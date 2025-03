Fontos határidőről figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A személyi jövedelemadó egy százalékát civilszervezetnek, egyet pedig valamely vallási közösségnek lehet felajánlani, melynek végső határideje 2025-ben május 20-a a NAV tájékoztatása szerint. A rendelkezést a bevallás részeként vagy külön nyilatkozatként is be lehet nyújtani, de online is elvégezhető. Emellett a civilszervezet megtudhatja az adózó nevét és elérhetőségét, amennyiben a rendelkező megadja azokat.