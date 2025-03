A kormány az idei évre vonatkozóan módosította a gazdasági növekedéssel kapcsolatos kilátásait, ennek értelmében 2025-re már nem 3,4, hanem pusztán 2,5 százalékos növekedést vár a kabinet. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn azt is bejelentette, hogy az infláció ezzel párhuzamosan közellenség maradt.

Továbbra is azt látjuk, hogy a GDP-növekedés mögött a fogyasztás a legerősebb – jelentette ki hétfőn Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A miniszter tájékoztatása szerint az idei évre már nem 3,4, hanem pusztán 2,5 százalékos növekedést vár a kabinet. Ez szinte megegyezik a Magyar Nemzeti Bank prognózisával (2,4 százalék), ugyanakkor az infláció tekintetében a kormány 4,5 százalékkal tervez, a jegybank 4,8-cal. Érdemes hozzátenni, 2025-re vonatkozóan a legpozitívabb az MBH Bank (2,6 százalék), míg a legpesszimistább az UniCredit Bank (1,8 százalék).

Nagy Márton kiemelte, hogy elkezdték a 2026-os költségvetés elkészítését, amely nyárra el is készülhet. Ehhez új makrogazdasági előterjesztést készített az NGM, amit elfogadott a kormány.

Az ide év harmadik negyedévében már 3 százalék fölötti GDP-növekedés várható Nagy Márton szerint, aki azt is hozzátette, hogy a negyedik negyedévben már 4 százalékos is lehet a növekedés. „Tehát gyorsuló dinamikát láthatunk majd a növekedésben.” Érdemes kiemelni, hogy az MNB magasabb fogyasztási adatokat prognosztizál, és ezt az árrésstop is tovább élénkítheti a többi kormányzati intézkedéssel. „Fokozatosan dinamizálódhat a lakosság fogyasztása.”

Nagy Márton: Az infláció közellenség

A kiskereskedelmi forgalom tekintetében a 4–5 százalékos sávban tartózkodik, a kormány szerint a harmadik negyedévben idén már az 5–10 százalékos sávban mozoghat. „Fontos lesz idén a nagy gyárak becsatlakozása a nemzetgazdaságba” – hívta fel erre a figyelmet Nagy Márton. A beruházások nagy része a nagyvállalati szektorban kapacitásbővítő, míg a kkv-szektorban hatékonyságnövelő.

Németország maga alá teperte a magyart. A külső konjunktúra egyelőre nem javul, míg a belső már igen, ugyanakkor a németek megváltoztatták az adósságfékszabályukat.

Nagy Márton azt is kiemelte, ezzel felülről nyitott mozgásteret teremtettek meg, annyit költhetnek védelmi kapacitásra, amennyit akarnak. A német gazdaság idén így 1 százalékot is növekedhet. „A német gazdaság felpörgetése nagyon-nagyon fontos.” Ugyanakkor a nemzetgazdasági miniszter szerint a magyar gazdaságban a külső kereslet erősödése ellenére idén az export negatív lesz.

„Az infláció közellenség” – mondta Nagy Márton, és emlékeztetett arra, hogy a nyugdíjprémiumot idén is kifizeti a kormány. Az élelmiszer-, banki és a telekommunikációs szektort érintő infláció a legfontosabb a kormány szerint.

Nagy Márton kiemelte: Nagyon nagy esély van a banki szolgáltatásoknál az árréstopnak.

A bankok esetén nehéz az egyezkedés a miniszter ismertetése alapján, de a távközlési szektorban három céggel fognak egyeztetni. „Itt már alapvetően már megüzentük, hogy elvárjuk az önkéntes árcsökkentést.” Utóbbi esetén Nagy Márton szerint kisebb az esély a kormányzati beavatkozásra, de szerdán tárgyal a szektor szereplőivel.

Nagyon nagy esély van a banki szolgáltatások esetén árstopra, a december 31-i szintre a kártyadíjakat vissza kell állítani, újakat nem lehet kiszabni.

Az árrésstop hatására 884 termék ára csökkent a kormány számítása szerint, az online árfigyelővel azonban ezt mindenki nyomon követheti. Érdemes hozzátenni, hogy 70 termék ára emelkedett, ugyanakkor ez a korábbi akciók kifutásának az eredménye. A márciusi élelmiszer-infláció már 7 százalék lehet, ami áprilisban 5 százalék körülire csökkenhet. A kormány az idei évre 4 százalékos reálbér-növekedést vár, a versenyszférában 1 millió forintos átlagkereset jöhet 2028 decemberére.

Nem kell módosítani a költségvetés alappályáját a gyengébb növekedés miatt.

Az ATM-mel kapcsolatos törvénycsomag a héten elkészülhet. Az Indexnek a miniszter kifejtette, hogy nem tolerálják és nincs is áremelkedés azoknál a termékeknél, ahol nincs árrésstop. A kivezetéssel kapcsolatban pedig azt mondta, hogy kifejezetten egyeztetett a kereskedőkkel arról, hogy a kivezetést követően nem mehetnek vissza az árak. Május végén fognak egyeztetni a kivezetés lehetőségeiről. „Egyelőre ott tartunk, hogy nézzük az inflációs adatokat.”

Nagy Márton felhívta arra a figyelmet, hogy amikor a jegybankban dolgozott, akkor sem foglalkozott az alapítványokkal, ezt most is tartja. „A vizsgálat majd kideríti, hogy megvan-e a vagyon, illetve történt-e jogellenes magatartás. A Fideszben, ha történik valami, akkor annak vannak következményei” – összegezte, majd kiemelte, el se olvasta az ÁSZ-jelentést, „a végén még ideges leszek”.

(Borítókép: Nagy Márton 2025. január 20-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)