matolcsy György kérdésünkre elmondta, hogy alaposan áttanulmányozta az ÁSZ mindhárom jelentését, és úgy látja, azokban olyan megállapítások szerepelnek, amelyek iratellenesek és egyáltalán nem felelnek meg a tényeknek.

Mint mondta, az is kiderült ezeket a tanulmányokat nézve, hogy az Optima Befektetési Zrt. és a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADMA) is érdemben válaszolt az ÁSZ valamennyi megállapítására.

Valami miatt azonban mégsem vették figyelembe ezeket, sőt az ÁSZ elnöke (Windisch László – a szerk.) szándékosan olyan értékelést is nekem tulajdonított az alapítvány és az Optima-csoport vagyoni helyzetéről, amit én sosem mondtam, nem is mondhattam

– mondta Matolcsy György, aki szerint „az is felfoghatatlan hiba az ÁSZ elnökétől, ahogy a károkozás szóval dobálózik”.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az alapítványi vagyon mégis jelentősen növekedett-e, ahogy arra is, hogy a lengyelországi befektetésével nagyot bukó GTC Holding Zrt. értéke mekkorára tehető. Matolcsy György szerint „érthetetlen szakmaiatlanságra” vall, hogy a nemzetközi sztenderdek helyett az ÁSZ az értéket véleménye szerint kizárólag a tőzsdei árfolyamokkal látja igazoltnak. A volt jegybankelnök úgy véli, a számvevőszék figyelmen kívül hagyja, hogy itt óriási mértékű ingatlanvagyonról van szó.

A portfólió tíz országban diverzifikált, irodai és kereskedelmi ingatlanokat, vendéglátóipari létesítményeket és lakóingatlan-projekteket tartalmaz. A tőzsdei árfolyamok a piaci érték valóban fontos indikátorai, de nem az egyedüliek

– tette hozzá az MNB korábbi elnöke, aki szerint számos tényezőt nem kezelnek, így például a társaság valós pénztermelő képességét, a pénzügyi tartalékait, valamint az eladósodottságát sem. Mint mondta, az ingatlanprofilú tőzsdei cégek értékét az egyedi eszközeik alapján is lehet értékelni, ezért használják a szakmában az EPRA NTA módszertant (egy vállalatcsoport egy részvényre jutó nettó eszközérték alapú értékelése – a szerk.), amely ingatlanportfólió valós piaci értékét veszi figyelembe, nem pedig a rövid távú tőzsdei árfolyam-ingadozásokat.

Ezért elfogadhatatlannak tartom, hogy az ÁSZ csaknem kétéves vizsgálódása alatt ilyen durva szakmai hibákat kövessen el, melyek nem pusztán etikátlanok és módszertanilag megalapozatlanok, hanem súlyosan sértik a tényalapú párbeszéd alapelveit, így aláássák a jelentésben foglalt összes állítás hitelességét, valamint végső soron az Állami Számvevőszék vezetőjének alkalmasságát

– fogalmazott Matolcsy György.

„Az alapítványi vagyon teljes mértékben megvan”

A jelentésben idéznek is a volt jegybankelnöktől, mely szerint „külső segítség nélkül a PADME/Optima-csoport helyzetének megnyugtató rendezésére jelenleg nincs lehetőség”. Matolcsy György ezzel kapcsolatban kijelentette, nem tudja, hogy az ÁSZ elnöke miért tulajdonítja neki az idézetet, mivel állítása szerint ilyet sohasem mondott, és nem is mondhatott. „Már ez az egy rész is alapvetően aláássa az ÁSZ elnökének hitelességét” – jegyezte meg. Az Index azon kérdésére, hogy mekkora lehet most az alapítvány vagyona, a korábbi jegybankelnök azt mondta:

Az adatokból egyértelműen látszik, hogy az alapítványi vagyon teljes mértékben megvan, sőt az értéke meghaladja az 500 milliárd forintot.

Matolcsy György a Neumann János Egyetem, valamint a PADME Alapítvány együttműködésére vonatkozó kérdésünkre is kitért. Mint felidézte, az MNB még 2014-ben döntött úgy, hogy kiemelt feladatának tekinti a hazai pénzügyi kultúra fejlesztését, azt ezt megalapozó közgazdasági, társadalmi gondolkodás előmozdítását, továbbá az ehhez kapcsolódó intézményrendszer és infrastruktúra javítását. Hozzátette, ennek keretében a jegybank több tucat egyetemmel lépett partnerségre több száz oktatási és kutatási programon keresztül, és több ezer diákot támogatott.

Elmondása szerint az MNB ezen a programon keresztül, valamint az alapítványok is több milliárd forintnak megfelelő összeggel járultak hozzá a Neumann János Egyetem fejlesztéséhez is, így az oktatási intézmény és az alapítvány között évtizedes kapcsolat van.

Az Index azon kérdésére, hogy fennáll-e a hűtlen kezelés gyanúja a Neumann Egyetem vonatkozásában, Matolcsy György úgy reagált:

Minden információ szerint megvan az alapítványi vagyon, sőt jelentősen emelkedett is, így a Neumann Egyetem befeketéseivel kapcsolatos ÁSZ-álláspont sem védhető.

Matolcsy György arra a felvetésre is reagált, hogy mostanság az alapítványi vagyont gyakran az MNB hatalmas negatív tőkéjével szokták szembeállítani. A volt jegybankelnök ezzel kapcsolatban úgy gondolja, hogy „az MNB vesztesége nem magyar sajátosság”, példaként az Európai Központi Bank, az amerikai Fed és a svájci jegybank elmúlt években produkált veszteségét hozta fel. A magyar jegybank vesztesége álláspontja szerint részben a monetáris politika következménye, ami szerinte a koronavírus-járvány miatti válság rendkívül gyors kezelését, az árfolyamválság kialakulását, valamint az egész világot érintő, jelentős mértékű infláció letörését okozta.

Én azt látom, hogy a jegybank vesztesége a 2023-as év után mérséklődött, a negatív saját tőke pedig nem akadályozta a működést. A cseh jegybank például évtizedekig működött negatív tőkével

– fogalmazott Matolcsy György.

Az „aranykorként” lezajló 12 év

Az Index egyúttal arra is kíváncsi volt, hogy Matolcsy György mit gondol saját, 12 éves jegybankelnöki tevékenységéről, valamint a Magyar Nemzeti Bank eredményeiről. Ezzel kapcsolatban kijelentette, bízik abban, hogy a gazdaságtörténet majd elismeri, hogy 2013 és 2019 között az MNB a kormánnyal együtt

hatékony munkát végzett a magyar gazdaság felzárkóztatásának érdekében. véleménye szerint ebben az időszakban az árstabilitás biztosítása mellett az MNB programjai biztosították a gazdasági növekedés jelentős részét.

Megjegyezte, hogy 2020 után a kormány és az MNB közti együttműködés meggyengülése lassította a reformok megvalósítását, valamint csökkentette a gazdasági növekedés ütemtervét, ám szerinte „a jegybank mindent megtett annak érdekében, hogy a törvényi mandátumának megfelelően végezze a munkáját”.



Matolcsy György azon véleményének is hangot adott, hogy a 2013 és 2025 közötti időszakban a Magyar Nemzeti Bank jelentős mérföldköveket ért el, amelyek hozzájárultak Magyarország pénzügyi stabilitásának és gazdasági növekedésének erősítéséhez.

A Növekedési Hitelprogram, a Növekedési Kötvényprogram, az önfinanszírozási program, a devizahitelek forintosítása, vagy az aranytartalék harmincszorosára emelése stabilitást és nemzetközi bizalmat biztosított. A 2020 után bekövetkező koronavírus-járvány gazdasági hatásait, a 2022-es forintválságot, valamint a geopolitikai feszültségek miatt kialakult gazdasági hatásokat is sikeresen kezeltük

– jelentette ki a volt jegybankelnök, aki mindezek mellett úgy gondolja, ebben a 12 éves ciklusban zajlott le „a Magyar Nemzeti Bank és az ország második aranykora, amelyből erőt lehet meríteni a jövőre nézve”.

Folynak a vizsgálatok

Az Index korábban arról számolt be, hogy a Magyar Nemzeti Bank új vezetése „minden jogi lehetőségre és területre kiterjedő” vizsgálatot jelentett be a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány és az Optima Zrt. működésével kapcsolatban. Varga Mihály jegybankelnök az Állami Számvevőszéket is tájékoztatta a fejleményekről, amelynek feladata a közpénzekkel, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzése. Az ÁSZ már korábban is vizsgálta az ügyet, azonban Varga Mihály megérkezésével ez felgyorsulni látszik, mivel egy mindenre kiterjedő vizsgálatot rendelt el az MNB új vezetője.

A Varga Mihály jegybankelnök által frissen kinevezett új kuratóriumi és cégvezetők egyik „fontos feladata” az, hogy „minden jogi lehetőségre és területre kiterjedő vizsgálatot folytassanak” a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány és az Optima Zrt. működésének feltárására.

A számvevőszék fent már idézett jelentése szerint ebből sok milliárd forint Matolcsy György fiának környezetéhez, Matolcsy Ádám baráti társaságához került. Azóta már hűtlen kezelés miatt nyomoz az ORFK. Azóta az is napvilágot látott, hogy Matolcsy Ádám Kovács Petra álnéven irányította az ügyleteket és a több száz milliárd forint – több mint 500 milliárd, amelyből 400 milliárd közpénz – kiszervezését.

A rendőrség az üggyel kapcsolatban a nyomozás érdekére hivatkozva nem adott bővebb tájékoztatást. Az ügyészség pedig megerősítette, hogy a jegybank gazdálkodásáról lefolytatott számvevőszék-vizsgálat megállapításai alapján indult nyomozás, amely „felderítési szakaszban van”.

